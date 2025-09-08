Smrt studenta při vojenském výcviku rozplétá soud. Zdravotnice se hájí

Tragédie se stala předloni při taktickém výcviku ve vojenském prostoru Vyškov, kdy se student prvního ročníku zranil a po převozu do nemocnice zemřel. Obžalovaným hrozí až šest let vězení. Soud bude pokračovat 11. až 13. listopadu, kdy plánuje vyslýchat svědky a také znalce.
Podle žalobce student při nočním přesunu zakopl o větev a poranil se o pažbu zbraně, poranění si způsobil sám. Na obvazišti jej pak vyšetřovala obžalovaná Lenka Šmýdová, v místnosti byla i její podřízená Simona Burianová, která vyšetření zapisovala. Podle žalobce vyšetřující zdravotnice pochybila, studenta vyšetřila jen zběžně, jeho zdravotní stav podcenila. Podívala se mu špachtlí do krku, prohmatala mu krk, dala mu chladicí gel. Věc podle žalobce nekonzultovala s lékařem, neprovedla měření kyslíku v krvi, neposkytla léky proti možnému otoku. Druhá z obžalovaných pak nic z toho nenavrhla.
Student následně odešel do chatky. Podle žalobce jej ale poté probudilo, že se dusí, kdy vyběhl k ošetřovně a zkolaboval asi deset metrů před ní. Vojáci ho následně přenesli na ošetřovnu, kde podle žalobce zdravotnice pochybily znovu. Chybně prováděly obnovení jeho životních funkcí, následně se rozhodly pro jeho převoz, přestože podle pokynu už zavolané záchranné služby převoz neměl nastat. Záchranná služba jej převzala do sanitky až později. Záchranáři jeho životní funkce sice obnovili a převezli do nemocnice, tam ale zemřel.
Zdravotnice uvedly, že se necítí vinny. Šmýdová uvedla, že když studenta převzaly do ošetřovny, byl při vědomí, chodící.
"Neudával žádné subjektivní potíže kromě toho, že mluví tišeji. Chtěl se vrátit do výcviku. Vyšetřila jsem jej způsoby, které jsem považovala za adekvátní, ohmatání krku, podívání se do krku, myslím, že jsem nic neopomněla. Na krku měl jen jemnou odřeninu," popsala Šmýdová. Vyšetření podle ní trvalo dlouho a jeho stav se nezhoršil. Následně jej poučila, že kdyby se to zhoršilo, měl znovu přijít. "Nestěžoval si ani na bolest. Popisoval, že špatně šlápl a že se uhodil do pažby zbraně," doplnila zdravotnice.
"Nedokážu si vysvětlit, proč nic neřekl"
Studenta se následně snažila oživit, když jej o několik desítek minut později vojáci přinesli zpět na ošetřovnu. V té době už vojáci zavolali záchrannou službu, podle zdravotnic ale záchranáři nevěděli, kam přesně v rozlehlém vojenském prostoru mají dojet. Proto se rozhodli, že jej povezou záchranářům naproti. Šmýdová uvedla, že nevěděla, že podle záchranářů převoz nastat neměl.
Vinu odmítla i Burianová. "Nedokážu si vysvětlit, proč nic neřekl. Kdyby jen řekl, že se necítí dobře. Měl jen oděrku na krku," uvedla.
Univerzita obrany připravuje budoucí profesionály pro českou armádu. Vznikla v roce 2004 sloučením tří institucí - Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově, Vojenské akademie v Brně a Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Šlo o výsledek reformy vojenského vysokého školství po restrukturalizaci ozbrojených sil.