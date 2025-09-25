"Putin zavolá Babišovi..." Zase tu budou tanky, když se nebudeme bránit, říká Fiala

Favorit voleb Andrej Babiš podle Petra Fialy není ani statečný, ani pevný v názorech. A proto by dle jeho slov mohl podlehnout lákavé nabídce Vladimira Putina. "Zavolá mu a podlehne. Není to politik, který nás může chránit v těžkých časech," konstatuje.
"Jsme v období druhé studené války a jsme každodenními svědky agresivní politiky Ruska," upozorňuje. "Já jsem tady jako kluk tanky z Moskvy viděl. A budou tu zase, když se nebudeme bránit."
Host Matyáše Zrna upozorňuje, že pokud "to tady špatně dopadne", Babiš má - na rozdíl od něj - možnost odjet. Třeba do Francie, kde vlastní celý zámek.
Pokud jde o věci, které jsou jeho vládě vyčítány, Fiala mimo jiné přiznává, že ho skutečně mrzí zvyšování daní. "Kdyby to bylo možné, tak bych daně nezvýšil. Ale bylo to nutné, protože jsme potřebovali pomoct lidem a firmám s cenami energií, s inflací a se vším, čemu jsme čelili a co jsme zdědili po Andreji Babišovi."
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-04:17 O co "všechno" jde v těchto volbách. Andrej Babiš už čtyři roky vládl a "ruskou gubernií" jsme se nestali. V čem je dnes riziko jiné? Neuvažuje Spolu o koalici s Andrejem Babišem?
04:17-09:08 Věří Fiala, že jeho koalice ve volbách hnutí ANO porazí? Jaké konkrétní proruské kroky by podle něj vláda ANO s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou udělala? Podpořil by Babiš referendum o vystoupení z Evropské unie?
09:08-13:55 S kým by Fiala případně nejraději sestavil vládu? Nebyla by velmi těsná pětikoalice politickou sebevraždou? Platí podle něj stále, že Green Deal je realita a měl by být využit k modernizaci tuzemské ekonomiky?
13:55-18:16 Lze ještě něco dělat s emisními povolenkami? Nemůže se evropská klimatická politika během pár let zásadně změnit?
18:16-22:43 Stihne čtyřkoalice ještě předložit sociálně-klimatický plán, který má mírnit dopady ETS2? Proč i přes slib, že tomu tak nebude, Fialova vláda zvýšila koncesionářské poplatky za rozhlas a televizi? Proč je model veřejnoprávních médií a jejich financování stále relevantní?
22:43-29:02 Proč vláda navzdory slibům zvýšila daně? Nezasáhlo zvýšení odvodů OSVČ nejvíc pravicové voliče?
29:02-32:20 Stojí si za windfall tax na energetické firmy, když jiné "válečně" profitující sektory zůstaly ušetřeny? Baví Petra Fialu kampaň, nebo už odpočítává dny do voleb?