Česká ekonomika

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Petra Jaroměřská Petra Jaroměřská
před 53 minutami
Vláda musí "hasit" další spekulace okolo výstavby dvou jaderných bloků v Dukovanech za stamiliardy korun. Podle jihokorejského zpravodajského webu šéf tamní společnosti KHNP, která v Česku jadernou superzakázku vyhrála, rezignoval. A to kvůli nátlaku tamní vládnoucí strany, který může souviset i s přípravou tendru v Česku.
Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček.
Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček. | Foto: Radek Bartoníček

Šlo o plánovaný krok, odmítá spekulace k tomu, že první muž KHNP končí, ministerstvo průmyslu, stejně jako čeští zástupci jihokorejské firmy.

Místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí a pravděpodobně i budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že se s ním šéf korejské KHNP Whang Joo-ho před několika týdny sešel. "Řešili jsme zapojení českého průmyslu a technické záležitosti," řekl deníku Aktuálně.cz. 

Související

Korejci, kteří mají stavět obří projekt v Česku, couvají z jaderného tendru u sousedů

Dukovany, jaderná elektrárna, JE.

Korejci původně slibovali šedesátiprocentní zapojení českých podniků do celého tendru. Stanovení přesného podílu však není součástí již podepsané hlavní smlouvy a musí se vyjednat zvlášť.

Šlo přitom o jeden z klíčových parametrů celé zakázky za zhruba 400 miliard korun, kterým se kabinet premiéra Petra Fialy chlubil. Tedy že tuzemské firmy budou na zakázce mít víc než polovinu prací.

Vláda kvůli těmto slibům následně čelila kritice, že vysoké zapojení domácího průmyslu vůbec není jisté. A to nejen od opozice, ale třeba i od Svazu průmyslu a dopravy. Podle ministerstva průmyslu je nyní zasmluvněno zhruba třicet procent.

Havlíček: Neptal jsem se, jestli končí

Že bude ve funkci končit, se Havlíčkovi šéf KHNP nezmínil. "Přiznám se, že neznám důvody, proč skončil," tvrdí Havlíček. "Nehodilo se, abych se ho ptal, jestli skončí, nebo neskočí. Pro mě byl relevantním partnerem. Řešili jsme vysloveně věci strategického charakteru a to, jak by to vypadalo, kdybychom byli u vlády my, a jak by ta spolupráce mohla pokračovat, " popisuje schůzku.

Podle místopředsedy ANO je nepravděpodobné, že by s koncem současného ředitele byla ohrožena výstavba dvou bloků. Zcela jednoznačně je ovšem nyní dle jeho slov ohrožena účast českého průmyslu. "To jsem ale říkal vždycky," zdůrazňuje.

Podle korejského deníku The Chosun Daily prezident KHNP rezignoval kvůli nátlaku vládnoucí Demokratické strany. Důvodem má být podezření, že Whang uzavřel nevýhodnou smlouvu s americkou společností Westinghouse.

Bez zmíněné smlouvy by přitom plánovaná  výstavba dvou nových jaderných bloků v Česku nebyla možná. Řešila totiž licenční a patentové spory.

Nový premiér jaderným elektrárnám nefandí

O tom, zda není ohrožen český tendr, se začalo spekulovat už po jihokorejských prezidentských volbách letos v červnu, které vyhrál Lee Jae-myung. Ten totiž avizoval, že není příznivcem výstavby nových tradičních jaderných elektráren.

Související

Rána pro českou jadernou superzakázku. Korejský boss udělal překvapivé rozhodnutí

Dukovany, jaderná elektrárna, JE.

Již podepsaných kontraktů se ale jeho prohlášení týkat nemělo, uklidňovali tehdy někteří experti. A ministerstvo průmyslu ujišťovalo, že vše běží podle dohody, na kterých nový prezident nic nemění. Podobně se vyjadřuje ministerstvo průmyslu i zástupci KHNP nyní.

"Potvrzujeme, že tříleté funkční období prezidenta a generálního ředitele KHNP Whanga Jooho oficiálně skončilo v srpnu 2025 a jeho rezignace proběhla v souladu s obvyklými postupy," říká mluvčí KHNP pro Česko Vojtěch Meravý.

"Střídání vedení je standardní součástí našeho podnikového řízení, které zajišťuje transparentní a odpovědné fungování. Dokud nebude jmenován nástupce v souladu s procesy stanovenými korejským právem, bude nezbytné povinnosti vykonávat zastupující generální ředitel," dodal s tím, že vše včetně projektu Elektrárny Dukovany II budeu pokračovat bez jakýchkoli přerušení.

Podobně se vyjadřuje i ministerstvo průmyslu. "Kontrakt je podepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by řádné skončení mandátu mělo mít jakýkoliv dopad na projekt," sdělil deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík.

Související

Česko chystá obří projekty. Stavaři varují, že na ně nebudou mít lidi

Stavba dálnice / Ilustrační snímek / Zahraničí / Shutterstock

Chystané rozšíření starší ze dvou českých jaderných elektráren v Dukovanech o dva bloky má být největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Součástí kontraktu je totiž i opce na další dva jaderné reaktory v Temelíně. 

Případný podpis závazné smlouvy na stavbě dalších bloků v temelínské lokalitě měl následovat během několika let.

První blok by měl být hotový v roce 2036.

 
Mohlo by vás zajímat

Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy

Nová "Masaryčka" za miliardy má zásadní problém. Věc řeší i ministr dopravy

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

PPF získá další hotel v Praze. Za 1,8 miliardy korun kupuje dejvický Diplomat

Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh

Ekonom o lhaní si do kapsy: "Švarc" je v rozkvětu a 100 miliard platíme jen za dluh
32:44

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres

Přesčas za tři body, udání kolegy za pět. Gamifikace práce zvyšuje výkon, ale i stres
domácí ekonomika Aktuálně.cz Obsah jaderná elektrárna Dukovany výstavba rezignace ředitel Jižní Korea firma Karel Havlíček

Právě se děje

před 3 minutami

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
před 9 minutami
Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
před 14 minutami

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
Aktualizováno před 17 minutami
Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra
0:28

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Časová souvislost zrušení pořadu Jimmyho Kimmela vyvolává otázky o svobodě slova a politickém tlaku na média ve Spojených státech.
před 53 minutami
„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Prezident jihokorejské KHNP, která má v Česku stavět dva jaderné bloky za stovky miliard korun, rezignoval.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
Další zprávy