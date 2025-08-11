Proč mlžíte kolem StB? zeptal se mladík Babiše. Jeho voliči ho bránili, odpověď četl

Pro Andreje Babiše to byla úplně poslední zastávka dlouhého pátečního programu, který končil v Holešově ve Zlínském kraji. Tak jako na jiných místech na něj přišlo několik desítek jeho voličů, kteří mu dávali mnoha způsoby najevo svou náklonnost. Ta byla zřejmá i z jejich otázek - až na jednu výjimku.
Slovo si vzal mladík, který v jedné ruce držel mobilní telefon, kterým natáčel, a v druhé měl mikrofon. "Proč mlžíte o členství v StB?" položil první otázku, přičemž druhá zanikala v okamžitém protestu Babišových příznivců. Těm se dotaz nelíbil, takže je musel šéf ANO krotit. "Prosím vás, nechte ho, má právo se zeptat. Nekřičte na něj," upozorňoval a zároveň hledal někoho, kdo by mu chytil mikrofon. "Co ti dal Fiala? Provokatér. Běž pryč. Tady nemáš co dělat!" volali Babišovi příznivci na tazatele. Předsedův mikrofon si pak převzal poslanec ANO Radek Vondráček a Babiš vzal do volné ruky papír, ze kterého odpověď četl.
"Obvinění, že Andrej Babiš byl agentem StB je lež, která se opakuje už více jak dvanáct let. Žádný důkaz o vědomé spolupráci nikdy neexistoval a existovat nemůže, žádný můj podpis není," četl Babiš. V dalších větách tvrdil, že kartu o jeho smyšlené spolupráci podepsal příslušník StB, prý aby plnil kvóty, a že několik soudů na Slovensku se shodlo, že byl evidovaný jako agent neoprávněně. "Kauza je definitivně uzavřená a potvrdilo se, že Andrej Babiš s StB nespolupracoval," tvrdil předseda ANO v Holešově.
Když mu mladík oponoval s tím, že v minulosti mluvil o "hodné StB" v pořadu Jana Krause, Babiš oponoval, že jeho vystoupení v pořadu bylo údajně na internetu účelově sestříháno. "Estébáci nás terorizovali a hlídali ekonomické zájmy státu, abychom nekradli. Je to vystřihnuté, a podívejte se na celý rozhovor, je to jenom manipulace," končil Babiš svou obhajobu.
Andrej Babiš má pravdu v tom, že kauza je uzavřená, pokud jde o slovenské soudy. Po nástupu slovenského premiéra Roberta Fica totiž slovenské ministerstvo vnitra loni v říjnu rozhodlo, že Babiš byl v dokumentech StB evidovaný neoprávněně a se státní bezpečností prý vědomě nespolupracoval. Tomuto rozhodnutí předcházela dohoda ministerstva s Babišem, když s ním uzavřelo smír. Ten soud schválil.
Slovenský Ústav paměti národa trval na Babišově spolupráci s StB
Ovšem slovenský Ústav paměti národa (ÚPN) i někteří odborníci namítají, že Babiš byl evidovaný oprávněně. V bezprostřední reakci na rozhodnutí slovenského ministerstva vnitra ČTK citovala mluvčího tohoto ústavu Michala Mikloviče. "Podle Ústavu paměti národa oprávněnost evidence Andreje Babiše jako tajného spolupracovníka StB dokazuje více spisů StB, které na sebe obsahově a chronologicky navazují. Rozhodnutí Ministerstva vnitra SR uzavřít smír s A. Babišem na tomto faktu nic nemění," sdělil ČTK.
Média v minulosti citovala například také historika Patrika Dubovského, podle kterého StB získala Babiše k vědomé spolupráci v roce 1980 v bratislavské kavárně U Obuvníka. "Podle dokumentů, které jsou zachovány v jeho svazku, souhlasil s tím, že se přeřazuje do kategorie agent, takže do vědomé spolupráce. A zdá se, že i podle seznamu dokumentů, které se ve svazku zachovaly, přijal dobrovolný závazek ke spolupráci," sdělil historik.
Zároveň potvrdil, že část Babišova spisu byla po roce 1989 skartovaná, takže není zřejmé, jaké informace dodával. "Nedochovaly se vlastnoruční zprávy, korespondence tajného spolupracovníka, finanční doklady," jmenuje historik Dubovský a tvrdí, že zničena byla více než polovina spisu. "Státní bezpečnost měla eminentní zájem to zlikvidovat," řekl Dubovský v pořadu reportéři ČT v České televizi v roce 2018.
Reportéři tehdy publikovali i do té doby nezveřejněný dokument, který podle nich sepsal Jaroslav Hegedüs, jenž spis osobně skartoval. Sepsal jej těsně po pádu komunistického režimu, na začátku roku 1990. Údajně v něm potvrzuje, že Babiš byl dobrovolným spolupracovníkem StB.
"Prohlašuji, že v současné době mnou řízení tajní spolupracovníci byli získáni na základě dobrovolnosti. Tajný spolupracovník Bureš byl získán dne 11. 11. 1982 nadporučíkem inženýrem Šumanem za spoluúčasti kapitána JUDr. Mátraye. Tajní spolupracovníci nejsou donucováni ke spolupráci na základě kompromitujících materiálů či jinou formou," stojí v dokumentu.
Naopak Babiš argumentuje výpovědí bývalého nadporučíka StB Júliuse Šumana, který měl Babiše pro spolupráci získat. Šuman u soudu tvrdil, že to není pravda a že Babiše nezískal. Jenže slovenský ústavní soud v roce 2017 zpochybnil věrohodnost Šumana a dalších bývalých příslušníků StB, kteří vypovídali v Babišův prospěch.