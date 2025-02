Na Čechy číhají nové pasti. Podívejte se na největší daňové změny

Nikola Žítková

Rok 2025 přináší významné změny v oblasti daní z příjmů. Některé z nich platí od ledna, jiné vstoupí v platnost v průběhu roku. Vedle nových limitů a osvobození se objevují také skryté daňové pasti, na které by si lidé měli dát pozor. Další díl daňového speciálu deníku Aktuálně.cz přináší přehled nejdůležitějších změn a pomůže vám zorientovat se v nových pravidlech.

Nový časový test na kryptoměny a omezení osvobozených prodejů

Dobrá zpráva pro investory do kryptoměn - od roku 2025 vstupuje v platnost osvobození od daně při splnění tříletého časového testu. Kdo tedy kryptoměny drží déle než tři roky, nemusí platit daň z jejich prodeje. Případně lze využít limit 100 tisíc korun ročně, pod který spadá i prodej krypta drženého kratší dobu. Pokud tedy v tomto roce prodáte kryptoměny za 99 999 korun, daň neplatíte. Jakmile tuto hranici překročíte, příjem podléhá standardní sazbě daně z příjmů.

Novinkou je také limit 40 milionů korun ročně, který se vztahuje na osvobozené příjmy z prodejů kryptoměn, podílů ve firmách a cenných papírů. Pokud součet těchto transakcí nepřesáhne 40 milionů korun, je příjem daňově osvobozený. Jakmile však částku překročíte, vše nad tento limit už podléhá běžnému zdanění 15 procent, nebo 23 procent, v závislosti na výši celkového daňového základu.

Jak to vypadá v praxi?

Pokud v roce 2025 prodáte podíl ve firmě, který jste drželi 20 let, za 35 milionů, celý tento příjem je osvobozen od daně. Pokud k tomu ale připočtete ještě akcie, které jste drželi tři roky, za dalších 10 milionů, překročili jste dohromady limit 40 milionů korun. Uplatníte tedy poměrné rozdělení: 40 milionů korun je osvobozeno, avšak zbylých pět milionů zdaníte. Pokud tedy plánujete větší prodeje, může být rozumné je rozložit do více let.

Zaměstnanecké benefity: nové limity

Novela zákona o zaměstnanosti přináší změnu ve zdanění zaměstnaneckých benefitů. Zatímco okruh nepeněžních benefitů zůstává stejný, nově se zavádí dva samostatné limity pro jejich daňové osvobození.

Zdravotní benefity mají nyní vyšší limit až do výše 100 procent průměrné mzdy, což v roce 2025 činí 46 557 korun. Do této kategorie spadají zdravotní služby poskytované zdravotnickými zařízeními, léčebné a hygienické služby a zdravotnické prostředky na lékařský předpis.

Ostatní benefity jsou omezeny na 50 procent průměrné mzdy, tedy 23 278,50 korun ročně. Sem patří příspěvky na rekreace, kulturní a sportovní akce, použití mateřských škol, knihovny zaměstnavatele, tělovýchovná a sportovní zařízení či příspěvky na tištěné knihy.

Změna přináší větší flexibilitu při využívání zdravotních benefitů, které mohou být daňově výhodnější. Naopak u ostatních benefitů zůstává daňové osvobození omezené stejným způsobem jako v roce 2024.

Daňová kalkulačka Spočítejte si, kolik peněz musíte zaplatit na daních za loňský rok. Stačí zadat pár údajů a hned budete mít jasno.



OTEVŘÍT SPECIÁL

Změny u DPP a DPČ: nové limity

Další významnou novinkou je změna limitů pro účast na nemocenském pojištění u dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ).

U DPP se hranice pro účast na nemocenském pojištění zvyšuje z 10 tisíc korun na 11 500 korun měsíčně (25 procent průměrné mzdy). Pokud zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani a jeho příjem nepřesáhne tento limit, bude příjem zdaněn srážkovou daní. Při překročení hranice už podléhá zálohové dani a povinným odvodům.

U DPČ se hranice zvyšuje ze 4000 korun na 4500 korun měsíčně. Příjmy pod touto hranicí podléhají srážkové dani, zatímco vyšší příjmy se už zdaňují zálohovou daní a podléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění.

Zvýhodněný daňový odpočet darů pokračuje

V únoru vstoupil v platnost zákon, který prodlužuje možnost odečíst hodnotu darů od základu daně až do třiceti procent. Fyzické osoby si tak mohou zvýhodněný odpočet uplatnit i za rok 2024, 2025 a 2026, pokud splní podmínky dané zákonem o daních z příjmů.

Původně měl být zvýhodněný režim ukončen v roce 2023, ale díky legislativní změně mohou firmy i jednotlivci podporovat dobročinné aktivity za výhodnějších podmínek po delší dobu.

Převod daňově podporovaných produktů na stáří bez ztráty výhod

Od roku 2025 se sjednocují pravidla pro penzijní spoření, dlouhodobé investiční produkty a soukromé životní pojištění. Pokud poplatník ukončí jednu smlouvu a převede veškeré prostředky na novou smlouvu stejného typu, bude se mu počítat i doba trvání původní smlouvy.

Tato změna zamezuje ztrátě daňových výhod a dává větší flexibilitu při změně poskytovatelů spořicích a investičních produktů.