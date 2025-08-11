Šikana od expremiéra? Jste horší než lidovci za nás, vzkázal Topolánek Starostům

"Pane Topolánku, říct, že hlas pro STAN je hlasem pro Babiše, je úplně blbý vtip," reagoval na Topolánkova slova a zároveň na obranu své strany jeden z jejích členů Karel Dvořák (STAN), který je zároveň náměstek na ministerstvu spravedlnosti. "Právě pan Babiš je důvod, proč jsme v politice," dodal Dvořák. S tím, že se na Babišovo vládnutí nemohl dívat a chce problémy řešit, ne jen o nich mluvit.
Dvořáka se pak v pátek zastal Miroslav Kalousek (TOP 09), bývalý člen KDU-ČSL a exministr financí. Uvedl, že je to od Topolánka "podpásovka a plivanec utkaný z dojmů a antipatie bez jediného důkazu". Poté už si někdejší premiér nebral servítky.
"Esence neschopnosti"
"Z vlastní zkušenosti nesnáším podrazy koaličních partnerů, jejich proradnost, neschopnost a politický pragmatismus. Proti tomu, co dělá STAN, jste byli ještě zlatí. Dávno bych je vyhodil. Jsou esencí vládní neschopnosti," pokračoval v sobotu ve své kritice Mirek Topolánek, šéf kabinetu v letech 2006 až 2009.
A právě tato jeho slova označili o víkendu někteří čtenáři v komentářích za šikanu. Topolánek totiž narážel na fakt, že lidovci byli jako strana v minulosti "nevypočitatelní" - neváhali podpořit levicovou vládu a pak zase naopak středopravý kabinet. Politické přesměrování pak bylo často vysvětlováno jako "pragmatismus" anebo "hledání stabilní většiny".
Podobně "nevyzpytatelné" je teď zřejmě pro Topolánka i hnutí STAN. Někteří jeho poslanci totiž opakovaně vyzývají k odchodu z vlády a vystupují s kritikou nejsilnější strany v koalici, Topolánkově "mateřské" ODS. Například poslanec Jan Lacina mluvil o odchodu z vlády už den po rezignaci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) a ještě před tím, než jeho hnutí STAN zaujalo oficiální stanovisko k celé kauze.
Blažkovi zlomila vaz právě bitcoinová kauza, kdy ministerstvo přijalo kontroverzní dar bitcoinů v hodnotě zhruba jedné miliardy korun. Dodnes přitom není jasné, zda kryptoměna nepocházela z trestné činnosti.
Blažka vystřídala stranické kolegyně Eva Decroix. Tu zase vyzývala k rezignaci členka vedení STAN Hana Naiclerová minulý týden. Za to, že nedostatečně vysvětluje, proč koordinátor bitcoinové kauzy nenapíše závěrečnou zprávu k tomuto případu.
Dusno v koalici se pak snažil uklidňovat předseda hnutí Vít Rakušan. Přitom právě Karel Dvořák (STAN) se coby náměstek na ministerstvu spravedlnosti pohyboval v centru dění bitcoinové kauzy, kdy se podivný dar připravoval.
Podle politologa Jana Kubáčka jde o předzvěst, že v září čeká zemi značně ostrá předvolební kampaň. A že právě Starostové a ODS se budou vůči sobě velmi vymezovat a popichovat.
"Bojují o stejného voliče. Část zklamaných voličů ODS začala přecházet ke Starostům a Starostové část voličů ztrácí ve prospěch Pirátů. A právě proto, že se jedná o stejné voliče, čekám, že se budou různě ty strany okopávat a upozorňovat na chyby těch druhých," řekl Kubáček deníku Aktuálně.cz.
Jeho slova potvrzují i výstupy z posledního šetření agentury Median. "Na 40 procent současných voličů STAN volilo v minulých volbách koalici Spolu. Dalších 18 procent bývalých voličů Spolu k volbám nepůjde nebo neví, koho volit," uvedl Median minulý týden.
