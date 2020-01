Proti Válkové se ozývají členové dalších rad vlády. Konat musí premiér, říká Zaorálek

Ve čtvrtek Helena Válková poprvé předstoupí před své kolegy z rady pro lidská práva od chvíle, co vyšla najevo její odborná spolupráce s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. V radě se očekává na toto téma živá debata. Válková je přitom členkou i dalších poradních orgánů vlády. Z ohlasů získaných Aktuálně.cz plyne, že rozladění ze současné kauzy panuje i tam.

"Myslím si, že bude lepší, když to bude dělat někdo jiný. Není to zpochybnění odborných kvalit, které paní zmocněnkyně má. Ale rada si potřebuje udržet vážnost a morální kredit, z tohoto důvodu by byl vhodnější její odchod," řekl Aktuálně.cz místopředseda rady vlády pro neziskové organizace Aleš Mrázek, který v tomto orgánu po boku Válkové působí.

V souvislosti s funkcí zmocněnkyně pro lidská práva sedí Válková na vysoké pozici v dalších pěti poradních orgánech kabinetu Andreje Babiše. Vedle zmíněné rady pro neziskové organizace místopředsedá radě pro rovnost mužů a žen, pro záležitosti romské menšiny, pro národnostní menšiny a ve výboru pro zdravotně postižené. Prakticky v každé kauza rezonuje, v některých se k jejímu spojení s prokurátorem Urválkem chystá podrobná diskuse.

"U tohoto postu je morální kredit velmi důležitý. Mám velký vnitřní problém, jak s tím naložit," sdělila Aktuálně.cz zakladatelka sítě mateřských center Rut Kolínská, která s Válkovou spolupracuje v radě pro rovnost mužů a žen. "Ve světle toho, co se kolem paní profesorky odehrává v posledních dnech, by měla z těchto funkcí úplně odejít. Tento přístup není přijatelný," dodala.

V případě shody proti Válkové vystoupíme

Místopředseda rady pro záležitosti romské menšiny Jan Husák Aktuálně.cz řekl, že na základě aktuálního dění kolem Válkové chce znát stanovisko dalších kolegů z rady. Oslovit se je chystal ještě uplynulé úterý. "Mám záměr oficiálně oslovit všechny členy. Pokud se většina shodne na tom, že bychom ji dále neměli podporovat, tak s tím vystoupíme," podotkl.

Současně ale upozornil na rozměr, jenž kauzu provází. Pracovně k působení Válkové v těchto orgánech prakticky nejsou výtky. "Panuje spokojenost s tím, jak přistupuje k pracovní agendě. Nevadilo by mi, pokud by byla zmocněnkyní i nadále," řekl Husák. "Například posunula jednání o odškodnění sterilizace romských žen," dodal.

"Spolupráce se zmocněnkyní je výborná, dlouho jsme takovou konstruktivní osobu neměli," řekl Aktuálně.cz místopředseda rady pro národnostní menšiny Martin Dzingel. "Neradi bychom o ni přišli," dodal. Jak velkou zátěží pro její funkci je spojení s Urválkem, nechtěl rozebírat. "Druhá rovina je morální, ale to nemohu posoudit. Ještě jsem s ní o tom nemluvil," zmínil.

Na střetu mezi její pracovní výkonností a morálním profilem kauza zamrzla. Právě profesní úroveň je zatím to, co Válkovou ve funkci drží. Místopředseda rady pro romské záležitosti Husák má za to, že morální stránku věci si musí v sobě ujasnit sama. "Já ji hodnotím profesně. Do role morálního soudce se pasovat nechci, to mi nepřísluší," uvedl.

Emotivní vystoupení na vládě

Server Info.cz minulý týden upozornil, že Helena Válková na konci 70. let coby vědecká pracovnice při Generální prokuratuře ČSSR publikovala odborný článek na téma ochranného dohledu nad recidivisty. Spoluautorem textu byl komunistický prokurátor Josef Urválek, který se v 50. letech podílel na justičních vraždách. Prosadil trest smrti pro Miladu Horákovou či bývalého prvního muže KSČ Rudolfa Slánského.

Někteří historici či bývalí disidenti poukázali na to, že ochranný dohled byl v rozporu s lidskými právy. V první půli 80. let ho kvůli tomu odsoudila Charta 77. Režim institut zneužíval k šikaně jemu nepohodlných lidí včetně disidentů. Válková v textu tento nástroj obhajovala jako potřebný. "Mezi opatření, jejichž cílem je zvýšit ochranu společnosti a dovršit nápravu takových osob (odsouzených), patří nesporně i ochranný dohled," psala.

O její pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva se debatovalo i na pondělním zasedání vlády. Válková přítomným rozdala písemné materiály, v nichž okolnosti kauzy a své stanovisko k ní shrnuje. Na jednání také promluvila, její vystoupení bylo podle informací Aktuálně.cz velmi emotivní. Přítomným zdůraznila, že nikomu neublížila, nic zlého neudělala a že reflexe kauzy v médiích ji mimořádně vyčerpává.

Je to nehajitelné, říká Zaorálek

Ačkoliv se z některých pondělních mediálních výstupů zdálo, že vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček navrhne vládě odvolání Válkové, nic takového se nestalo. Téma se po podnětu od Hamáčka jen zařadilo na konec jednání do bodu "různé", v němž se nehlasuje. Pozici Válkové v debatě podle informací Aktuálně.cz podpořilo, když vedoucí Úřadu vlády Tünde Bartha tlumočila spokojenost s úrovní její práce ze zmíněných poradních orgánů.

"Já i předseda Hamáček jsme řekli svůj názor, že to je nehajitelné. Urválek je symbolem pošlapání všeho, co souvisí s lidskými právy. Konat musí premiér," řekl však Aktuálně.cz ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Připustil, že o budoucnosti Válkové coby zmocněnkyně se bude ještě diskutovat. "Pokud bude ve funkci pokračovat, tak se bude věnovat více obhajobě svého působení než fungování úřadu," řekl pak v pondělí vicepremiér Hamáček.

Debatovat o Válkové se bude i ve čtvrtek na zasedání její "mateřské" rady vlády pro lidská práva, kde je místopředsedkyní (šéfem rady stejně jako dalších je premiér Babiš). Člen rady, advokát a někdejší novinář Tomáš Němeček už avizoval, že pokud coby zmocněnkyně neskončí, odejde on. "Opravdu nemám, co bych jí vytýkal k její činnosti v radě, ale připadalo mi neúnosné takhle dál pracovat a tvářit se, že se nic neděje," řekl Aktuálně.cz.

Deník N upozornil, že kriticky o dalším působení Válkové coby zmocněnkyně smýšlejí i někteří další členové rady jako Czeslaw Walek či Hubert Smekal. Aktuálně.cz Válkovou v úterý přes opakované pokusy nezastihlo. Kvůli kauze se stáhla z volby veřejného ochránce práv, kam ji nominoval prezident Miloš Zeman. V pondělí Hrad oficiálně zpravila, že se kandidatury vzdává. Zeman její nominaci v úterý stáhl, místo ní navrhl exposlance ČSSD Stanislava Křečka.