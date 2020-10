Syn náčelníka Generálního štábu výrazně povýší, má namířeno na velitelství NATO

Na samém konci října se stáhne ze zahraničních pracovišť NATO třetina českých vojáků, od 1. listopadu je nahradí nové síly. Podle zjištění Aktuálně.cz mezi nimi bude i Daniel Opata. Syn náčelníka české armády Aleše Opaty zamíří z elitní jednotky přímo na velitelství NATO.

Major Daniel Opata slouží několik let v elitním českém vojenském útvaru, jehož příslušníci se nasazují do přímé akce. Také on se účastnil třeba operací v Afghánistánu. Jeho dny v jednotce (kvůli její povaze ji nebudeme jmenovat, pozn. aut.) se ale krátí. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, od 1. listopadu zamíří na velitelství NATO, tzv. SHAPE, v belgickém městečku Mons. Pokud by probíhala vojenská operace aliančních sil, právě SHAPE by ji řídil.

Daniel Opata se v rámci SHAPE zařadí na velitelství speciálních sil. Co bude náplní jeho práce, není jasné. Podle informací Aktuálně.cz obsadí jednu z důstojnických pozic. Opata se přidá mezi zhruba stovku českých vojáků, kteří působí v SHAPE nebo jemu podřízených pracovištích rozmístěných po celé Evropě. Nicméně na samotném velitelství v Monsu jde o zlomek tohoto počtu.

Za výběr českých vojáků včetně Opaty na pracoviště při NATO či jeho velitelství odpovídá komise náčelníka Generálního štábu, kterou tvoří ředitelé jednotlivých sekcí armády, představitelé Generálního štábu a funkcionáři ministerstva obrany. Složení komise vyplývá z výnosu ministerstva obrany z roku 2014.

"Vojáci jsou vybíráni podle odbornosti, jazykových znalostí, praxe a dalších parametrů nastavených pro každé systemizované místo," vysvětlila Aktuálně.cz mluvčí Generálního štábu Magdalena Dvořáková. Současně podotkla, že výběr vojáků na pozice při NATO či jeho velitelství probíhá dva roky před jejich vysláním na místo.

Kariéry se u našich sil plánují dlouhodobě

Dvouletý termín potvrzuje velitel jednotky, kde Daniel Opata působí. Z jeho slov také plyne, že vyslat Opatu do Monsu bylo v zájmu i samotného útvaru. "Kariéry u našich sil plánujeme, je to dlouhodobý a řízený proces. V tomto případě se bavíme o dvou letech, kdy víme, kam budeme dotyčného vojáka posouvat," sdělil Aktuálně.cz dotyčný plukovník.

Ačkoliv vyslání Opaty podléhalo zmíněné komisi náčelníka Generálního štábu, samotný náčelník Aleš Opata na výběr svého syna formální vliv neměl. Sám členem komise není. "Náčelník Generálního štábu v tomto případě nefiguruje. Personální komise rozhoduje ve sboru, poté nastupují personální orgány. Podpis náčelníka Generálního štábu není ani na konci tohoto procesu," vysvětlil Aktuálně.cz generál Jaromír Zůna.

Šestnáctičlenná komise a příprava vojáků Deník Aktuálně.cz má k dispozici statut a složení komise, která odpovídá za vyslání Daniela Opaty a dalších vojáků na zahraniční pracoviště. Komise má 16 členů. Jsou jimi: první zástupce náčelníka generálního štábu

zástupce náčelníka generálního štábu - ředitel Společného operačního centra Ministerstva obrany

ředitel sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany

ředitel sekce podpory Ministerstva obrany

velitel pozemních sil

velitel vzdušných sil

ředitel odboru vojskového průzkumu a elektronického boje Ministerstva obrany, ředitel Agentury personalistiky Armády České republiky

vrchní praporčík Armády České republiky

ředitel odboru řízení lidských zdrojů sekce státního tajemníka

Ministerstva obrany

ředitel odboru správce kapitoly sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany

ředitel Vojenského zpravodajství

náčelník Vojenské policie

bezpečnostní ředitel Ministerstva obrany-ředitel odboru

velitel Velitelství výcviku-Vojenské akademie

ředitel Ředitelství speciálních sil Ministerstva obrany Výběr kandidátů na zahraniční pracoviště provádí komise 2 roky předem, jejich pořadí pak určuje rok předem. V tuto chvíli už má major Daniel Opata spolu s dalšími kandidáty za sebou školení, které organizuje šéf Ředitelství zahraničních aktivit tří měsíce před nástupem do funkce. Další dvoutýdenní školení pak probíhá přímo v NATO. Kandidáti pak ještě mohou projít týdenním kurzem Národní příprava příslušníků Armády ČR.

Generál Zůna je prvním zástupcem náčelníka Opaty, do jeho kompetence spadají právě zahraniční pracoviště. Upozornil, že při vyslání příslušníků k zahraničním útvarům připojuje náčelník Opata podpis až v případě vyšších hodností a funkcionářských pozic. Typicky jsou to třeba nejvyšší představitel České republiky při NATO nebo nejvyšší český zástupce v SHAPE.

Opata bude sloužit na otcově bývalém působišti

Českým představitelem v SHAPE je generál Petr Mikulenka, právě pod něj by spadal Daniel Opata. Mikulenkovi se však mise naplní 31. října. Opata zamíří do Monsu už s novým představitelem. Kdo jím bude, v tuto chvíli není jasné. Armáda jména oficiálně nekomentuje až do chvíle, kdy dotyčný funkci reálně obsadí. Aktuálně.cz už však dříve informovalo, že novým představitelem Česka při NATO v Bruselu bude generál Jaromír Alan.

V samotném velitelství NATO v Monsu není jméno Opata neznámé. Syn náčelníka Generálního štábu vstupuje na pracoviště, kde dříve působil jeho otec. Aleš Opata v letech 2014 až 2017 zastával v SHAPE právě post národního vojenského představitele, po něm nastoupil zmíněný generál Mikulenka. Mise Daniela Opaty bude tříletá, po třech letech se při NATO obměňuje třetina vojáků.

V SHAPE obsadí funkci, ke které v minulosti náležela hodnost podplukovníka. V roce 2018 se nárok na tuto pozici změnil, mezinárodní štáb speciálních sil, jejž tvoří národní představitelé těchto útvarů, určil zmíněný post jako majorský. Ke změně došlo ve stejném období, kdy se naplánovalo vyslání Opaty. "Hodnost byla upravena ještě předtím, než byli na uvedenou pozici nominováni kandidáti," ujistila však mluvčí Dvořáková.

Je třeba dodat, že ke změně požadavku na hodnost nedošlo jen v rámci Opatovy pozice, ale revidovala se potřeba a hodnost na více zahraničních postech. Zajímavostí je, že když deník Aktuálně.cz mluvil mimo záznam s několika lidmi z Generálního štábu, o Opatovi mluvili jako o majorovi. Opatův velitel ho přitom zmínil jako kapitána. Nicméně bez ohledu na to má Daniel Opata odslouženo dostatečně dlouho na to, aby byl majorem.