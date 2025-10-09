Domácí

"Přichází jiný Babiš, bojím se ho," říká nová tvář Pirátů. Její otec likviduje Rusy

Dlouho to vypadalo, že bude špičkovou klavíristkou. Hraje od svých čtyř let, posbírala řadu cen a patrně ani ve snu nepomýšlela na to, že její cesta povede místo umění do politiky. Jenže voliči rozhodli, že Katerina Demetrashvili bude nově nejmladší členkou Pirátů v Poslanecké sněmovně. "Byla jsem ze svého zvolení v naprostém šoku," přiznala pro Aktuálně.cz.
Aktuálně.cz mluvilo s nejmladší poslankyní Pirátů Katerinou Demetrashvili o tom, jak se vlastně dostala k politice i proč se obává Andreje Babiše. | Video: Radek Bartoníček

Za místo setkání s reportérem Aktuálně.cz si Katerina Demetrashvili zvolila to u sídla České pirátské strany, které se nachází kousek od Palackého náměstí v Praze. V těchto dnech má dost napilno, pohybuje se mezi centrálou Pirátů, sněmovnou - kde už dvakrát zasedal pirátský poslanecký klub - a také Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, kterou studuje.

"Zrovna dnes jsem si vyřizovala žádost o individuální studijní plán. Jsem ve 3. ročníku. Už jsem měla schůzku s vedením fakulty, udělám maximum, abych mohla předměty splnit jako v řádném denním studiu. Musím však počítat s tím, že poslancování bude časově nepředvídatelné," říká dvaadvacetiletá nově zvolená poslankyně. Naráží na fakt, že dosluhující sněmovna jednala i v pozdních nočních hodinách a zákonodárci mnohdy vůbec netušili, jaký program je přesně čeká v následujících dnech. Někteří současní poslanci a poslankyně se kvůli tomu dokonce rozhodli už ani nekandidovat a dali přednost času strávenému s rodinou.

Stovka mladých pro Aktuálně.cz: Obává se konzervativní sněmovny a ignorování klimatu

Jak Katerina líčí, vždycky byla zvyklá žít v tempu. Od dětství denně cvičí na klavír, a když začala studovat práva, ještě si k tomu přibrala hodiny klavíru, na který učila hrát děti. "Velmi mě to bavilo, vidím v tom velký smysl, těšilo mě pozorovat jejich pokroky," vysvětluje mladá žena, která považuje za jeden ze svých domovů Gruzii. Tam se narodili její rodiče. Ona od svého jednoho roku věku žije v Česku, dění v Gruzii ale pozorně sleduje. 

Možná i tento zájem vedl k tomu, že je jí veřejné dění blízké. Před sněmovními volbami v roce 2021 začala vypomáhat při kampani tehdejší koalici hnutí STAN a Pirátů. Původně patřila k mladým příznivcům obou stran, ale protože postupně získala dojem, že začlenit mladé lidi do politického dění se snaží Piráti, zakotvila u Mladého Pirátstva. Pustila se naplno do práce, takže v poslední době ji bylo možné potkávat vedle hlavních stranických osobností, například šéfa strany Zdeňka Hřiba, expředsedy Ivana Bartoše či místopředsedkyně Olgy Richterové. Po jejich boku se objevovala například na tiskových konferencích přímo ve sněmovně.

Pomáhala také pirátské poslankyni Kláře Kocmanové v práci na tématech, která se týkají duševního zdraví. "Tuto oblast považuji za nesmírně důležitou a závažnou. Je potřeba, abychom se jí maximálně věnovali. Náš pirátský klub to určitě bude dělat," avizuje. Věnovat se chce i dalším tématům. "Například už máme připravený návrh zákona, který by měl řešit krizi bydlení, což z pohledu mladých lidí považujeme za obrovský problém Česka," podotýká.

Obávám se slovenského vývoje, Babiš je jako Trump

Zatímco Kocmanová už ve volbách nekandidovala, Demetrashvili počítá s tím, že ve sněmovně bude trávit spoustu času - nově však už v "hlavní roli" coby jedna z vůbec nejmladších poslankyň. Z rozhovoru je patrné, že sedět někde v koutě rozhodně nehodlá. Když přijde řeč například na vítěze voleb a patrně staronového premiéra Andreje Babiše (ANO), nešetří kritikou.

"Já se ho jednoznačně obávám, protože Andrej Babiš, který teď přichází k moci není tím samým, který nastupoval k moci po volbách před osmi lety. Prošel podobným politickým vývojem jako americký prezident Donald Trump, jehož druhé funkční období je naprosto nesrovnatelné mírou chaosu a ekonomické nekompetence s prvním obdobím," tvrdí Demetrashvili. Při argumentaci si vypomáhá i tvrzením některých odborníků, kteří v případě Babiše poukazují na to, že pokud by hodlal  splnit své předvolební sliby, zadluží Česko na desítky let.

Katerina Demetrashvili se podle svých slov obává, aby Česko nešlo cestou Slovenska, kde premiér Robert Fico útočí na média, veřejnoprávní média dostal pod kontrolu vlády a situace ve společnosti je čím dál více vyhrocenější. "Je hrozně jednoduché rozložit demokracii zevnitř," míní s tím, že ANO vidí jako hnutí, kterému jde jenom o moc, a že Babiš je v "naprostém střetu zájmů". "Musíme být velmi ostražití, obávám se směřování na Východ. Ale budu ráda, pokud mě přesvědčí o opaku," upozorňuje.

Když mluví o obavách ze směřování Česka směrem na Východ či z porušování demokracie, poukazuje mimo jiné na agresivní politiku Ruska, která se projevuje mimo jiné válkou proti Ukrajině či nepřátelskou politikou vůči Česku a dalším zemím. Dění na frontě přitom prožívá o to intenzivněji kvůli faktu, že Ukrajinu pomáhá bránit také její otec, který působí jako odstřelovač v mezinárodní legii.

"Bylo pro mě obtížné přijmout jeho rozhodnutí, že půjde bojovat. Zastávám ale názor, že každý by měl pomáhat, jak může. A když má ty schopnosti i zkušenosti, tak ho do určité míry chápu. A obdivuji ho," svěřuje se.

 
Další zprávy