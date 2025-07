Soud poslal ústeckého exhejtmana Šulce za dotační machinace na čtyři roky do vězení

Ústecký krajský soud poslal bývalého hejtmana a poslance ODS Jiřího Šulce na čtyři roky do vězení za zneužití pravomoci, uložil mu také peněžitý trest a zákaz činnosti. Verdikt, který je součástí dotační kauzy ROP Severozápad, není pravomocný.

Informovaly o tom Seznam Zprávy na základě informace soudu. Šulcův advokát Daniel Volák webu sdělil, že se Šulc odvolá.

Soud uložil Šulcovi peněžitý trest 300 tisíc korun a dále trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce nebo zaměstnání v orgánu veřejné moci s předmětem činnosti při rozhodování o nakládání s finančními prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie a s veřejnými prostředky v trvání pěti let, napsala Seznam Zprávám místopředsedkyně ústeckého krajského soudu Zdeňka Hošková.

Šulcův advokát redakci řekl, že se proti rozsudku odvolají. Případ tak bude řešit pražský vrchní soud. Podle Voláka je uložený nepodmíněný trest velice přísný zejména za situace, kdy od skutku uplynulo 16 let, trestní řízení trvá už sedm let a jeho klient je ve vážném zdravotním stavu, kdy nastoupil z invalidního do starobního důchodu.

Hlavní líčení soud v kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad zahájil v roce 2021. Obžalováno bylo 27 politiků, podnikatelů a úředníků. Šulc se hlavního líčení od začátku neúčastnil, loni v září jeho případ vyloučil soud k samostatnému projednání kvůli zdravotním důvodům bývalého hejtmana.

Trestná činnost Šulce podle obžaloby spočívala v tom, že se jako tehdejší předseda výboru regionální rady podílel v roce 2009 na tom, že byl do čela úřadu účelově dosazen Petr Kušnierz, který byl za machinace při rozdělování evropských dotací opakovaně odsouzen a zpovídá se i v rozsáhlé kauze podvodů. Podle státního zástupce zmanipulovali obžalovaní evropské dotace za 14 miliard korun.

Kauza ROP Severozápad za 10 miliard korun Petr Kušnierz je klíčovou postavou a korunním svědkem v hlavní větvi kauzy ROP Severozápad, v níž policie spustila zatýkání v prosinci 2016. Jde v ní o údajné machinace s dotačními projekty v hodnotě zhruba 10 miliard korun. Žalobce Tomáš Minx z Vrchního státního zastupitelství v Praze v případu loni v červnu obžaloval 27 lidí, soud by měl začít letos. Podle státního zástupce organizovaná zločinecká skupina, kam náleží bývalí nejvyšší regionální politici ODS a ČSSD, podnikatelé či úředníci, spravovali dotační program Severozápad tak, že peníze v rozporu se všemi pravidly proudily ke spřáteleným lidem a firmám. Mezi stíhanými jsou třeba bývalá ústecká hejtmanka Jana Vaňhová, její někdejší náměstci Pavel Kouda a Arno Fišera, karlovarský exhejtman Josef Novotný či vlivní severočeští podnikatelé spjatí s ODS Daniel Ježek nebo Alexandr Novák. Skupiny se týká obžaloba z poškození finančních zájmů Evropské unie, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení či sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. 22 lidí je obžalovaných z účasti na organizované zločinecké skupině Sám Petr Kušnierz neřídil dotační Severozápad dlouho, ve funkci skončil po zatčení za dílčí korupci ve svůj prospěch v březnu 2011. Policie ho pak opakovaně obvinila z dalších kauz spjatých se správou dotací. Kvůli tomu strávil strávil za mřížemi více než pět let, na svobodu se dostal v prosinci 2018.

Případ se týká rozdělování evropských dotací z ROP Severozápad od května 2008 do září 2011. Mezi vyjmenovanými trestnými činy je poškození finančních zájmů Evropské unie, zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zločin vydírání a další.

Dva z obžalovaných vyjádřili zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Ostatní vinu odmítají. Kušnierz nejprve spolupracoval s policií, posléze u soudu řekl, že to bylo pod tlakem. Za hlavní aktéry organizované zločinecké skupiny obžaloba označila podnikatele a bývalého politika Alexandra Nováka a podnikatele Daniela Ježka.