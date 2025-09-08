Domácí

Smrt studenta při vojenském výcviku rozplétá soud. Zdravotnice se hájí

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Okresní soud ve Vyškově se začal zabývat případem smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Žalobce kvůli usmrcení z nedbalosti obžaloval dvě zdravotnice, obě vinu odmítly. Příbuzní požadují úhradu nemajetkové újmy dohromady za více než 3,5 milionu korun.
Soud ve Vyškově se začal zabývat případem smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Na snímku obviněné zdravotnice zleva Lenka Šmýdová a Simona Burianová.
Soud ve Vyškově se začal zabývat případem smrti studenta Univerzity obrany při vojenském výcviku. Na snímku obviněné zdravotnice zleva Lenka Šmýdová a Simona Burianová. | Foto: ČTK

Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku ve vojenském prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným hrozí až šest let vězení. Soud bude pokračovat 11. až 13. listopadu, kdy plánuje vyslýchat svědky a také znalce.

Podle žalobce student při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám. Na obvazišti jej pak vyšetřovala obžalovaná Lenka Šmýdová, v místnosti byla i její podřízená Simona Burianová, která vyšetření zapisovala. Podle žalobce vyšetřující zdravotnice pochybila, studenta vyšetřila jen zběžně, jeho zdravotní stav podcenila. Podívala se mu špachtlí do krku, prohmatala mu krk, dala mu chladicí gel. Věc podle žalobce nekonzultovala s lékařem, neprovedla měření kyslíku v krvi, neposkytla léky proti možnému otoku. Druhá z obžalovaných pak nic z toho nenavrhla.

Student následně odešel do chatky. Podle žalobce jej ale poté probudilo, že se dusí, kdy vyběhl k ošetřovně a zkolaboval asi deset metrů před ní. Vojáci ho následně přenesli na ošetřovnu, kde podle žalobce zdravotnice pochybily znovu. Chybně prováděly obnovení jeho životních funkcí, následně se rozhodly pro jeho převoz, přestože podle pokynu už zavolané záchranné služby převoz neměl nastat. Záchranná služba jej převzala do sanitky až později. Záchranáři jeho životní funkce sice obnovili a převezli do nemocnice, tam ale zemřel.

Zdravotnice uvedly, že se necítí vinny. Šmýdová uvedla, že když studenta převzaly do ošetřovny, byl při vědomí, chodící.

"Neudával žádné subjektivní potíže kromě toho, že mluví tišeji. Chtěl se vrátit do výcviku. Vyšetřila jsem jej způsoby, které jsem považovala za adekvátní, ohmatání krku, podívání se do krku, myslím, že jsem nic neopomněla. Na krku měl jen jemnou odřeninu," popsala Šmýdová. Vyšetření podle ní trvalo dlouho a jeho stav se nezhoršil. Následně jej poučila, že kdyby se to zhoršilo, měl znovu přijít. "Nestěžoval si ani na bolest. Popisoval, že špatně šlápl a že se uhodil do pažby zbraně," doplnila zdravotnice.

"Nedokážu si vysvětlit, proč nic neřekl" 

Studenta se následně snažila oživit, když jej o několik desítek minut později vojáci přinesli zpět na ošetřovnu. V té době už vojáci zavolali záchrannou službu, podle zdravotnic ale záchranáři nevěděli, kam přesně v rozlehlém vojenském prostoru mají dojet. Proto se rozhodli, že jej povezou záchranářům naproti. Šmýdová uvedla, že nevěděla, že podle záchranářů převoz nastat neměl.

Vinu odmítla i Burianová. "Nedokážu si vysvětlit, proč nic neřekl. Kdyby jen řekl, že se necítí dobře. Měl jen oděrku na krku," uvedla.

Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.

 
Mohlo by vás zajímat

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?

Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?
Infografika

Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Kdo je formulový fantom z D4? Podnikatel a expolicista, jeho syn měl bizarní obhajobu

Kdo je formulový fantom z D4? Podnikatel a expolicista, jeho syn měl bizarní obhajobu
domácí Aktuálně.cz Obsah soud armáda úmrtí výcvik

Právě se děje

Aktualizováno před 5 minutami
"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

ŽIVĚ
"Rusko jen hledá výmluvy," lamentuje německé šéfdiplomat. Summit v nedohlednu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí

V Itálii se loučí s módním návrhářem Armanim, sbohem mu přišlo dát 16 tisíc lidí
Prohlédnout si 12 fotografií
Stovky lidí v Miláně v ulici Via Bergognone čekají před sídlem módní značky Armani,
aby se mohli rozloučit s jejím zakladatelem Giorgiem Armanim
Aktualizováno před 30 minutami
V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

V Beskydech se převrátil autobus se studenty, zraněných jsou desítky

Ve Starých Hamrech na Frýdecko-Místecku v pondělí dopoledne havaroval autobus, který převážel studenty.
před 40 minutami
Zapomínáme na naši identitu, říká Čech, který se v Chorvatsku inspiruje Barcelonou

Zapomínáme na naši identitu, říká Čech, který se v Chorvatsku inspiruje Barcelonou

Jiří Plíšek trénoval Teplice či Slovácko, pracoval ve Spartě i ve Slavii. Teď vede akademii Hajduku Split.
Aktualizováno před 51 minutami
Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?
Infografika

Kvíz: Dlouhosrsté i krátkosrsté, ale vždy přítulné. Poznáte 20 plemen koček?

Kočky provází lidstvo od nepaměti. Vyzkoušejte si v kvízu Aktuálně.cz, kolik z dvacítky vybraných plemen poznáte.
před 53 minutami
Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Nemocí od klíšťat je nejvíc za 10 let. Klíčová část jejich "sezony" právě přichází

Na rozdíl od lymské boreliózy, na kterou zabírají antibiotika, na klíšťovou encefalitidu zatím neexistuje specifická léčba.
před 56 minutami
Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený

Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený

Interaktivní expozice představuje i originály skladatelových osobních věcí, mimo jiné dýmky nebo dobové hudební nástroje.
Další zprávy