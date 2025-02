STEM: ANO je silnější než vládní koalice, Motoristé by poslance neměli

Opoziční hnutí ANO by nyní ve sněmovních volbách získalo 35,3 procenta hlasů, víc než strany současné vládní koalice dohromady. Vyplývá to z dnes zveřejněného volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Do Poslanecké sněmovny by se dostali i Piráti, SPD a uskupení Stačilo! Motoristé sobě by naopak podle STEM pětiprocentní hranici nepřekročili.

Hnutí ANO v porovnání s výsledky z předchozích týdnů mírně posiluje. Stejně tak koalice Spolu, které by podle aktuálního modelu dalo hlas 19,8 procenta voličů. Pro Starosty by hlasovalo 10,3 procenta voličů. V přepočtu na mandáty by ANO získalo 88 křesel. Koalice Spolu by získala 47 poslanců a STAN 23. Související Kantar: ANO a Spolu ztrácí, Motoristé dotahují Piráty. Stačilo! by neprošlo Do sněmovny by se dostalo také SPD se ziskem 8,1 procenta hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Uskupení Stačilo! model přisuzuje 6,7 procenta a 15 mandátů. Piráti by dostali 5,3 procenta hlasů a ve Sněmovně by jich zasedlo devět. Půl procentního bodu pod pětiprocentní hranicí zůstali ve volebním modelu Motoristé sobě. Vzhledem ke statistické odchylce průzkumu by ale mohli zastoupení v dolní komoře dosáhnout. "Lze se zaměřit i na jejich potenciál, který je vysoký a dále roste," uvedl analytik STEM Martin Kratochvíl. Výsledek Stačilo! a Motoristů se v modelu agentury STEM významně liší od aktuálního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Podle něj motoristé posílili na 7,5 procenta a dotáhli se tak na Piráty, naopak Stačilo! by se do Sněmovny podle Kantaru v současnosti nedostalo. Zelení by podle agentury STEM získali 2,6 procenta hlasů, SOCDEM 2,5 procenta. Přísaze by dalo hlas 2,1 procenta hlasujících. Agentura STEM prováděla výzkum předvolebních preferencí v několika vlnách od 17. ledna do 4. února mezi 1538 respondenty. Předpokládaná volební účast činí 59,5 procenta. Výsledky volebního model agentury STEM (v procentech hlasů): strana aktuální předchozí ANO 35,3 35,1 Spolu 19,8 18,8 STAN 10,3 10,6 SPD 8,1 8,7 Piráti 5,3 6,4 Stačilo! 6,7 5,8 Motoristé sobě 4,5 4,1 SOCDEM 2,5 2,8 Přísaha 2,1 2,1 Zelení - 2,1 Svobodní 1,5 1,6 PRO - 1,0 Zdroj: CNN Prima News