Sponzor Zemanovy kampaně připravil stát daňovými úniky o 16 milionů, píše žalobce

Drahomír Zradička patřil k nejvýznamnějším sponzorům prezidenta Miloše Zemana v kampani ve volbách roku 2018, kdy stávající hlava státu obhajovala mandát. Podle zjištění Aktuálně.cz je nyní obžalovaný z daňového úniku. Už jednou uplatněnými fakturami měl stát připravit o více než 16 milionů korun. Trestné činnosti se podle státního zástupce dopouštěl v době, kdy Zemanovi poslal peníze.

"Protože jsem občas podezříván ze záhadného financování tohoto občanského sdružení, jako gesto dobré vůle jsem nabídl tento seznam sponzorů," řekl prezident Miloš Zeman 25. ledna 2018 při finální debatě v České televizi. Soupeřem mu byl Jiří Drahoš. Schyloval se k souboji ve druhém kole prezidentských voleb. Zeman měl přitom na mysli spolek Přátelé Miloše Zemana, přes nějž do jeho kampaně tekly peníze.

Seznam dvaceti dárců nabídl k přečtení svému vyzyvateli, který však listinu odmítl. Podle něj měl mít Zeman sponzory uvedené na transparentním účtu jako on. "Tak si to vezmu já, protože mě to zajímá," převzala pak hbitě list papíru moderátorka debaty Světlana Witowská.

Čtrnáctý řádek dokumentu nesl název společnosti Contradiction. Zemanovi přes zmíněný spolek, jejž vede šéf prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, přispěla do kampaně pátou nejvyšší částkou: 885 tisíci korunami. Ředitelem společnosti byl v té době Drahomír Zradička. Stejný muž je podle nynějšího zjištění Aktuálně.cz obžalovaný za zkrácení daně.

Žalobkyně požaduje pět let vězení

"V době od května 2017 do května 2018 jako jediný společník, který fakticky řídil a ovládal společnost Stadok (…), nechal sestavit a následně podat řádná, případně mimořádná daňová přiznání (…) k dani z přidané hodnoty, v nichž uplatnil faktury (…), o kterých věděl, že již byly uplatněny v dříve podaných daňových přiznáních," zní klíčová část obžaloby, kterou Aktuálně.cz získalo.

Zradička takto podle dozorové státní zástupkyně Dagmary Květoňové předložil více než 150 faktur, které jeho firmě za odvedené práce vystavila společnost North Group. Podstata případu spočívá v tom, že díky totožným fakturám si DPH odpočetl v předchozích letech. Faktury už jednou předložil v průběhu roku 2016.

Například osmnáct listin původem z května a června 2016 opětovně uplatnil za květen 2018, jenom těmito fakturami měl stát připravit o 2,197 milionu korun. K odpočtu DPH za říjen 2017 podle žalobkyně použil dvaadvacet faktur předložených už za duben, květen, červen a srpen 2016. Tím získal 2,366 milionu. Celková škoda je však výrazně vyšší.

"Celkem úmyslně zkrátil daň z přidané hodnoty ve výši 16 186 572 korun a pokusil se vylákat výhodu na dani ve výši 36 426 korun, a to ke škodě státu zastoupeného Finančním úřadem pro hlavní město Prahu," píše státní zástupkyně. Zradičkovi v obžalobě navrhla pět let ve vězení s ostrahou a pokutu 60 tisíc korun.

Dar prezidentovi v době páchání zločinu

Trestnou činnost měl Zradička páchat v době, kdy jeho jiná firma, zmíněná společnost Contradiction, poslala Miloši Zemanovi 885 tisíc korun. Vyplývá to z účetní závěry spolku Přátelé Miloše Zemana, jenž dar přijal. "Účetní jednotka přijala v průběhu účetního období dary (….), z nichž nejvýznamnější byly od: Contradiction s.r.o. (885 tis. Kč)," píše se v závěrce spolku za rok 2017. Prezidentská kampaň tehdy začala 28. srpna toho roku.

Státní zástupkyně podala obžalobu na Drahomíra Zradičku letos 29. srpna. Soudkyně Městského soudu v Praze Daniella Sarah Sotolářová, která případ vyřizuje, minulý týden nechala odeslat spis ke znaleckému zkoumání. Expertizu provede lékař Jiří Klose, který se specializuje na psychiatrii a klinickou psychologii.

Má vypracovat posudek na jednoho ze svědků, Romana Křečana. Na jaké otázky v souvislosti s duševní kondicí svědka má znalec Klose odpovědět, není jasné. Mluvčí soudu na položené dotazy Aktuálně.cz neodpověděl. Avizoval však, že se reakci soudkyně Sotolářové bude snažit dodat.

Křečan byl od ledna 2014 do června 2017 jednatelem Zradičkovy zmíněné společnosti Stadok, v září 2017 se jím stal znovu. Od července 2020 je firma v likvidaci, kterou obstarává opět zmíněný Křečan. Společnost působila ve stavebnictví a také zajišťování nákladní silniční přepravy.

Zemanova netransparentní kampaň

Dar od firmy Contradiction ve výši 885 tisíc vzbudil mezi ostatními příspěvky pro Zemana největší pozornost. Podle poslední účetní závěrky firmy z předchozího roku byla ve ztrátě 140 milionů korun. Vedle toho měla závazky ve výši několika set milionů korun. Jednatelka společnosti Michaela Syřínková odmítala několik dní původ peněz vysvětlit.

Dar vyřizoval přímo Zradička, který byl ředitelem firmy a druhem Syřínkové. Podle svých slov vstoupil do spolku Zemanových přátel v listopadu 2017. Peníze poslal v prosinci ve chvíli, kdy byl na účtu firmy milion korun. "Já osobně jsem prostě zvyklý posílat i vybírat peníze, které nejsou kulaté," řekl Českému rozhlasu. Od ledna 2019 je jednatelem firmy Contradiction, jež se přejmenovala na Statek Starý Kolín.

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí Zemanovu kampaň označil za netransparentní. Problém byl právě v tom, že k prezidentovi tekly peníze od dárců přes spolek jeho přátel. "Hlavním důvodem je skutečnost, že v případě třetích osob, které nemají povinnost se u úřadu registrovat jako registrované třetí osoby, není z volební kampaně zřejmé její detailní financování," uvedl tehdy úřad.