Schwarzenberg: Pokud prokazatelně útočili Rusové, měl by Zaorálek důrazně protestovat

Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD) v úterý potvrdil, že ministerstvo zahraničí napadli zahraniční hackeři. A naznačil, že za útokem stálo Rusko. "Byl pravděpodobně prováděn zahraničním státem. Připomíná charakter útoku, který byl veden proti Demokratické straně v USA," prohlásil ministr. USA z předvolebních útoků na demokraty obviňuje Rusy. Zaorálkův předchůdce ve funkci Karel Schwarzwenberg Aktuálně.cz sdělil, že pokud by o účasti cizího státu měl důkazy, tvrdě by protestoval. "Pokud má důkazy, měl by důrazně protestovat, a sice velice důrazně. Ovšem vím, že je to těžké dokázat," připustil exministr.

Praha – Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzeberg by důrazně protestoval, pokud by se Černínský palác pod jeho vedením stal prokazatelně cílem ruských hackerů. Že za nedávným napadením ministerských e-mailů stojí Rusko, na úterní mimořádné tiskové konferenci naznačil šéf české diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD).

"Pokud má důkazy, měl by důrazně protestovat, a sice velice důrazně. Ovšem vím, že je to těžké dokázat," připustil exministr, který stál v čele resortu v letech 2007 až 2013. Podotkl, že za svého vedení o podobných útocích zprávy neměl. "Je to blbej pocit, ale všude se to očividně stává, je to všude velká móda, hackeři různě útočí a asi se musíme smířit s tím, že s tím budeme bojovat," dodal.

Útočník nevyužil chyby v systému, ale hlouposti uživatelů

S obtížným dokazováním viny souhlasí i odborník na elektronickou bezpečnost Michal Altair Valášek: "Výmluva na 'cizí státy' je velice populární a může a nemusí být pravdivá. Útočník nebude téměř jistě nikdy odhalen, to se u kybernetických útoků povede málokdy a už vůbec ne s jistotou."

Problém byl podle něj pravděpodobně v lidském faktoru a výmluvu na složité metody hackerů odmítá. "Nicméně 'sofistikovaný kybernetický útok' zní lépe než 'naši úředníci mají slabá hesla a ještě ke všemu klikají na každou pitomost, co jim přijde e-mailem,'" dodal Valášek.

Útok takovým způsobem považuje za triviální a zvládne ho dle něj kdokoliv. "Pokud ministerstvu trvalo několik měsíců, než na to přišlo, má neschopné ajťáky a nefunkční bezpečnostní mechanismy a je otázka, o jakých průšvizích zatím ještě nevědí," krizitoval rychlost reakce ministerstva Valášek.

Šéf NBÚ: kyberútoky jsou denní realitou

Končící ředitel Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) Dušan Navrátil prohlásil, že lze očekávat další podobné útoky. "Kyberútoky jsou denní realitou a stejně jako celý kyberprostor se vyvíjejí. I díky zdokonalování detekce útoků jich bude opticky přibývat," řekl Navrátil, kterého ve středu ve vedení NBÚ vystřídá Jiří Lang.

Na lehkou váhu ale napadení hackery nebere vedoucí pražské detekční laboratoře společnosti ESET Robert Šuman. "Přestože v tuto chvíli není zřejmé, jaká data unikla, útok nelze bagatelizovat. Proniknutí do vnějšího emailového systému může kromě získání konkrétních více či méně důvěrných informací útočníkům přinejmenším pomoci i při budoucích útocích. Znalost toho, kdo a jak s kým komunikuje, může například posloužit k vytvoření cílené a efektivní phishingové kampaně pomocí nástrojů sociálního inženýrství," řekl ČTK.

V lednu loňského roku se hackeři nabourali do soukromého e-mailu Bohuslava Sobotky. Jeho korespondence týkající se mimo jiné i migrační krize byla zveřejněna na extremistickém webu White Media.

autor: Michael Švec