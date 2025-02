Rusovi tekly do Česka desítky milionů korun od Putinova zbrojaře, před úřady je tajil

Ruský podnikatel žijící v Česku inkasoval desítky milionů korun z činnosti ruského koncernu, jenž dodává rakety režimu Vladimira Putina. Plyne to z dokumentu, který Aktuálně.cz získalo. Byznysmen měl za manželku dceru šéfa zbrojařů. Vláda Petra Fialy (ODS) už na něj dříve kvůli této vazbě uvalila sankce. Až teď ale vyšlo najevo, jak moc z ní byznysmen těžil a navíc ji zapíral před českými úřady.

"Jako blízký rodinný příslušník Borise Obnosova, generálního ředitele státního holdingu KTRV, který vyrábí zbraňové systémy a dodává je ozbrojeným silám Ruské federace, má z vazby na něj osobní prospěch, mimo jiné tím, že získal a užíval řadu nemovitostí a luxusních vozů," stálo ve zdůvodnění sankcí.

Takto vláda zařadila na sankční seznam Rostislava Zorikova, který v Česku žije od roku 1995. Trvalý pobyt získal před devíti lety. Kabinet k rozhodnutí přivedla příbuzenská a majetková vazba Zorikova na zmíněného zbrojaře, který dodává rakety ruské armádě vedoucí válku proti Ukrajině. Sám Obnosov podléhá sankcím Evropské unie.

Rozhodnutí Fialovy vlády pro Zorikova znamená, že má zmražený veškerý majetek a měl by opustit Česko. Podnikatel to chtěl zvrátit žalobou, kterou však Městský soud v Praze v prosinci zamítl. Aktuálně.cz získalo rozsudek. Z něj plynou dosud neznámé informace o tom, k jakému majetku Zorikov díky zbrojaři přišel.

Utajil majetek za 59 milionů korun

"Žalobce (Zorikov) získal trvalý pobyt v České republice v roce 2016 a podle daňových přiznání měl od roku 2017 do roku 2022 čistý příjem ve výši 1,2 milionu korun. V tomto období žalobce nabyl do vlastnictví nemovitosti v celkové výši 59 milionů korun," popisuje rozsudek nesoulad mezi jeho přiznanými a skutečnými příjmy.

Ruský podnikatel v řízení před soudem a Fialovou vládou výši příjmů upravil. Spočítal je na 13 milionů korun. Dosáhnul jich díky odměně za manažerskou práci v jedné společnosti, vyplaceným dividendám za podíl v jiné firmě a prodeji sedmi luxusních automobilů. Pražská městská instance ale připomněla, že skutečná čísla vypadají jinak.

"Soud opakuje, že jen za roky 2018 až 2020 nabyl žalobce v České republice majetky za 59 milionů korun. Tyto výše jsou tak v tak výrazném nesouladu, že soud je stejně jako žalovaná (Fialova vláda) názoru, že tento majetek by bez vazby na Borise Obnosova žalobce nemohl získat," stojí v rozsudku.

Podnět k zanesení Zorikova na tuzemský sankční seznam podala protikorupční nadace loni zabitého ruského opozičníka Alexeje Navalného, doprovodila ho získanými obchodními listinami, notářskými zápisy z podnikatelových transakcí či výpisem z katastru nemovitostí. Také o ně se vláda před soudem opřela, i díky tomu instance uvalení sankcí na Zorikova potvrdila.

Výhodný byznys s Putinovým zbrojařem

Rozsudek také podrobně popisuje, jak byla do byznysu zbrojaře Obnosova zapojená jeho dcera a někdejší Zorikovova manželka Olga. Od roku 2013 se přímo podílela na činnosti koncernu KTRV. Měla podíl v jedné ze spřízněných firem holdingu, jež hrála klíčovou roli v jeho zbrojní produkci.

"Podílela se na činnosti KTRV zásadní měrou jako výhradní zprostředkovatel a dodavatel komponent, včetně sofistikovaných komponent výroby taktických raket. Z rozhodnutí vedení KTRV získala unikátní zdroj zisku, na kterém se podílela a z nějž majetkově profitovala Olga Zorikovová," uvádí ke zmíněné společnosti rozsudek.

Verdikt dále odhaluje transakci z roku 2016 mezi další společností blízkou KTRV a firmou, v níž držel podíl Zorikov. Šlo o stavební projekt v přístavu Taganrog ležícím blízko Ukrajiny na pobřeží Azovského moře v hodnotě 430 milionů rublů (tehdy zhruba 155 milionů korun). Zorikovova firma ho však získala za sedminu této ceny.

"V tomto případě došlo k velmi výhodné transakci mezi korporací KTRV a společností, kde působil žalobce (Zorikov). V řízení o získání pobytového povolení v České republice přitom manželé Zorikovovi svoje vazby zatajovali a záměrně prezentovali výrazně nižší sociální status," stojí ve verdiktu. V něm se opakovaně výslovně píše, že Zorikov by bez Obnosova takto neprosperoval.

Zorikov si stížností koupil čas

Navzdory pravomocnému rozsudku o správnosti zařazení na sankční seznam Zorikov Česko zatím opustit nemusí. Jak redakci potvrdila vedoucí kanceláře předsedy Nejvyššího správního soudu Lucie Nechvátalová, ruský podnikatel proti verdiktu podal minulý měsíc kasační stížnost. Tím získal čas.

"Pokud byla proti rozsudku Městského soudu v Praze podána stížnost, bylo by nutno vyčkat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, pak teprve nastávají účinky zařazení na sankční seznam," vysvětlila pak Aktuálně.cz Hana Malá, mluvčí ministerstva vnitra, pod které agenda vyhoštění spadá.

Čím ve stížnosti Zorikov argumentuje, není jasné. Jeho advokát Adam Černý o tom nechtěl mluvit. "Je tam podstatná argumentace, ale nechal bych výlučně na soudu, aby se s ní mohl seznámit," řekl Aktuálně.cz. V dosavadním řízení Zorikov zpochybňoval vazbu na Obnosova s odkazem na to, že se s jeho dcerou rozvedl (do manželství se však narodil syn). A že společné podnikání je už minulostí.

Pokud Nejvyšší správní soud jeho stížnost zamítne, Zorikov by musel z Česka odejít. Měl by na to 30 dní od rozsudku. "V krajním případě lze vycestování vynutit za asistence policie," podotkla mluvčí Malá. Zorikov má trvalé bydliště v pražských Hlubočepích, současnou hodnotu jeho majetku odhaduje Fialův kabinet na 188 milionů korun.