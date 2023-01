Proces s Ferim bude veřejný, nejméně jednu z obětí vyslechne soudkyně přes video

Soudkyně v kauze bývalého poslance Dominika Feriho (dříve TOP 09) obžalovaného ze znásilnění neplánuje z procesu vyloučit veřejnost. Počítá s tím, že hlavní líčení bude otevřené. Zároveň minimálně jedna oběť nebude muset vypovídat za přítomnosti Feriho. Kvůli dvěma případům znásilnění a jednomu pokusu o něj mu v případě pravomocného rozsudku hrozí až deset let vězení. Proces začne 14. února.

"Předsedkyně senátu předpokládá, že hlavní líčení ve věci se bude konat za přítomnosti veřejnosti," potvrdil Aktuálně.cz Radek Mařík, předseda Obvodního soudu pro Prahu 3, kde se proces bude odehrávat. Případ bude vyřizovat soudkyně Lenka Hájková. Jak už Aktuálně.cz dříve upozornilo, případy sexuálního násilí už se v minulosti zabývala. Feriho kauzu začne projednávat 14. února.

V některých kauzách spojených se sexuálními delikty se vstup veřejnosti zapovídá. V případě Feriho a jeho obětí však hlavní líčení proběhne tak, jak předpokládal advokát Daniel Bartoň. "Je standardní, že pokud jsou oběťmi děti, tak se veřejnost vylučuje. V případě dospělých to tak spíše není," řekl už dříve Aktuálně.cz advokát, který opakovaně zastupoval oběti sexuálního násilí.

V obdobných kauzách se zpravidla postupuje tak, že soud vyslechne oběť odděleně od obžalovaného. Smyslem je uchránit ji od opakovaného traumatu. Soudkyně Hájková s touto možností částečně počítá. "Pokud by došlo na výslech poškozených, tak je předpoklad, že přinejmenším jedna z nich by byla vyslýchána pomocí telemostu," sdělil předseda soudu Mařík.

Konfrontovat se, nebo se stáhnout

Není vyloučené, že všechny tři ženy nakonec soudkyně vyslechne odděleně. A nemusí jít nutně o telemost. Lze poslat Feriho ze soudní síně pryč, aby se s ním nesetkaly. Zda podají svědectví všechny oběti bez přítomnosti bývalého politika, mohou ovlivnit ony samy. Mají právo požádat soud o provedení výslechu podle svých představ.

Dosud není jasné, zda budou o izolovaný výslech stát. Od podané obžaloby, kterou má soud na stole od 12. prosince, je podle jejich právní zástupkyně Adély Hořejší příliš brzy. "Obecně mohu říct, že oběti znásilnění reagují v této procesní situaci dvěma způsoby. Některé potřebují pachateli říct do očí, co jim způsobil, postavit se mu. Berou si tím kontrolu, kterou rozkolísal, zpět do rukou," řekla Aktuálně.cz.

Druhou cestou je naopak zvolit cestu důsledného soukromí, kdy má oběť prostor pro vlastní prožívání zažitého traumatu, někdy může hrát roli i přetrvávající strach z agresora. Za takových okolností zvolí oddělenou výpověď. "Tyto přístupy se nyní odráží i v rozhodování mých klientek," podotkla advokátka Hořejší.

"Důležitý je lidský přístup"

Že hlavní líčení proběhne za přítomnosti veřejnosti, samo o sobě nemusí být podle advokátky pro její klientky zásadní proměnnou. Tou hlavní bude, aby dosáhly spravedlnosti. Ta však nutně nespočívá v odsouzení obžalovaného. Podstatou je, jak s nimi bude soudkyně jednat, zda bude vnímat jejich potřeby a jestli jim dá najevo, že jejich prožitek má svou váhu.

"Podstatné je, aby se k ženám přistupovalo lidským způsobem a aby rozuměly tomu, co se v soudní síni děje. Právnický jazyk je někdy příliš strojený. Proto velmi záleží na osobě soudce, jakým způsobem všechny účastníky řízení řízením provede," poznamenala advokátka. Výslovně zmínila, že úkolem soudkyně bude také chránit práva obžalovaného.

Otevřenost hlavního líčení veřejnosti pak bude nejvíc z pohledu Hořejší sloužit právě občanům. Dá jim zprávu, jaké chování ve společnosti je minimálně z trestního pohledu nepřijatelné. "Veřejnost může také lépe porozumět extrémně náročné situaci obětí a začít se k nim vztahovat se soucitem a respektem, bez ohledu na to, zda bude vyslovena vina či nevina obžalovaného," uvedla.

"Každá z žen má trochu jiný příběh, míra vyrovnávání se s traumatickou zkušeností je různorodá i proměnlivá, někdy je to hodně tíživé," odpověděla na dotaz, jak se jejím klientkám daří. Hořejší zastupovala dalších pět žen, u nichž policie prověřovala, zda je Feri sexuálně napadl. Dozorová žalobkyně Petra Gřivnová však v souladu s kriminalisty rozhodla, že v jejich případě se vůči trestnímu zákonu neprovinil.

Na začátku bylo zjištění médií

Feri podání obžaloby podle svých slov přivítal. Vyhlíží, jak bude moct během hlavního líčení předložit důkazy ve svůj prospěch. Trvá na tom, že se ničeho trestného vůči ženám nedopustil. Přiznal "jen" chování, které považuje za "osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout".

Policie začala politika prověřovat na přelomu května a června 2021. Jen několik dní poté, kdy Deník N a A2larm zveřejnily shromážděná svědectví desítek žen, k nimž se podle jejich slov Feri choval násilně, hrubě a urážlivě. Jeho jednání se podle nich odehrávalo v letech 2015 až 2020. Na začátku tohoto období už byl městským radním v Teplicích, v roce 2017 se stal poslancem.

Z teplické radnice do Poslanecké sněmovny Dominik Feri (* 1996) vstoupil do politiky v roce 2014, kdy v komunálních volbách kandidoval za TOP 09 v Teplicích. Nebyl zvolen, ale po vzdání se mandátu zvoleným kolegou se stal zastupitelem. Na ustavujícím jednání teplické samosprávy byl současně zvolen radním. Na teplické radnici zůstal do roku 2018. Do TOP 09 vstoupil v roce 2015, o dva roky později kandidoval do sněmovních voleb na pražské kandidátce. Více než 15 tisíc preferenčních hlasů ho nakonec vyneslo do sněmovny, v níž se stal nejmladším poslancem v historii. Byl členem ústavně-právního výboru, výboru pro veřejnou správu a organizačního výboru. V květnu 2021 po nařčení ze sexuálního násilí rezignoval na post poslance a vystoupil z TOP 09.

Po zveřejnění případu Feri rezignoval na post poslance, opustil TOP 09 a stáhnul se z volební kandidátky do sněmovních voleb. Loni na jaře u něj v bytě zasahovala záchranná služba. Bývalý politik utrpěl zranění, které si s největší pravděpodobností způsobil sám. Tento incident však neměl na objasňování případu vliv.

