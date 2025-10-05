Domácí

ODS okusila lidoveckou "medicínu". Doplatilo na ni několik matadorů

Radek Bartoníček Vratislav Dostál Radek Bartoníček, Vratislav Dostál
před 42 minutami
Pro řadu politiků ODS je to něco, co jen obtížně dokážou strávit. Přestože průzkumy opakovaně ukazují, že ODS je v rámci koalice Spolu zdaleka nejpopulárnější strana, při volbách dokážou hodně uspět lidovci, což se potvrdilo i letos. Protože jejich voliči mají ve zvyku kandidáty KDU-ČSL kroužkovat, tak v několika případech přeskočili politiky ODS. Včetně některých matadorů.
Předseda lidovců Marek Výborný se raduje s novým poslancem KDU-ČSL Václavem Pláteníkem, který přeskočil poslance ODS Stanislava Blahu. Ten proto ze sněmovny vypadl. A nebyl z ODS jediný.
Předseda lidovců Marek Výborný se raduje s novým poslancem KDU-ČSL Václavem Pláteníkem, který přeskočil poslance ODS Stanislava Blahu. Ten proto ze sněmovny vypadl. A nebyl z ODS jediný. | Foto: Radek Bartoníček

Pokud někdo trefně popsal to, k čemu o těchto volbách došlo ve vztahu mezi ODS a KDU-ČSL, tak je to bývalý předseda lidovců a TOP 09 Miroslav Kalousek. "Čistě z hlediska efektivity a výtěžnosti je absolutní vítěz voleb KDU-ČSL. Při preferencích kolem tří procent je šestnáct mandátů výsledek nad vlastní volební potenciál. K tomu se nikdo jiný ani neblížil," glosoval dění na sociální síti X Kalousek.

Lidovci sice měli uplynulé čtyři roky 23 poslanců, takže nyní zvolených 16 poslanců je určitý pokles, ale ODS jich zase o tolik víc nemá. Ve sněmovně jich zasedne 27. Mohlo by jich být více, ale právě ty přeskočili díky kroužkování zástupci KDU-ČSL.

Jedním z úspěšných lidovců je Václav Pláteník, který kandidoval ve Zlínském kraji na 3. místě koalice Spolu. Do sněmovny se ale dostal, protože přeskočil lídra kandidátky, Stanislava Blahu z ODS. Blaha je přitom výraznou figurou občanských demokratů, byl za ni poslancem, vede město Uherské Hradiště a je i šéfem krajské organizace ODS.

Související

Stanjurův propadák. Po 15 letech opouští sněmovnu, trumfla ho i lidovecká miss

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Ještě větší úspěch zaznamenali lidovci v Moravskoslezském kraji, kde díky svým voličům dostali ze sněmovny Zbyňka Stanjuru, jednu z klíčových postav dnešní ODS. Prvního místopředsedu strany, ministra financí a jedničku kandidátky. V tomto případě se dostali před Stanjuru hned dva členové KDU-ČSL. Starostka Kravař Monika Brzesková (Žídková) a náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec.

Další příklad? Jižní Čechy, kde měli lidovci vůbec největšího "skokana", bývalého náměstka hejtmana Františka Talíře, který kandidoval ze 7. místa, což mělo být téměř jistě místo, ze kterého nelze dosáhnout na poslanecký mandát. Ovšem Talíř přeskočil všechny kandidáty před sebou, mezi kterými byli hned čtyři členové ODS. Včetně lídra Jana Bauera, který byl dosud poslanec a k tomu starosta Prachatic.

Ten to nesl těžce, když si na "medicínu" lidovců veřejně postěžoval. "Lidovci si díky Spolu zachránili existenci. Jejich chladnokrevnost a touha ODS vykroužkovat mě během kampaně často překvapila. Pro ODS byli tichými zabijáky a dalším politickým soupeřem. Jestli to naše vedení neví, tak jsme za hlupáky," sdělil Novinkám Bauer.

