Politika

Nejsme tlučhubové, budeme tvrdí. Rozvržení výborů je pomsta, tvrdí "gen Z" Pirátka

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 3 hodinami
Do politiky se rozhodla vstoupit už během studia na gymnáziu, teď je jednou z dvanácti mladých poslanců a poslankyň ve věku do 30 let v nové sněmovně. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Pirátka z Litoměřic Kateřina Stojanová líčí, jaká bude nová dolní parlamentní komora, jestli se podobně jako v některých dalších zemích dá čekat revoluce generace Z i v Česku nebo jaké bylo vyjednávání o výborech.
Nově zvolená poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti). Praha, 23. října 2025.
Nově zvolená poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti). Praha, 23. října 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Rozhodla jste se jít do komunálních voleb už v necelých 20 letech. Proč?

Bylo to v mém posledním ročníku na gymnáziu, vždycky předtím jsem byla ve školských parlamentech, chodila na zastupitelstva v Litoměřicích. Díky tomu jsem věděla, jaké problémy se řeší. Tehdy v roce 2018 u nás v obci vypukla kauza, kdy se místní ODS rozhodla zprivatizovat městskou nemocnici.

Dělo se to před komunálními volbami a mně se tehdy na Pirátech líbilo, že nemají žádné korupční skandály a že dostupnost zdravotnictví je pro ně důležité téma. Přidala jsem se k nim při vzniku místní buňky a potom jsem za ně kandidovala do zastupitelstva.

Pak jste byla i v krajském zastupitelstvu, co vás přesvědčilo jít postupně výš a kandidovat do sněmovny?

Poprvé jsem kandidovala už v roce 2021 v rámci koalice Pirátů a STAN, byla jsem na kandidátce spolu s Ivanem Bartošem. Říkala jsem si, že řada témat by potřebovala řešení na centrální úrovni. V důsledku kroužkování jsem se tehdy nedostala, ale témata jsem neopouštěla.

Následně jsem rok pracovala jako asistentka Kláry Kocmanové, přitom jsem byla v Mladém Pirátstvu a stála za řadou projektů jako Výška k nezaplacení.

Takže to byl přirozený vývoj?

Dá se říct, že ano, protože jsem věděla, že je potřeba řešit konkrétní témata tam, kde to bude nejefektivnější.

Jak reagujete na to, že se Piráti v nové sněmovně nedostali do vedení žádného z výborů?

Byla jsem u vyjednávání s Olgou Richterovou (místopředsedkyně Pirátů), za účasti paní poslankyně Aleny Schillerové a paní předsedkyně poslaneckého klubu Táni Malé (obě ANO). Já tomu vlastně ani nechci říkat vyjednávání, už den dopředu jsme z médií byly seznámeny se vzkazem právě paní Schillerové, že Piráti nic nedostanou, takže nám bylo jasné, že manipulační prostor bude omezený.

My jsme přinesli naše argumenty, že tady je nějaké poměrné zastoupení, respektované posledních třicet let, a že jsme čtvrtý nejsilnější klub zvolený více než půl milionem voličů. A že to dokonce respektovali i komunisté. Ale paní poslankyně Schillerová s paní předsedkyní Malou nás postavily v podstatě před hotovou věc.

Myslím, že je to vlastně akt pomsty za to, co jsme posledních osm let dělali v neprospěch problematiky střetu zájmů i korupce hnutí ANO, a zejména tedy Andreje Babiše.

Už máte zkušenost s vyjednáváním, kdo je ve sněmovně nejtěžší soupeř?

Takhle vůbec nepřemýšlím, nedělám si žebříček, kdo je malá těžká váha. Vždycky když jdete vyjednávat za nějaké téma, které vám připadá důležité, tak se snažíte na něj připravit co nejvíc.

Vy jste ve volbách přesvědčila 4187 lidí, aby vám dali preferenční hlas. Další z dvanácti nových mladých poslanců a poslankyň ve věku do 30 let Štěpán Slovák z ODS udělal kontaktní kampaň ve 307 obcích, Julie Smejkalová (STAN) zase poměrně virální kampaň. Čím myslíte, že jste uspěla vy?

Tím, že jsem byla čtyři roky krajská zastupitelka, jsem snad byla i docela dobře  viditelná v Ústeckém kraji. Také jsem se účastnila kontaktní kampaně. Nevím, jak Štěpán, ale minimálně Julie předtím neměla žádnou veřejnou volenou funkci, což je jiná startovací pozice.

Nechci kritizovat jiné kampaně, respektuju vše, dokud skrze ni neubližujete druhým, jako třeba ti "chirurgové z dovozu" Tomia Okamury. Zároveň mi ale chybí náplň politiky ve smyslu, že z toho neděláme jenom cirkus. I když to k tomu například kvůli sociálním sítím směřuje.

Nově zvolená poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti). Praha, 23. října 2025.
Nově zvolená poslankyně Kateřina Stojanová (Piráti). Praha, 23. října 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Ve sněmovně je také vyšší podíl žen, obsadily třetinu mandátů. Jaká podle vás ta nová sněmovna bude?

V mých očích bude určitě lepší v tom, že budou zaznívat témata mladé generace. Ať už je to podoba školství, dostupnost bydlení, péče o duševní zdraví či strach z geopolitického vývoje. Tím, že žijeme život lidí mladších 30 let, tak se jim snad bude dostávat většího prostoru.

A jestli sněmovna bude mírnější, třeba ve smyslu toho, že se tam nebude tolik obstruovat, tak jenom dobře. Ale nemyslím, že je politická kultura vázaná na věk či pohlaví. Chtěli bychom předložit novelu jednacího řádu tak, aby sněmovna jednala efektivně a abychom se vyhnuli obstrukcím, které nikomu nic nepřináší.

Neplánujete obstruovat?

Myslím, že jsme už ukázali, že nejsme tlučhubové, kteří by u pultíku podobně jako třeba Okamura předčítali diplomové práce na stovky stran, což nemá žádný přínos. Chceme být tvrdá, ale konstruktivní opozice.

Co když se třeba Andrej Babiš s Tomiem Okamurou rozhodnou zestátnit veřejnoprávní média?

Tak to je zrovna věc, proti které my bychom se postavili. Svobodná veřejnoprávní média, která mají volnou ruku v investigativě, jsou ve veřejném zájmu a jsou klíčová pro funkční demokracii a právní stát.

 
