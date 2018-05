Příště budeme v koaliční smlouvě řešit i přílet Marťanů, kritizuje Vondráček požadavky ČSSD

před 1 hodinou

Předseda sněmovny za ANO Radek Vondráček je proti tomu, aby se do koaliční smlouvy se sociálními demokraty dostala doložka, podle níž musí nepravomocně odsouzený politik odejít z vlády. Stejně tak nechce odvolávat zástupce SPD z důležitých křesel ve vedení sněmovny. "Mám obavu, že kdybychom se někoho pokoušeli ostrakizovat, dojde k radikalizaci hnutí," dodal.

Aktuálně.cz: Sociální demokraté chtějí do koaliční smlouvy napsat, že prvoinstančně odsouzený politik odejde z vlády a ANO společně s ČSSD odvolá z orgánů sněmovny zástupce extremistického hnutí SPD. Mělo by ANO ustoupit těmto požadavkům?

Radek Vondráček: U všeho jsem v zásadě proti. V souvislosti s trestním stíháním si sociální demokracie řeší něco uvnitř sebe a musí se s tím vypořádat. Jen s ohledem na průměrnou délku soudů je to hypotetická debata. Bavíme se o něčem, co může za tři roky nastat, a teď je kolem toho takový humbuk? Tyhle věci se do smluv a na papír zkrátka dávat nemají. I vzhledem k trestnímu stíhání je to nevhodné.

Proč?

Hovoříme o smlouvě o budoucím partnerství. Člověk by měl do partnerství vstupovat s něčím pozitivním, a ne řešit kauzy, které jsou kontroverzní a které mohou hypoteticky nastat. My také do smlouvy nechceme, aby sociální demokracie zaplatila všechny svoje dluhy - to je pravomocně rozhodnuté. Tyto věci jsou zkrátka politickou odpovědností a je to věcí konkrétního subjektu. Do smlouvy by se to tahat nemělo.

A požadavek odvolat zástupce SPD z orgánů sněmovny?

Tady to cítím jinak. Když jsme vytvářeli sněmovnu, aby vůbec mohla fungovat a pracovat, drželi jsme se zásady poměrného zastoupení, aby to odpovídalo výsledkům voleb. Na něčem jsme se domluvili, dali si slovo a teď bychom ho měli rušit? To se mi nelíbí. Z pohledu předsedy sněmovny mám navíc pocit, že sněmovna funguje demokraticky a možná demokratičtěji než kdy jindy. Třeba projednávané zákony řešíme postupně tak, jak přicházejí, takže nerozlišujeme vládní a opoziční návrhy. Jediný, kdo byl trochu bitý, bylo hnutí ANO. Couvli jsme ze svých možných nároků. Volby jsme vyhráli s velkým náskokem a třeba ve vedení sněmovny jsme mohli mít tři místa - jednoho předsedu a dva místopředsedy.

Pokud nechcete přijmout ani jednu z podmínek ČSSD, je namístě se ptát, zda tu vládu chcete? Takhle to vypadá, že o koalici s ČSSD ani nestojíte.

Už jsme přijali opravdu hodně podmínek. Dali jsme jim pět ministerstev, dali jsme jim silná ministerstva - dokonce i ministerstvo vnitra, které se stalo jablkem sváru. Naše nabídka ČSSD je opravdu velkorysá. Důležité je, že během jednání tyto dodatečné podmínky nevznesli. Není dobré a neprospívá jednání, když se objevují pořád další a další požadavky. Uhnuli jsme my. My máme 78 poslanců a oni 15, což by vycházelo na tři ministerstva, ale mají jich pět.

Ale v Česku máme jiný zvyk. Mnoho jiných předchozích premiérů nabídlo koaličním partnerům víc ministerstev než hnutí ANO.

Najděte si statistiky. Myslím, že patnáctičlenný klub nikdy neměl pět ministerstev.

V druhé Topolánkově vládě měli lidovci se třinácti poslanci pět resortů a zelení se šesti poslanci dostali dokonce čtyři ministerstva. Ale o to teď nejde. Otázkou je, zda tu vládu chcete. V čem jste ochotný ustoupit?

Nejsem člen vyjednávacího týmu. Ale tyto podmínky nejsou akceptovatelné a hlavně nejsou důležité, nejsou podstatné. Jde o nějakou hru s mediálním dopadem. Z hlediska fungování vlády a budoucího partnerství jsou to z mého pohledu marginální dohody. Podstatné je, že jsme se shodli na programu, na rozdělení ministerstev. Dodatečné podmínky, které jsou kontroverzní a sporné, do koaliční smlouvy nepatří. A změna uspořádání sněmovny? Jednání o jejím složení byla složitá, a teď bychom do toho sahali, když nemáme dohodu a nevíme, jaký osud bude mít spolupráce?

Nemáte obavy, že extremistické hnutí SPD může poškodit pověst Česka v zahraničí? Například Sládkovi republikáni se v 90. letech do těchto funkcí nedostali.

Spíše mám obavu, že kdybychom se někoho pokoušeli ostrakizovat, dojde k radikalizaci hnutí. Měli bychom se chovat demokraticky, vyplatí se to.

A vaše odpověď na otázku, zda má prvoinstančně odsouzený politik opustit vládu?

To je vyrobená věc.

Neptám se na kauzu pana premiéra Andreje Babiše. Ptám se, zda má odsouzený člověk opustit vládu.

To přece nemusíme dávat do smlouvy. Kdyby náhodou hypoteticky taková věc nastala, tak se bude řešit politicky a bude se řešit v koaliční radě. Nebudeme to přece psát na papír. Příště tam budeme psát, co se stane, kdyby náhodou přiletěli Marťani. Existují tisíce situací, které mohou nastat a s největší pravděpodobností nenastanou. Žádná smlouva to nedokáže pojmout. Pojďme se bavit o tom, že koalice je smlouva dvou partnerů, kteří spolu chtějí dělat něco pozitivního a ne jen vymýšlet nějaké překážky.

Nechci vás do toho tlačit, ale vážně by mě vaše odpověď zajímala. Berme to tak, že se to může stát komukoliv z vlády. Má ve vládě sedět někdo, kdo je odsouzený?

Pravomocně odsouzený rozhodně ne.

Myslím prvoinstančně odsouzený.

Bavíte se s advokátem a trestní proces má určitá stadia, která mají své místo. Víte, kolikrát se případ vrací k novému projednání? To je smysl trestního řízení, aby se vše udělalo správně. V ústavě je napsané, že je třeba na každého nepravomocně odsouzeného nahlížet jako na netrestaného.

Jde mi o princip a zajímá mě váš názor. Má ve vládě sedět někdo, kdo je prvoinstančně odsouzený?

Pan premiér to označuje jako účelové řízení. Jako právník používám jiné termíny, ale v kauze existují nešťastné kontroverze, na něž jsme poukazovali. Když připustím, že se nevinný člověk brání něčemu, co má politický podtext, jak se chcete zaštiťovat principy? Jde jim jen o jednu věc a tou je politický boj. Je to tak, a kdyby to tak nebylo, tak je odpověď možná jiná, ale my se nacházíme ve specifické situaci.

Nemůže to poškodit Česko v zahraničí, kam jako šéf sněmovny často jezdíte?

Nezachytil jsem nejmenší problém, pana premiéra naopak oceňují jako dobrého partnera za jeho věcný a pragmatický přístup.

Související video: Těžko se mi vysvětlovalo na návštěvě Slovenska, co to tady vyvádíme, říká Vondráček