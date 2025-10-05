ODS okusila lidoveckou "medicínu". Doplatilo na ni několik matadorů

Pokud někdo trefně popsal to, k čemu o těchto volbách došlo ve vztahu mezi ODS a KDU-ČSL, tak je to bývalý předseda lidovců a TOP 09 Miroslav Kalousek. "Čistě z hlediska efektivity a výtěžnosti je absolutní vítěz voleb KDU-ČSL. Při preferencích kolem tří procent je šestnáct mandátů výsledek nad vlastní volební potenciál. K tomu se nikdo jiný ani neblížil," glosoval dění na sociální síti X Kalousek.
Lidovci sice měli uplynulé čtyři roky 23 poslanců, takže nyní zvolených 16 poslanců je určitý pokles, ale ODS jich zase o tolik víc nemá. Ve sněmovně jich zasedne 27. Mohlo by jich být více, ale právě ty přeskočili díky kroužkování zástupci KDU-ČSL.
Jedním z úspěšných lidovců je Václav Pláteník, který kandidoval ve Zlínském kraji na 3. místě koalice Spolu. Do sněmovny se ale dostal, protože přeskočil lídra kandidátky, Stanislava Blahu z ODS. Blaha je přitom výraznou figurou občanských demokratů, byl za ni poslancem, vede město Uherské Hradiště a je i šéfem krajské organizace ODS.
Ještě větší úspěch zaznamenali lidovci v Moravskoslezském kraji, kde díky svým voličům dostali ze sněmovny Zbyňka Stanjuru, jednu z klíčových postav dnešní ODS. Prvního místopředsedu strany, ministra financí a jedničku kandidátky. V tomto případě se dostali před Stanjuru hned dva členové KDU-ČSL. Starostka Kravař Monika Brzesková (Žídková) a náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec.
Další příklad? Jižní Čechy, kde měli lidovci vůbec největšího "skokana", bývalého náměstka hejtmana Františka Talíře, který kandidoval ze 7. místa, což mělo být téměř jistě místo, ze kterého nelze dosáhnout na poslanecký mandát. Ovšem Talíř přeskočil všechny kandidáty před sebou, mezi kterými byli hned čtyři členové ODS. Včetně lídra Jana Bauera, který byl dosud poslanec a k tomu starosta Prachatic.
Ten to nesl těžce, když si na "medicínu" lidovců veřejně postěžoval. "Lidovci si díky Spolu zachránili existenci. Jejich chladnokrevnost a touha ODS vykroužkovat mě během kampaně často překvapila. Pro ODS byli tichými zabijáky a dalším politickým soupeřem. Jestli to naše vedení neví, tak jsme za hlupáky," sdělil Novinkám Bauer.
A ještě další příklady lidoveckého kroužkování. Lidovec Jiří Vojáček se dostal v Královéhradeckém kraji z pátého místa na druhé, což stálo poslanecké křeslo Pavla Staňka z ODS. V Pardubickém kraji takto padl pro změnu Radim Jirout z ODS, protože více kroužků obdržela pětka kandidátky Marie Kršková z KDU-ČSL.
V Jihomoravském kraji se sice kandidáti ODS na prvních místech dostali, ale stejně je opět přeskočili zástupci lidovců. Konkrétně z pátého místa poskočil lidovecký poslanec Jiří Horák na třetí a starostka Hrušek Jana Filipovičová ze sedmého na páté. Dosavadní poslance ODS, Janu Bačíkovou a Libora Hoppa, zachránilo jen to, že Spolu získalo v kraji sedm mandátů.
Nespravedlivá kritika, ohrazuje se členka lidovců
Když Aktuálně.cz mluvilo už po skončení voleb ve volebním štábu Spolu se zástupci KDU-ČSL, tvrdili, že jim šlo v první řadě o úspěch celé koalice. Zároveň ale bylo patrné, že mají ze svého stranického úspěchu radost. Stačí poukázat na jednu zajímavost. Zatímco zklamaní vrcholní politici ODS a TOP 09 se objevili ve štábu jen v čase, kdy probíhala tisková konference, a pak zase vesměs odešli, lidovecký předseda Marek Výborný tady zůstával dlouho do večera. A to ve výborné náladě.
"Výsledek Spolu mě netěší, zároveň mám ale z některých dílčích úspěchů naší koalice a KDU-ČSL velkou radost," přiznával Výborný, který málokdy dává najevo emoce. Ovšem když k němu přišel nový lidovecký poslanec, zmiňovaný Václav Pláteník, oba se široce usmáli, roztáhli ruce a dlouho se objímali. "Moc a moc gratuluji," říkal šéf lidovců poslanci.
"Jsem za důvěru voličů rád, byť je zřejmé, že vláda Spolu a STAN nebude dál pokračovat. Mám obavu z toho, jak vládu sestaví Andrej Babiš," říkal Pláteník. Pokud jde o kroužkování, podle něho za ním byla především snaha voličů podpořit mladší kandidáty. "Lidé chtěli hodně jinou sněmovnu, považuji to za pozitivní znamení. Myslím, že to je hodně tím, že letos jsme se my mladí do kampaně zapojili opravdu hodně a byli jsme vidět," podotkl.
Aktuálně.cz mluvilo také s členem KDU-ČSL Hayatem Okamurou, který kandidoval v Praze až na 13. místě. Ale voliči ho posunuli na 3. místo, protože mu dali téměř 30 tisíc preferenčních hlasů, a on tak přeskočil hned několik členů ODS a TOP 09. Nelibost nad tím, že v několika případech přeskočili lidovci ODS, vyjádřil například šéf pražské ODS Marek Benda. Mimochodem, i toho Okamura přeskočil, byť poslanecký mandát má nakonec i Benda.
Okamura tvrdí, že dělal velmi pečlivě a dlouhodobě kontaktní kampaň v ulicích Prahy, ale odmítá, že by se soustředil jen na lidovecké voliče a svoji vlastní pozici. Podle svých slov by si moc přál, aby koalice s ODS a TOP 09 dál pokračovala. "Je třeba ukazovat jednotu demokratických stran. A já mám s členy zmiňovaných stran spoustu přátelských vztahů. Zejména s ohledem na složitou mezinárodní situaci je třeba držet pohromadě, věřím, že naši voliči tuto jednotu chtějí," uvedl.
Proti kritice lidovců ze strany ODS ohledně kroužkování se ohradila členka Mladých lidovců Adéla Šilar, podle které jde o nespravedlivé hejty. "KDU-ČSL dávala dopředu nové a v regionech populární tváře. Navíc lidovci neskutečně odmakali kontaktní kampaň. V krajích, kde ODS a TOP 09 stavěla populární politiky a mladé lidi, kteří pracovali, jejich kandidáti taky skákali. Tak jednoduché to je," tvrdí.
Premiér Petr Fiala, který patří k největším obhájcům společné kandidatury zmiňovaných tří stran, v minulosti upozorňoval, že kvůli nevelkým preferencím pro lidovce a TOP 09 může koalice Spolu zabránit propadu hlasů právě pro menší středové a pravicové strany. Zároveň to byl ze strany Petra Fialy způsob, jak učinit z občanských demokratů, tedy ze strany, kterou samostatně podporuje nějakých třináct, možná patnáct procent voličů, opět uskupení, které může případně porazit Andreje Babiše a hnutí ANO. Minule se mu to podařilo, letos už nikoli.