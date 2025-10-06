Sociální demokracie se po volebním krachu rozpadá. Rezignuje Maláčová i Zaorálek

Sociální demokracie vedená Janou Maláčovou a místopředsedou Lubomírem Zaorálkem toho před volbami zkusila hodně. Ale bez úspěchu.
Společnému levicovému projektu pod hlavičkou koaličního hnutí Stačilo! nepomohla ani propagace ze strany exprezidenta Miloše Zemana, ani oživení "husté dvojky" tvořené Maláčovou a Matějem Stropnickým.
"Není třeba si nic nalhávat, je to neúspěch," zhodnotila Maláčová v sobotu večer volební propadák. Pro připomenutí - hnutí Stačilo! získalo pouhých 4,3 procenta hlasů a bude teď bojovat o svou další existenci.
Byť novináři po Maláčové a Zaorálkovi žádali konkrétnější reakci, oba se jí vyhýbali. "Jiná varianta nebyla. Není to tak, že bychom si vybírali ze dvou variant, kdy by jedna dávala větší šanci," bránil místopředseda kritizované spojení sociální demokracie s komunisty a dalšími extremisty v projektu Stačilo!.
V pondělí odpoledne už ale bylo jasno. Maláčová na sociálních sítích oznámila, že ona, Zaorálek i další tři členové nejužšího vedení strany končí.
"Rezignují ke dni mimořádného sjezdu," popsala Maláčová. Návrh na jeho svolání by mělo předsednictvo sociální demokracie projednat na zasedání, o kterém má prý být rozhodnuto "neprodleně."