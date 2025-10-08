Domácí

Poražené Česko sní marně. Budeme se divit, varuje Benda před Okamurou a Babišem

před 2 hodinami
Předseda ODS a končící premiér České republiky Petr Fiala oznámil, že na lednovém sněmu strany už nebude obhajovat post předsedy. Že stranický lídr končí, jsme se dozvěděli na úterním gremiu předsednictva, než zasedla výkonná rada, říká předseda poslaneckého klubu občanských demokratů Marek Benda.
Spotlight Aktuálně.cz - Marek Benda. | Video: Tým Spotlight

"Ukazuje to, jak velký politik a státník Petr Fiala je. On by podle mého názoru obhájil, kdyby se rozhodl obhajovat. Ten výsledek voleb sice byla porážka, ale nebyla to žádná katastrofa," komentuje a dodává, že pro něj osobně bylo Fialovo rozhodnutí překvapením.

Pokud jde o nově vznikající vládu, část poraženého Česka podle hosta Matyáše Zrna sní o tom, že to bude mít Andrej Babiš velmi složité a koalice by se mu mohla brzy rozpadnout. "Já tomu ale vlastně moc nevěřím. Myslím si, že moc spojuje velmi silně," konstatuje.

Jestli může budoucí vládní koalice ohrozit zahraničně-politické bezpečnostní ukotvení, se podle Bendy ještě ukáže. "Myslím si, že v prvopočátku to nebudou příliš měnit. Nezapomínejme, že Andrej Babiš skutečně umí neuvěřitelně dobře nasávat veřejné mínění. Je mu úplně jedno, co říkal před týdnem, a je mu úplně jedno, co bude říkat za týden."

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-04:23 Kdy se vedení ODS dozvědělo, že se Petr Fiala rozhodl neobhajovat post předsedy ODS? Bylo to překvapení, nebo byl uvnitř ODS výraznější tlak na Fialovu rezignaci? Kdo jsou potenciální nástupci?

04:23-08:36 Čím dokázal Fiala udržet ODS tak semknutou? Dá se čekat, že Martin Kuba zvedne rukavici a bude kandidovat? Jakou má podporu uvnitř strany? Je nejpravděpodobnějším kompromisním kandidátem ministr dopravy Martin Kupka?

08:36-13:13 Jak silná je uvnitř ODS kritika "strejců" a není strana zkostnatělá? Jak se bude Bendovi pracovat s obměněným poslaneckým klubem? Jak straníci vnímají, že v Praze dostal nejvíc preferenčních hlasů Jan Lipavský?

13:13-17:09 Byl si Marek Benda tentokrát ziskem mandátu jistý? Co by dělal, kdyby se do sněmovny nedostal? Jaká je budoucnost koalice SPOLU? Neobětovala ODS koalici SPOLU příliš?

17:09-22:30 Čekají Andreje Babiše koaliční problémy? Bude ODS hledat spolupráci s Motoristy, když jsou jí programově blízko? Je reálné, že by členové SPD usedli ve vládě? Jaký předseda Poslanecké sněmovny by byl Tomio Okamura?

22:30-26:06 Bylo správné, že sněmovna Okamuru vydala k trestnímu stíhání? Jak může Andrej Babiš vyřešit svůj střet zájmů ve vztahu k Agrofertu? Je prostor, aby v mezidobí sehrál roli prezident? Očekává Benda úzkou spolupráci opozice proti Babišově vládě?

26:06-31:19 Jak dlouho může nová koaliční většina vydržet? Co bude koaliční partnery nejvíc spojovat? Stane se Marek Benda hlavním obhájcem veřejnoprávních médií? Může nová koalice změnit zahraničně-politické ukotvení ČR a přístup k Ukrajině?

31:19-34:28 Co s vnitřním fungováním stran udělá fenomén "kroužkování" a úspěch kampaní na sociálních sítích? Co bude dělat Petr Fiala dál a bude jako bývalý předseda k ODS loajální?

 