Česká politika je navíc dlouhodobě rozdělená do dvou oddělených a jasně vyprofilovaných bloků stran, mezi kterými jen minimálně dochází k přelivů voličů. Proto se o podobný typ elektorátu přetahují spíše vládní strany - typicky ODS a STAN - na straně jedné a opoziční - například hnutí ANO a SPD - na straně druhé.
Pnutí mezi Starosty a nezávislými a ODS má ještě jinou - systémovou - příčinu. Starostové sice původně vznikli jako regionálně ukotvená formace, v roce 2004 šli do krajských voleb ve Zlínském kraji. Do těch dalších voleb o čtyři roky později také v kraji Středočeském a Libereckém, jejich expanze do celostátní politiky nicméně započala až ve sněmovních volbách v roce 2010, kdy se o hlasy voličů ucházeli v alianci s tehdy nově založenou TOP 09.
V pravý čas na pravém místě
Protože právě volbami v roce 2010 započal úpadek všech tradičních politických stran (ODS, ČSSD a KDU-ČSL), které české politice dominovaly předešlých bezmála 20 let. Třeba lidovci se tehdy vůbec nedostali do sněmovny, ČSSD brala pouhých 22 procent a ODS 20 procent hlasů. Oproti volbám v roce 2006 to byl pro obě té doby velké a úspěšné strany propadák.
Nově vzniklou TOP 09, která tehdy kandidovala s podporou Starostů, volby naopak katapultovaly mezi středně velké strany - svůj hlas jí dalo přes 16 procent voličů, což znamenalo třetí místo. V dolní komoře tehdy za STAN usedli například tehdejší předseda hnutí Petr Gazdík, Stanislav Polčák nebo Jan Farský.
Podstatné bylo toto: nástup nových politických stran započatý volbami v roce 2010 pokračoval i v těch následujících. Což by bez úpadku a ztráty důvěry pro ty tradiční bylo nemyslitelné. Přesto si i Starostové prošli složitou etapou, která souvisela s jejich důrazem na spíše praktickou a ideologicky neukotvenou, pro Topolánka pak nevyzpytatelnou politiku. S tím souvisely postupné změny jejich předvolební strategie.
V roce 2013 šel STAN do voleb ještě společně s TOP 09, o čtyři roky později se ale nějaký čas situace jevila tak, že uzavře spojenectví s lidovci. Nakonec z toho ale sešlo a STAN šel do voleb samostatně. A nechybělo málo, aby po sedmi letech ve sněmovně skončil pod pěti procenty. Nakonec Starostové získali 5,18 procenta hlasů a pouhých sedm poslaneckých mandátů.
Poučeni tímto hubeným výsledkem se rozhodli o čtyři roky později vrátit k nějakému typu spojenectví a kandidovali v alianci s Piráty. A jak neslavně to pro druhé jmenované skončilo, mají všichni ještě pořád v živé paměti: STAN díky kroužkování, za kterým podle některých Pirátů byla koordinovaná kampaň, svého koaličního partnera ve volbách zcela zdemoloval.
Pro stranu, jejíž předsedou byl v té době už více než dva roky bývalý dlouholetý starosta Kolína Vít Rakušan, to znamenalo zisk do té doby zhola nepředstavitelných 33 mandátů. Piráti z voleb odešli naopak s výpraskem a pouhými čtyřmi křesly.
STAN je tak po ODS druhou nejsilnější stranou ve vládě Petra Fialy. A pokud se dlouhé roky odmítal nějakým způsobem ideologicky profilovat, jeho současný předseda Rakušan učinil obrat a přihlásil se jednoznačně k liberálnímu pojetí politiky s tím, že je důsledně v politickém středu ukotvená formace.
A právě proto jí někteří pravicově orientovaní pozorovatelé kritizují z příklonu doleva na straně jedné, a současně - což spolu souvisí - se o Starostech občas hovoří v tom smyslu, že by po volbách mohli uzavřít nějaký typ spojenectví s hnutím ANO. A zatímco Mirek Topolánek to má snad i za hotovou a jasnou věc, Vít Rakušan něco podobného jednoznačně odmítá.