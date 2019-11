Projekt 30: Musíme začít sami u sebe, říká ředitelka Colours of Ostrava Holušová

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce oslovilo Aktuálně.cz několik desítek osobností veřejného života a svých spolupracovníků, aby odpověděli na čtyři bilanční otázky. "Pokud se zlobíme, můžeme jen sami na sebe, že jsme jako národ nevymýtili udavačství, závist a věčnou nespokojenost," tvrdí ředitelka hudebního festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová (*1958).

Foto: soukromý archiv Zlaty Holušové, archiv Colours of Ostrava

Jaká nejsilnější vzpomínka se vám vybaví z listopadu 1989?

Mou nejsilnější vzpomínkou je nepochybně to, že jsem svou osobní revoluci začala na gymnáziu v Bílovci o měsíc dříve a riskovala tehdy všechno. Jako středoškolská učitelka jsem už přestala mlčet o tom, co si myslím, a studenti mě v období revoluce odměnili 500 růžemi.

Jak hodnotíte uplynulých třicet let svobody? Jako úspěch, neúspěch, remízu…

Jsou to šťastné roky, je mír, svoboda. Pokud se zlobíme, můžeme jen sami na sebe, že jako národ jsme nevymýtili udavačství, závist a věčnou nespokojenost.

Jsou dnes hesla sametové revoluce - svoboda, demokracie, pravda a láska - vyprázdněná? Nebo jsme se změnili my?

Ta hesla nejde vyprázdnit, jsou to krásná slova, představují to nejlepší z lidské civilizace. Bohužel jen nadbytek, v kterém žijeme, nám mnohdy neumožňuje vážit si všeho, co jsme získali, a stále tyto hodnoty zušlechťovat.

Co by měli podle vás Češi dělat, aby nepřišli o hodnoty listopadu 1989?

Začít sami u sebe, chovat se spravedlivě k lidem kolem sebe, chovat v úctě hrdiny své kultury a svou rodinu. A nebát se stát si za svými názory, pokud vedou k pravdě a lásce.

Níže naleznete další odpovědi z velké ankety online deníku Aktuálně.cz k 30. výročí listopadu 1989: