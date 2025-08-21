Rakušan svolal schůzku s Fialou a Hřibem. Zavážou se, že nebudou vládnout s ANO

Na síti X informoval o tom, že Fiala na jednání kývl, náměstek pražského primátora Hřib ho podmínil i debatou o záležitostech týkajících se metropole. Fiala účast potvrdil i na síti X. Hřib na stejné síti napsal, že spolupráci s Babišem Piráti odmítli v povolební strategii. Chtěl by jednat i o programu a potvrdit, že koaliční sliby se plní.
Premiér Fiala na schůzku, která má ukázat ochotu demokratických stran po volbách spolupracovat, kývl (díky!). Zdeněk Hřib s podmínkou, že budeme řešit i pražská témata. Rád té podmínce vyhovím, protože dát lidem naději na lepší alternativu, než je vláda Andreje Babiše s… pic.twitter.com/4ixsxlt3wE— Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) August 21, 2025
Piráti koaliční vládu Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN opustili loni na podzim po odvolání tehdejšího předsedy strany Ivana Bartoše z kabinetu kvůli chybám v digitalizaci stavebního řízení. "Za Piráty na schůzku přinesu hned několik návrhů, které zaručují opravdový plán pro tuhle zemi. Chceme zlepšit život 90 procentům rodin, chceme dostupnější bydlení a chceme vědět, že v tom máme vaši podporu," uvedl Hřib.
Pánové, o spolupráci s Babišem není žádná řeč. To už jsme dávno odmítli v naší pirátské povolební strategii. Na to si můžeme hned plácnout a řešit, jak tuhle zemi posunout dopředu.— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) August 21, 2025
Rád bych si s vámi ale na schůzce plácnul také na to, že koaliční sliby se plní. Za Piráty na… https://t.co/tUYJ55tDqj
K tomu, aby demokratické strany daly voličům naději, že může vzniknout kabinet bez ANO, musí se podle Rakušana veřejně shodnout, že vládu s tímto hnutím nepodpoří, ani do ní nevstoupí, a to za žádných okolností. "Říkáme jasně, že jedinou alternativou k vládě ANO je vláda na stejném půdorysu, jako byla ta předchozí, a to je něco, co musíme říct společně všichni tři," popsal ve středu důvody pozvání ke schůzce.
Po domluvě na schůzce Rakušan napsal, že jednání má jasně ukázat, že navzdory dílčím rozporům a starým křivdám jsou subjekty připraveny v zájmu země pokračovat i po volbách ve spolupráci. "Povolební spolupráci Starostů, koalice Spolu a Pirátské strany považujeme za jedinou alternativu k vládě hnutí ANO, která by se neobešla bez podpory extremistů," dodal. Volební štáby nyní podle Rakušana hledají vhodný termín.
Fiala uvedl, že s Rakušanem chodili v posledních letech na víno, vždy to bylo příjemné, a půjde i tentokrát. "Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout. Když u toho bude pan předseda Zdeněk Hřib, je to jenom dobře," uvedl.
S @Vit_Rakusan jsme za poslední roky chodili na pivo, respektive spíš na víno. Vždy to bylo příjemné, půjdu tedy rád i tentokrát.— Petr Fiala (@P_Fiala) August 21, 2025
Pravidelně taky odmítám spolupráci s populisty a extremisty a na to si můžeme přiťuknout. Když u toho bude pan předseda @ZdenekHrib, je to jenom…
Iniciativu jako prázdné gesto na síti X zkritizoval šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. Také on připomenul, že celostátní vedení Pirátů v červenci spolupráci s ANO jasně vyloučilo.
"Schválilo to i vedení ODS, KDU, TOP 09 a STAN? Za nás není potřeba se znovu scházet, znovu se ujišťovat, my to máme schválené a jsme si jistí dost. Co ale je naopak potřeba urgentně řešit? Bylo by fajn se sejít a řešit praktické problémy lidí, kvůli kterým tato vláda část lidí zklamala," napsal. Připojil výčet dlouhodobých výhrad Pirátů k daňovým změnám pod vedením ministra financí a šéfa kampaně Spolu Zbyňka Stanjury (ODS), zdražování a nedostupnosti bydlení, přístupu ODS k objasňování bitcoinové kauzy či na úrovni pražské koalice k řešení "blbých koloběžek rozházených po Praze".
Kancelář pro uvádění titulků na pravou míru.... 😄— Jakub Michálek (@JakubMichalek19) August 21, 2025
U Pirátů už celostátní vedení v červenci jasně a závazně schválilo, že do vlády vedené ANO NEPŮJDEME. Schválilo to i vedení ODS, KDU, TOP09 a STAN? Za nás není potřeba se znovu scházet, znovu se ujišťovat, my to máme schválené… pic.twitter.com/o2jI8rKgUQ
Volby se uskuteční za šest týdnů. Hnutí ANO průzkumy veřejného mínění dávají nejvyšší šance na vítězství, a to s velkým náskokem před Spolu. Strany na půdorysu původní vládní koalice by podle průzkumů nyní potřebných 101 mandátů pro podporu vlády nezískaly. Všechny prohlašují, že s Babišovým hnutím spolupracovat nebudou.