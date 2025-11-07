Domácí

Soud potrestal tři lidi a firmu v kauze zakázek pro ministerstvo obrany

ČTK
před 49 minutami
Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil tři lidi a jednu firmu v kauze zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany. Za podvod, podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky dostali podmínku, peněžitý trest či zákaz činnosti, uvedla v pátek na webu Česká televize.
Ministerstvo figuruje v případu jako poškozené. Proti výroku o náhradě škody se odvolalo. Spisy tedy budou zaslány k rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

Trestných činů se podle soudu dopouštěla v letech 2020 až 2023 firma Terchostav, její dva zástupci a také úředník z ministerstva obrany. Odsouzení muž a žena věděli předem o zakázkách, čehož následně využili ve prospěch firmy. Kvůli získání informací úředníkovi dávali úplatky v hodnotě desítek tisíc korun.

Soud podnikatele potrestal tříletou podmínkou a peněžitým trestem 2,7 milionu korun. Obviněná dostala trest mírnější, protože muži v trestné činnosti jen pomáhala. Firmu sice formálně založila, řídil ji však on. Podle soudu o neoprávněnosti jeho počínání věděla a kryla ho. Zaplatit musí 222 tisíc korun, k tomu dostala roční podmínku a zákaz činnosti.

