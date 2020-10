Generálská rošáda. Jeden míří na velitelství NATO, druhý po něm převezme letectvo

Basketbalistky USK Praha odehrají první polovinu bojů v základní skupině Evropské ligy v Istanbulu, kde na přelomu listopadu a prosince nastoupí vedle domácího Fenerbahce také proti Lyonu a Gdyni. O pořadateli lednové odvetné části bude teprve rozhodnuto. Původně se Euroliga měla hrát ve dvou osmičlenných skupinách, federace FIBA ale už dříve formát soutěže změnila kvůli koronavirové situaci v Evropě.

Nové složení čtyř čtyřčlenných skupin bylo zveřejněno v září, kdy také FIBA oznámila, že kvalifikace, skupiny i čtvrtfinále se budou hrát v "bublinách" na jednom místě. O dějišti skupiny A bude teprve rozhodnuto, skupina C se uskuteční buď v Gironě, nebo ve Sfantu Gheorghe a skupinu D přivítá Šoproň.

Zápasy základní skupiny B chtěl hostit také USK, o šanci ho ale připravila druhá vlna koronaviru v ČR. "FIBA požadovala potvrzení od ministerstva zdravotnictví, že účastníci turnaje nepůjdou do karantény. Potvrzení jsme nedostali, takže i když jsme kandidaturu podali, byli jsme tímto diskvalifikováni," řekl ČTK generální manažer klubu Marek Kučera.

V základních skupinách kluby odehrají po třech zápasech ve dvou termínech. Prvním je 29. listopad až 5. prosinec a druhým 17. až 23. leden 2021. Do čtvrtfinále postoupí dva nejlepší celky z každé skupiny a závěrečné Final Four by se mělo uskutečnit od 14. do 20. března 2021.

Základní skupiny Evropské ligy basketbalistek (v závorce uvedeno místo konání):

Skupina A (bude určeno): Kursk, Orenburg, Salamanca, Izmit (Tur.)/Miškovec (Maď.).

Skupina B (Istanbul): USK Praha, Fenerbahce Istanbul, Lyon, Arka Gdyně.

Skupina C (Girona/Gheorghe): Jekatěrinburg, Schio, TTT Riga, Girona/Sepsi Sfantu Gheorhe (Rum.).

Skupina D (Šoproň): Šoproň, Bourges, Galatasaray Istanbul, Landes (Fr.).