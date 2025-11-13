Domácí

"Šohaj" z Moravy a předsedkyně Mladého Pirátstva. Jak pracují noví mladí poslanci

Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Tento týden zasedá sněmovna na své druhé schůzi, pro některé poslance jde o jejich teprve druhou schůzi vůbec. V říjnových volbách uspělo celkem 12 poslanců a poslankyň mladších 30 let. V kuloárech jsme zjišťovali, jak se jim pracuje nebo jaká témata právě řeší.
Rozhovor s mladými poslanci, Kateřinou Stojanovou a Štěpánem Slovákem. | Video: Laura Przybylaková, Jaroslav Synčák

"Sněmovna je hektická, je tady spousta práce," odpovídá sedmadvacetiletá Kateřina Stojanová z Pirátů. V historických palácích, které jsou různými způsoby vzájemně propojeny, se zatím pořád ztrácí. I tak ale podle svých slov začala aktivně pracovat.

"My, piráti a pirátky, se zapojujeme od prvních dní, nahráli jsme v tuto chvíli dva legislativní balíčky i novelu jednacího řádu. A čeká nás zákon o urgentním řešení bytové krize, takže jsme hned vyhrnuli rukávy," podotýká Stojanová. 

Poukazuje přitom na to, co někteří komentátoři od nových zákonodárců a zákonodárkyň čekali - tedy že budou mluvit hlavně o tom, co zajímá mladou generaci.

Mezi to patří třeba duševní zdraví, bezpečnost nebo právě nedostupné bydlení. "Máme v plánu zákon, který pracuje s institutem tzv. akceleračních zón, což jsou zóny zrychlené výstavby, a který pracuje s využitím brownfieldu. Může na trh dostat až 200 tisíc nových bytů ročně," vysvětluje Stojanová.

Vyjadřovat se nebojí

Kromě orientace ve sněmovních prostorách redakci Aktuálně.cz zajímalo, jak si tito mladí poslanci zvykají na časté mediální vystupování. Stojanová se v posledních týdnech začala objevovat v televizi, stejně tak i sedmadvacetiletý Štěpán Slovák z ODS.

"Nebojím se vyjadřovat vlastně ke všem tématům. Myslím si, že to je potřeba a že je potřeba pravidelně komunikovat s lidmi, nejenom v ulicích," říká Slovák. Ten si získal přízeň voličů i výraznou kampaní, kdy objel 307 obcí ve Zlínském kraji. 

Vyjadřuje se hlavně ke zdravotnictví, kde chce začít podobně jako Stojanová rovnou pracovat. "Ve čtvrtek máme zdravotnický výbor, takže už přicházíme s prvními tématy, jako úprava systému fakultních nemocnic," řekl Slovák, který oznámil kandidaturu do vedení strany, webu Aktuálně.cz.

Spolu se dvěma jmenovanými se v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dostalo dalších deset mladých poslanců a poslankyň. V úterý se třeba slova ujal třiadvacetiletý benjamínek Motoristů sobě Matěj Gregor, který při ustavování výborů apeloval na politickou kulturu. Další poslance a poslankyně bude redakce Aktuálně.cz nadále sledovat.

 