A ještě další příklady lidoveckého kroužkování. Lidovec Jiří Vojáček se dostal v Královéhradeckém kraji z pátého místa na druhé, což stálo poslanecké křeslo Pavla Staňka z ODS. V Pardubickém kraji takto padl pro změnu Radim Jirout z ODS, protože více kroužků obdržela pětka kandidátky Marie Kršková z KDU-ČSL.

V Jihomoravském kraji se sice kandidáti ODS na prvních místech dostali, ale stejně je opět přeskočili zástupci lidovců. Konkrétně z pátého místa poskočil lidovecký poslanec Jiří Horák na třetí a starostka Hrušek Jana Filipovičová ze sedmého na páté. Dosavadní poslance ODS, Janu Bačíkovou a Libora Hoppa, zachránilo jen to, že Spolu získalo v kraji sedm mandátů. 

Nespravedlivá kritika, ohrazuje se členka lidovců

Když Aktuálně.cz mluvilo už po skončení voleb ve volebním štábu Spolu se zástupci KDU-ČSL, tvrdili, že jim šlo v první řadě o úspěch celé koalice. Zároveň ale bylo patrné, že mají ze svého stranického úspěchu radost. Stačí poukázat na jednu zajímavost. Zatímco zklamaní vrcholní politici ODS a TOP 09 se objevili ve štábu jen v čase, kdy probíhala tisková konference, a pak zase vesměs odešli, lidovecký předseda Marek Výborný tady zůstával dlouho do večera. A to ve výborné náladě. 

"Výsledek Spolu mě netěší, zároveň mám ale z některých dílčích úspěchů naší koalice a KDU-ČSL velkou radost," přiznával Výborný, který málokdy dává najevo emoce. Ovšem když k němu přišel nový lidovecký poslanec, zmiňovaný Václav Pláteník, oba se široce usmáli, roztáhli ruce a dlouho se objímali. "Moc a moc gratuluji," říkal šéf lidovců poslanci.

Související

Lidovci upozadili nejostřejší kritiky sňatků homosexuálů. Voliče lákají na novou tvář

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka na programové konferenci strany v říjnu roku 2023

"Jsem za důvěru voličů rád, byť je zřejmé, že vláda Spolu a STAN nebude dál pokračovat. Mám obavu z toho, jak vládu sestaví Andrej Babiš," říkal Pláteník. Pokud jde o kroužkování, podle něho za ním byla především snaha voličů podpořit mladší kandidáty. "Lidé chtěli hodně jinou sněmovnu, považuji to za pozitivní znamení. Myslím, že to je hodně tím, že letos jsme se my mladí do kampaně zapojili opravdu hodně a byli jsme vidět," podotkl.

Aktuálně.cz mluvilo také s členem KDU-ČSL Hayatem Okamurou, který kandidoval v Praze až na 13. místě. Ale voliči ho posunuli na 3. místo, protože mu dali téměř 30 tisíc preferenčních hlasů, a on tak přeskočil hned několik členů ODS a TOP 09. Nelibost nad tím, že v několika případech přeskočili lidovci ODS, vyjádřil například šéf pražské ODS Marek Benda. Mimochodem, i toho Okamura přeskočil, byť poslanecký mandát má nakonec i Benda. 

Okamura tvrdí, že dělal velmi pečlivě a dlouhodobě kontaktní kampaň v ulicích Prahy, ale odmítá, že by se soustředil jen na lidovecké voliče a svoji vlastní pozici. Podle svých slov by si moc přál, aby koalice s ODS a TOP 09 dál pokračovala. "Je třeba ukazovat jednotu demokratických stran. A já mám s členy zmiňovaných stran spoustu přátelských vztahů. Zejména s ohledem na složitou mezinárodní situaci je třeba držet pohromadě, věřím, že naši voliči tuto jednotu chtějí," uvedl.

Související

Klima je víc než benzin, na protievropské nálady nenaskočíme, říkají mladí kandidáti

Trojice jasně proevropských kandidátů, Johanna Nejedlová ze Strany zelených, Adam Trunečka ze STAN a František Talíř z KDU-ČSL.

