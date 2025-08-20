Dron, který má změnit válku, musí přeletět "hřbitov tanků". Ukrajinci už ho chystají

Spoluzakladatel společnosti, který se kvůli bezpečnosti nechal oslovovat Volodymyr, serveru Business Insider řekl, že zvýšení doletu je nezbytné, protože se Ukrajina snaží vyrovnat se situací na bojišti. Ta se podle něho mění každý den a trestá všechny, kteří nedokážou držet krok. "Válka se změnila. Cenné cíle jsou dále od frontové linie," uvedl Volodymyr.
Frontová linie dotyku nyní vypadá jinak než na začátku konfliktu. Pozice obou znepřátelených stran se od sebe vzdálily, čímž vznikla velká mezera - "šedá zóna" -, která slouží jako hřbitov pro tanky, obrněná vozidla a vojáky. "Dolet 10 až 15 kilometrů často nestačí ke zničení velkých nepřátelských cílů," řekl Volodymyr.
Dodal, že v této fázi války jsou relevantnější drony s optickými vlákny, které jsou schopné letět na vzdálenost více než 30 kilometrů. Tento typ stroje je vlastně malý FPV dron vybavený cívkou s odvíjejícím se vláknem. Jeho nebezpečí spočívá v tom, že je díky tomu imunní vůči rušičkám. Pro vojáky je pak jedinou skutečnou nadějí brokovnice, kterou lze stroj zasáhnout. Taková obrana je však velmi závislá na štěstí.
Společnost Fold nyní zahájila vývoj druhé generace optických dronů a v příštích měsících plánuje nabídnout drony s dosahem 50 až 100 kilometrů. Americký odborník na tyto stroje Samuel Bendett uvedl, že delší vzdálenosti jsou dosažitelné, ale budou záviset na dovednostech operátorů a dalších faktorech, jako jsou technické výzvy a okolní prostředí, kterým dron poletí.
Bude to vyžadovat mnohem delší vlákno než předchozí varianty, což může zvýšit náchylnost dronů k zaseknutí. Ukrajinský úředník, který hovořil s Business Insider pod podmínkou anonymity uvedl, že delší vlákna zvyšují riziko střetu s překážkou.
Kvůli vláknům se zvýší také hmotnost dronu, což by mohlo vývojáře donutit ke snížení velikosti výbušniny. To by v konečném důsledku snížilo smrtící účinek zbraně. Úředník uvedl, že vyšší hmotnost znamená větší konstrukci stroje. To by mohlo zase zvýšit náklady na výrobu a snížit manévrovatelnost dronu.
"Konvenční ruční zbraně už nejsou tak relevantní jako v minulosti. Střelba z pušek a kulometů je často zbytečná. Kulky prostě nedosáhnou na nepřítele. Drony ničí nepřátelská vozidla a personál desítky kilometrů od pozic ukrajinských ozbrojených sil, kam ruční zbraně nedosáhnou," obhajuje potřebu většího doletu dronů Volodymyr.