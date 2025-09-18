„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Šlo o plánovaný krok, odmítá spekulace k tomu, že první muž KHNP končí, ministerstvo průmyslu, stejně jako čeští zástupci jihokorejské firmy.
Místopředseda nejsilnějšího opozičního hnutí a pravděpodobně i budoucí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) tvrdí, že se s ním šéf korejské KHNP Whang Joo-ho před několika týdny sešel. "Řešili jsme zapojení českého průmyslu a technické záležitosti," řekl deníku Aktuálně.cz.
Korejci původně slibovali šedesátiprocentní zapojení českých podniků do celého tendru. Stanovení přesného podílu však není součástí již podepsané hlavní smlouvy a musí se vyjednat zvlášť.
Šlo přitom o jeden z klíčových parametrů celé zakázky za zhruba 400 miliard korun, kterým se kabinet premiéra Petra Fialy chlubil. Tedy že tuzemské firmy budou na zakázce mít víc než polovinu prací.
Vláda kvůli těmto slibům následně čelila kritice, že vysoké zapojení domácího průmyslu vůbec není jisté. A to nejen od opozice, ale třeba i od Svazu průmyslu a dopravy. Podle ministerstva průmyslu je nyní zasmluvněno zhruba třicet procent.
Havlíček: Neptal jsem se, jestli končí
Že bude ve funkci končit, se Havlíčkovi šéf KHNP nezmínil. "Přiznám se, že neznám důvody, proč skončil," tvrdí Havlíček. "Nehodilo se, abych se ho ptal, jestli skončí, nebo neskočí. Pro mě byl relevantním partnerem. Řešili jsme vysloveně věci strategického charakteru a to, jak by to vypadalo, kdybychom byli u vlády my, a jak by ta spolupráce mohla pokračovat, " popisuje schůzku.
Podle místopředsedy ANO je nepravděpodobné, že by s koncem současného ředitele byla ohrožena výstavba dvou bloků. Zcela jednoznačně je ovšem nyní dle jeho slov ohrožena účast českého průmyslu. "To jsem ale říkal vždycky," zdůrazňuje.
Podle korejského deníku The Chosun Daily prezident KHNP rezignoval kvůli nátlaku vládnoucí Demokratické strany. Důvodem má být podezření, že Whang uzavřel nevýhodnou smlouvu s americkou společností Westinghouse.
Bez zmíněné smlouvy by přitom plánovaná výstavba dvou nových jaderných bloků v Česku nebyla možná. Řešila totiž licenční a patentové spory.
Nový premiér jaderným elektrárnám nefandí
O tom, zda není ohrožen český tendr, se začalo spekulovat už po jihokorejských prezidentských volbách letos v červnu, které vyhrál Lee Jae-myung. Ten totiž avizoval, že není příznivcem výstavby nových tradičních jaderných elektráren.
Již podepsaných kontraktů se ale jeho prohlášení týkat nemělo, uklidňovali tehdy někteří experti. A ministerstvo průmyslu ujišťovalo, že vše běží podle dohody, na kterých nový prezident nic nemění. Podobně se vyjadřuje ministerstvo průmyslu i zástupci KHNP nyní.
"Potvrzujeme, že tříleté funkční období prezidenta a generálního ředitele KHNP Whanga Jooho oficiálně skončilo v srpnu 2025 a jeho rezignace proběhla v souladu s obvyklými postupy," říká mluvčí KHNP pro Česko Vojtěch Meravý.
"Střídání vedení je standardní součástí našeho podnikového řízení, které zajišťuje transparentní a odpovědné fungování. Dokud nebude jmenován nástupce v souladu s procesy stanovenými korejským právem, bude nezbytné povinnosti vykonávat zastupující generální ředitel," dodal s tím, že vše včetně projektu Elektrárny Dukovany II budeu pokračovat bez jakýchkoli přerušení.
Podobně se vyjadřuje i ministerstvo průmyslu. "Kontrakt je podepsaný a nic nenasvědčuje tomu, že by řádné skončení mandátu mělo mít jakýkoliv dopad na projekt," sdělil deníku Aktuálně.cz mluvčí ministerstva průmyslu Marek Vošáhlík.
Chystané rozšíření starší ze dvou českých jaderných elektráren v Dukovanech o dva bloky má být největší zakázkou v historii samostatné České republiky. Součástí kontraktu je totiž i opce na další dva jaderné reaktory v Temelíně.
Případný podpis závazné smlouvy na stavbě dalších bloků v temelínské lokalitě měl následovat během několika let.
První blok by měl být hotový v roce 2036.