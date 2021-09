Rodina Kellnerových zvažuje, co dál s finanční společností Home Credit

Rodina zesnulého miliardáře Petra Kellnera zvažuje další možnosti pro společnost Home Credit, která poskytuje spotřebitelské půjčky. Uvedla to agentura Bloomberg s odvoláním na informované zdroje.

Zhruba před dvěma roky byla zrušena primární nabídka akcií firmy v Hongkongu a majitelé Home Creditu nyní jednají s poradci o budoucnosti firmy, včetně možného partnerství nebo prodeje podílu v některých operacích.

Přezkum se podle agentury Bloomberg, která o tom informovala, zaměřuje zejména na jihovýchodní Asii a Indii. Výsledkem by mohl být prodej podílu novému partnerovi, uvedly zdroje agentury, kteří si nepřály být jmenovány, protože záležitost je soukromá. Aktivity Home Creditu v Indonésii, Vietnamu, na Filipínách a v Indii by mohly být ohodnoceny na dvě až 2,5 miliardy dolarů (to je 43,1 miliardy až 53,9 miliardy korun).

O struktuře případné dohody zatím nebylo rozhodnuto. Podle zdrojů ani není jisté, že jednání skončí transakcí. Zástupce společnosti PPF Group, která patří rodině Kellnerových, uvedl, že se k záležitosti nemůže vyjádřit.

Firma Home Credit byla založena v roce 1997. Působí v devíti zemích Asie, střední a východní Evropy a bývalého Sovětského svazu. V listopadu 2019 firma zrušila nabídku akcií v hodnotě 1,5 miliardy dolarů s odvoláním na nepříznivé podmínky na trhu.

Skupina Home Credit, která poskytuje po světě spotřebitelské půjčky, vykázala loni ztrátu 584 milionů eur (14,8 miliardy korun). O rok dříve měla zisk 400 milionů eur. Důvodem ztráty byla pandemická situace. Home Credit byl založen v Česku a mezinárodní skupina Home Credit je registrována v Nizozemsku.

Jeho většinovým vlastníkem je skupina PPF. Podle poslední výroční zprávy by PPF měla do konce roku 2023 koupit menšinový podíl 8,88 procenta, který v Home Creditu vlastní společnost Emma Omega patřící podnikateli Jiřímu Šmejcovi.

PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.

Majoritním vlastníkem PPF Group, N. V. byl až do své smrti nejbohatší Čech Kellner, který podle výroční zprávy společnosti ovládal 98,93 procenta PPF. Správcem jeho pozůstalosti byla jmenována vdova Renáta Kellnerová.