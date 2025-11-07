Domácí

Půjčka na superzakázku v ohrožení. Havlíček hledá miliardy na vládní sliby

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 1 hodinou
Budoucí vláda pomalu odkrývá nejen své plány, ale i to, kde by na ně mohla vzít peníze. Konkrétně jde o poplatky za obnovitelné zdroje. Chce, aby je za lidi a firmy platil stát. Celkem má tenhle slib stát asi dvacet miliard a začíná být jasné, odkud budoucí vláda může získat peníze.
Místopředseda ANO Karel Havlíček přichází na programové jednání mezi ANO, SPD a Motoristy, 20. října 2025, Praha.
Místopředseda ANO Karel Havlíček přichází na programové jednání mezi ANO, SPD a Motoristy, 20. října 2025, Praha. | Foto: ČTK

Místopředseda Hnutí ANO a budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček už dříve řekl, že na zmíněný výdaj peníze našel. Nechtěl ale říct nic konkrétnějšího.

Související

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček tvrdí, že podle stranických průzkumů se v Praze přibližují preferencím koalice Spolu.

Havlíček teď otevřeně tvrdí, že stát v příštím roce nebude potřebovat 18,3 miliardy, se kterými se v návrhu státního rozpočtu počítá jako se státní bezúročnou půjčkou pro výstavbu nových jaderných bloků.

Ty má na základě vysoutěženého tendru a podepsané smlouvy postavit korejská společnost KHNP.

A zmíněnou půjčku měla dostat Elektrárna Dukovany II, která stavbu připravuje.

Půjčka nebude potřeba

Havlíček teď ale uvedl, že státní půjčka v příštím roce nebude potřeba. "Stát nemůže poskytnout půjčku, dokud nebude notifikace," řekl Havlíček redakci Aktuálně.cz. "S pravděpodobností hraničící s jistotou ty peníze na půjčku nebudou potřeba, protože nebude notifikace," vysvětlil.

Související

Další superzakázka pro Česko. Rozhodnutí za stamiliardy musí padnout brzy

Volby 2025, ANO, Babiš, Havlíček

Ministerstvo průmyslu původně odhadovalo, že potřebnou notifikaci (což je povolení z Evropské komise), bez které nejde stavět, obdrží v druhé polovině příštího roku.

"Elektrárna Dukovany II se minimálně v příštím roce bude financovat z běžných úvěrových rámců, které mají velmi výhodně nastavené," řekl Havlíček redakci.

Komerční úvěr, byť jak Havlíček tvrdí výhodný, nicméně vychází stále dráž než státní bezúročná půjčka. Jinými slovy čím déle se bude EDI II financovat z trhu, tím dráž vyjde příprava a ve finále celá stavba jaderných bloků.

Kostlivci na ministerstvu

Nabízí se však otázka, co teď dělat s penězi určenými na Dukovany, které podle Havlíčka v příštím roce nebude možné na Dukovany použít. Havlíček se odpovědi na dotaz, zda tedy peníze použije na popsaný předvolební slib, vyhnul. "Takhle my nepárujeme," odpověděl.

A tvrdí, že na ministerstvech je víc kostlivců. Tedy že chybí daleko víc peněz, než o kterých se do teď mluvilo.

Související

Umíněný Stanjura. Konečně prozradil, proč odmítá Babišovi poslat rozpočet

Zbyněk Stanjura
1:59

"V tuto chvíli zjišťujeme samizdatově na resortech, co vlastně chybí v rozpočtu, a je to peklo. Úředníci se přestávají bát mluvit a natvrdo přiznávají všechny vládní rozpočtové hříchy," říká a mluví o dalších miliardových položkách, které prý v některých kapitolám chybí.

"Já se vsadím, že to vezme z peněz na Dukovany," poznamenal včera ještě před jednáním vlády končící ministr financí Zbyněk Stanjura k tomu, odkud budoucí kabinet sežene peníze na své sliby. "Porušili by tím zákon," dodal.

Rozpočtová odpovědnost

Jde o zákon o rozpočtové odpovědnosti, ten dovoluje vládě utratit maximálně o 237 miliard korun víc, než jaké se očekávají příjmy.

Cokoli jde nad tento limit, může být utraceno pouze za výdaje na obranu anebo jako zmíněná půjčka na výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech.

Celkově proto vláda Petra Fialy mohla navrhnout deficit pro příští rok ve výši 286 miliard a zmíněný rozdíl mezi maximálním zákonem povoleným deficitem 237 miliardy jsou právě položky, které se do oficiální statistiky deficitu nezahrnují. A jedna z nich je zmíněný úvěr pro Dukovany.

Jaký bude finální rozpočet a jak budou výdaje definitivně rozdělené, není jasné. Budoucí a končící vláda se přetahují o to, zda návrh rozpočtu, který kvůli volbám skončil pod stolem, má dosluhující kabinet poslat znovu.

Stanjura to udělat nechce, dokud nedostane od budoucí vlády garanci, že útraty nad povolený deficit, tedy peníze určené na obranu a na půjčku pro Dukovany, budoucí vláda nepoužije na něco jiného.

 
Mohlo by vás zajímat

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Podnikatel vyráběl falešné lázeňské oplatky. Boj se soudy zatím prohrává

Podnikatel vyráběl falešné lázeňské oplatky. Boj se soudy zatím prohrává

Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak

Překvapivá "rada" Babišovi. Advokát Sokol tvrdí, že Čapí hnízdo může skončit všelijak
32:45

První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa

První velká bitva: Babišova muže volil i Fialův tábor, debakl Pirátů a volná místa
domácí Aktuálně.cz Obsah superzakázka Karel Havlíček Dukovany ekonomika Přehled zpráv

Právě se děje

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Z natěrače volskou krví předsedou sněmovny. Osobní vzpomínka na Tomia Okamuru

před 14 minutami
Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut
4:54

Závěr legendárního seriálu Stranger Things je tu. Podívejte se na prvních pět minut

Na podzim roku 1987 se v městečku Hawkins objeví trhliny do alternativní dimenze. Bude třeba najít netvora Vecnu a nadobro ukončit noční můru.
před 18 minutami
"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

"Dělá, co říká. Říká, co si myslí." Šéf FIFA velebí Trumpa a chystá Cenu míru

Mezinárodní fotbalová federace zřídila nové ocenění nazvané Cena míru FIFA.
před 38 minutami
Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Po sáňkařích chtějí na olympiádu i další Rusové. Obrátili se na arbitráž

Ruští lyžaři se kvůli vyloučení z kvalifikace na ZOH odvolali k CAS.
před 40 minutami
Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Pavel udělil milosti dvěma ženám, celkem už prominul zbytek trestu 19 lidem

Prezident Petr Pavel svoji ústavní pravomoc využil popáté za více než dva a půl roku ve funkci.
před 51 minutami
Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer
0:33

Je tam teplo a musíte dlouho stát. V oválné pracovně před Trumpem zkolaboval manažer

Prezident Donald Trump později oznámil, že zdravotníci muže ošetřili a že je v pořádku.
před 59 minutami
Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu
Přehled

Chemický Černobyl. Únik extrémně toxické látky zamořil Itálii a proměnil celou Evropu

Když toxický mrak pokryl Seveso: příběh dioxinové katastrofy, která změnila Evropu a poznamenala generace. Chemická apokalypsa roku 1976.
Další zprávy