Sněmovní volby by vyhrálo ANO před Spolu, třetí SPD předstihlo Starosty

Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO s 31,5 procenta hlasů, proti výsledku z minulého týdne mírně oslabilo. Na druhém místě by byla koalice Spolu se ziskem 19,8 procenta. Vyplývá to ze zveřejněného volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News.

Třetí místo by znovu obsadilo hnutí SPD s 12,6 procenta, které mírně posílilo, před slábnoucími Starosty, kteří by získali 9,7 procenta. Poslance by měli ještě Piráti a uskupení Stačilo!, jejichž zisk by se pohyboval nad pětiprocentní hranicí. Do sněmovny by se nedostala strana Motoristé sobě, která propadla na 4,8 procenta.

Hnutí ANO se podle průzkumu ještě v lednu drželo na 35 procentech hlasů. Od té doby jeho podpora mírně klesá. V průzkumu z minulého týdne mělo 32,2 procenta. V přepočtu na mandáty by však ANO získalo 80 křesel, což je o tři více než před týdnem. "ANO si nadále udržuje stabilní pozici napříč kraji, kde těží z rozložení voličské podpory, která mu přináší významný bonus v přepočtu na mandáty. Pro ANO platí, že méně subjektů ve sněmovně nejvíce pomáhá jeho zisku v mandátech. To se ukazuje především tak, že přes oslabení v modelu získává hnutí o tři mandáty více než minulý týden, a to díky nepřítomnosti Motoristů při dělbě mandátů," uvedli autoři průzkumu.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by aktuálně měla 48 mandátů. SPD ve spolupráci se Svobodnými, PRO a Trikolorou by získalo 28 křesel. Při hypotetické spolupráci SPD s hnutím ANO by tyto subjekty mohly podle STEM složit sněmovní většinu 108 hlasů. Vládní Starostové a nezávislí by získali 22 mandátů, Stačilo! 12 a Piráti deset mandátů.

Z ostatních stran by nejblíže k návratu do Sněmovny měla strana SOCDEM s 3,4 procenta. Podpora Zelených a hnutí Přísaha by se pohybovala kolem dvou, respektive 2,5 procenta.