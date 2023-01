Možná si nás někdo bude chtít koupit, aby nám to pak zúčtoval, varoval Vystrčil

Ruská agrese vůči Ukrajině ohrožuje naše bezpečí a naši svobodnou budoucnost a agresorům se nesmí ustupovat. Ve svém novoročním projevu to v neděli prohlásil předseda Senátu a po prezidentovi druhý nejvyšší ústavní činitel v Česku Miloš Vystrčil (ODS). Varoval před lacinými sliby, které bychom splatili i s úroky.

Vystrčil v projevu (jeho celé znění si můžete přečíst zde) ocenil pokojné rozdělení Československa i současné velmi dobré vztahy se Slovenskem. Poděkoval za solidaritu a pomoc Ukrajině a také všem složkám, které zasahovaly při loňském rozsáhlém požáru v Českém Švýcarsku. Vládu vyzval k rychlejšímu přijímání účinných opatření.

Své vystoupení zahájil Vystrčil pozdravem "Česká republiko, dobrý den". Stejný pozdrav před 30 lety použil tehdejší šéf dolní parlamentní komory Milan Uhde (ODS) při historicky prvním zasedání Poslanecké sněmovny. Vystrčil se nedomnívá, že by bylo třeba po 30 letech od rozdělení Československa slavit. Ocenil ale pokojný způsob, jakým se tenkrát uskutečnilo.

Související Vatra na Velké Javořině tradičně připomněla nesouhlas s rozpadem Československa 22 fotografií

Ohledně ruské agrese vůči Ukrajině Vystrčil zdůraznil, že agresorům se nesmí ustupovat, protože následkem je v takovém případě více zmařených životů a větší škody. Současně ocenil solidaritu a pomoc Ukrajincům a Ukrajině.

Rusko napadlo Ukrajinu loni 24. února. Senát vzápětí stejně jako Sněmovna útok důrazně odsoudil. V dubnu se Senát usnesl mimo jiné na tom, že vraždění civilistů v ukrajinských městech nese všechny znaky válečného zločinu podle mezinárodního práva. Vystrčil v dubnu spolu s místopředsedou Senátu Jiřím Růžičkou a senátorem Pavlem Fischerem navštívil Kyjev, aby podpořil ukrajinskou stranu. Senát loni také vyzval vládu k dalším dodávkám vojenského materiálu na Ukrajinu.

Vystrčil v souvislosti s ruskou agresí hovořil i o tom, že současná doba není jednoduchá. Připomněl růst cen, zastropování cen energií. Uvedl, že se někteří neštítí na vzniklé situaci politicky nebo ekonomicky parazitovat. Nikoho ale nejmenoval.

"Nikdo nám, nikdo nám zadarmo nic nedá. Možná si nás někdo bude chtít koupit, ale to jenom proto, aby nám to potom zúčtoval, včetně lichvářských úroků. To nesmíme připustit," řekl Vystrčil.

Vláda podle něj musí rychleji sahat k účinným opatřením a pomoc nejpotřebnějším se nesmí opožďovat. Na rychlých řešeních se musí podílet celá veřejná správa a spolupracovat by měli všichni, míní.

Předseda Senátu vyslovil také obdiv a poděkování za pomoc při hašení požáru v Českém Švýcarsku. Zaslouží si ho podle něj nejen hasiči a další záchranné složky, ale i dobrovolníci a také ti, kteří poskytli pomoc ze zahraničí. Požár, který se rozhořel na konci července, se podařilo zdolat až po 20 dnech.

Za povzbudivou zprávu označil předseda Senátu také fungování občanské společnosti a dobrovolníků ve zdravotní nebo sociální oblasti. Za výjimečnou považuje také pomoc a nezištný přístup některých podnikatelů. Solidaritu a vzájemnou pomoc označil za velkou zbraň.

České republice podle Vystrčila pomáhají pevné základy a demokratické principy, na kterých byla založena. Vyzval občany, aby šli v lednu k prezidentským volbám, vyzval i k vzájemné pomoci a podpoře.