Soud potrestal tři lidi a firmu v kauze zakázek pro ministerstvo obrany

Ministerstvo figuruje v případu jako poškozené. Proti výroku o náhradě škody se odvolalo. Spisy tedy budou zaslány k rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.
Trestných činů se podle soudu dopouštěla v letech 2020 až 2023 firma Terchostav, její dva zástupci a také úředník z ministerstva obrany. Odsouzení muž a žena věděli předem o zakázkách, čehož následně využili ve prospěch firmy. Kvůli získání informací úředníkovi dávali úplatky v hodnotě desítek tisíc korun.
Soud podnikatele potrestal tříletou podmínkou a peněžitým trestem 2,7 milionu korun. Obviněná dostala trest mírnější, protože muži v trestné činnosti jen pomáhala. Firmu sice formálně založila, řídil ji však on. Podle soudu o neoprávněnosti jeho počínání věděla a kryla ho. Zaplatit musí 222 tisíc korun, k tomu dostala roční podmínku a zákaz činnosti.
Obviněným z ministerstva je zástupce vedoucího pražského oddělení provozu, který působil v odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem. Soud mu nařídil pětiletý zákaz zaměstnání ve státních orgánech, kde se s veřejnými zakázkami pracuje. K tomu dostal tříletou podmínku a peněžitý trest ve výši téměř 1,2 milionu korun. Původně obviněným hrozilo až osmileté vězení.
Firmu soud uznal vinnou, ale finančně ji nepotrestal. Terchostav tak pouze nesmí pět let plnit veřejné zakázky nebo se veřejné soutěže účastnit.
Jednou ze zakázek byla podle oprava Kasáren Jiřího z Poděbrad. Zástupce Terchostavu předem od muže z ministerstva znal odhad vítězné ceny kolem pěti milionů korun. Soutěž tak firma vyhrála na úkor konkurence. V devíti případech navíc obvinění uzavřeli smlouvu o pracích, které ale firma buď zčásti či vůbec nevykonala. Ministerstvo však za dílo platilo. Podle kriminalistů Vojenské policie se celková škoda, která ministerstvu obrany vznikla, pohybovala kolem sedmi milionů korun.