Proti kritice lidovců ze strany ODS ohledně kroužkování se ohradila členka Mladých lidovců Adéla Šilar, podle které jde o nespravedlivé hejty. "KDU-ČSL dávala dopředu nové a v regionech populární tváře. Navíc lidovci neskutečně odmakali kontaktní kampaň. V krajích, kde ODS a TOP 09 stavěla populární politiky a mladé lidi, kteří pracovali, jejich kandidáti taky skákali. Tak jednoduché to je," tvrdí. 

Premiér Petr Fiala, který patří k největším obhájcům společné kandidatury zmiňovaných tří stran, v minulosti upozorňoval, že kvůli nevelkým preferencím pro lidovce a TOP 09 může koalice Spolu zabránit propadu hlasů právě pro menší středové a pravicové strany. Zároveň to byl ze strany Petra Fialy způsob, jak učinit z občanských demokratů, tedy ze strany, kterou samostatně podporuje nějakých třináct, možná patnáct procent voličů, opět uskupení, které může případně porazit Andreje Babiše a hnutí ANO. Minule se mu to podařilo, letos už nikoli.

 
Mohlo by vás zajímat

Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

Audit na obraně, zákon o referendu. Rýsují se programové shody budoucí vlády

Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

Stačilo! se o miliony dělit nechce, Vidlák u příznivců "žebrá" o peníze na elektřinu

Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

Babiš mi ukázal, jak naloží s Agrofertem. Je to v souladu se zákonem, řekl Pavel

Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici

Útok na Turka v pražském baru. Jeho ochranka skončila v nemocnici
domácí Aktuálně.cz Obsah ODS KDU-ČSL Volby do sněmovny 2025 Marek Výborný

Právě se děje

Aktualizováno před 21 minutami
Sparta - Slavia 1:1. Trpišovský běsnil, Vydra měl jít ven. Pak hosty potopila hrubka

ŽIVĚ
Sparta - Slavia 1:1. Trpišovský běsnil, Vydra měl jít ven. Pak hosty potopila hrubka

Sledujte online přenos z utkání 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Slavií Praha.
před 40 minutami
Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Ostuda Barcelony. Ve španělské lize schytala debakl od Sevilly

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body.
před 42 minutami
ODS okusila lidoveckou "medicínu". Doplatilo na ni několik matadorů

ODS okusila lidoveckou "medicínu". Doplatilo na ni několik matadorů

V několika případech byli sice politici ODS na kandidátkách výš než lidovci, ale díky kroužkům je členové KDU-ČSL přeskočili.
před 1 hodinou
Trakařem na derby, výprava ze Smržovky dorazila na Letnou přes Pražský hrad

Trakařem na derby, výprava ze Smržovky dorazila na Letnou přes Pražský hrad

Přibližně hodinu a půl před výkopem dnešního šlágru fotbalové ligy mezi domácí Spartou a hostující Slavií dorazila na Letnou výprava ze Smržovky.
před 1 hodinou
Robbiemu Williamsovi v Turecku škrtli koncert. Lidem vadí jeho podpora Izraele

Robbiemu Williamsovi v Turecku škrtli koncert. Lidem vadí jeho podpora Izraele

Koncert v rámci Britpop tour se měl konat 7. října, v den druhého výročí útoku palestinského teroristického hnutí Hamás na Izrael.
před 1 hodinou
Zemřel DJ Tráva. Českému průkopníkovi taneční muziky bylo šedesát let

Zemřel DJ Tráva. Českému průkopníkovi taneční muziky bylo šedesát let

Petr Votava měl ještě v pátek zahrát v pražském klubu v Balbínově ulici, kam už ale nedorazil.
Aktualizováno před 1 hodinou
Nevídaný finiš v Plzni. Viktoria s Hradcem heroicky otočila, ještě ale stihla selhat

Nevídaný finiš v Plzni. Viktoria s Hradcem heroicky otočila, ještě ale stihla selhat

Viktoria Plzeň ztratila v nejvyšší fotbalové soutěži další důležité body. Doma remizovala s Hradcem Králové v divokém duelu 3:3.
Další zprávy