Sledujte nahé fotky a videa na OnlyFans, radil soudce insolvenční správkyni

Skrývat své příjmy bude pro některé dlužníky stále složitější. Soudy začínají vyžadovat mnohem důkladnější zkoumání příjmů těch, kteří chtějí od státu pomoc s dluhy. Někteří soudci navrhují, aby insolvenční správci sledovali finanční zdroje nejen z běžných online platforem jako YouTube nebo Instagram, ale i z těch, které slouží pro šíření placeného erotického obsahu.

"Kolegyně insolvenční správkyně mi řekla, že v práci se na porno dívat nehodlá," glosovala doporučení soudu bruntálská exekutorka Blanka Březinová. "Takové doporučení od soudu vidím poprvé," řekla Březinová pro Aktuálně.cz

Soudce Krajského soudu v Brně Lukáš Hrůša způsobil poprask mezi insolvenčními správci. Ve svém usnesení k žádosti o oddlužení sedmačtyřicetileté Petry ze Znojemska podrobně rozepsal, co všechno by určená insolvenční správkyně měla prověřovat, aby zjistila, z čeho může mít zmíněná dlužnice příjmy.

"… prověří, zda dlužnice nemá příjmy z online platforem typu YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans, Uber, Airbnb…" stojí v dokumentu, který je veřejně přístupný v insolvenčním rejstříku.

Výslovné doporučení soudu prověřit platformu OnlyFans někteří insolvenční správci nikdy neviděli. "Chceme, aby nám dlužníci dokládali své oficiální příjmy. Jen když máme tip nebo to někdo na toho dlužníka řekne, se snažíme ověřovat příjmy i z jiných zdrojů," uvedla insolvenční správkyně Tereza Somolová.

"Běžné to není. Dělají to jen některé senáty, a to hlavně u Krajského soudu v Brně. Efekt je nulový a zbytečně to zatěžuje správce," poznamenal insolvenční správce Lukáš Stoček.

"Žádný soud mě nebude nutit, abych si zakládal účty na pochybných platformách. Maximálně napíšu součinnosti na provozovatele," napsal jeden insolvenční správce pod podmínkou anonymity.

Příjmy Čechů z online platforem rychle rostou. Už dřív finanční správa uvedla, že se na tyto zdroje chce zaměřit. Z jejich dat totiž vyplývá, že během tří let si čeští tvůrci na OnlyFans vydělali přes 600 milionů korun.

Zatímco v roce 2020 dosáhl výdělek ani ne 50 milionů, o dva roky později už inkasovali skoro 380 milionů.

I soudce Hrůša ve zmíněném dokumentu navrhuje, že by zjišťování příjmu z OnlyFans mělo probíhat ve spolupráci s finanční správou.

"Dlužníci se samozřejmě snaží své příjmy ukrývat, co to jde. Jako věřitel prověřování dlužníků na různých platformách vítám. Současně chápu, že ne všechny lze postihnout. Proto by nebylo od věci, kdyby např. čestné prohlášení, že takové účty/příjmy dlužník nemá, podléhalo trestní odpovědnosti," tvrdí výkonná ředitelka Asociace inkasních agentur Jana Tatýrková.

O oddlužení může u soudu požádat každý, kdo má problémy se splácením dvou a více pohledávek. Soud určí výši splátek a správce dohlíží, zda dlužník hradí maximum. Má-li majetek, musí ho zpeněžit a použít na splátky. Na konci může soud část dluhů dotyčnému odpustit.