Při výbuchu domu na Kroměřížsku zemřeli dva dobrovolní hasiči, řekl hejtman

Předseda nadace založené britským následníkem trůnu princem Charlesem Douglas Connell ve středu podal demisi poté, co britská média odhalila, že nadace dostala nabídku na dar od ruského podnikatele, jenž se snaží získat britské občanství. Na kauzu jako první upozornil list The Sunday Times. Zveřejnil dopis, ve kterém princ Charles podnikateli Dmitryji Leusovi děkuje za nabídku 500 000 liber (14,8 milionu korun) a navrhuje schůzku, jen co skončí pandemie covidu. Etická komise nadace dar odmítla.

Skotský regulátor charity, který dohlíží na chod charitativních organizací ve Skotsku, začátkem týdne zahájil vyšetřování podezřelé nabídky daru. Charlesova nadace má oficiální sídlo ve Skotsku. Zpráva regulátora uvádí, že etická komise nadace nejprve chtěla přijmout jen 100 000 liber, poté celý dar odmítla kvůli pochybnému zázemí dárce.

Princ Charles "plně podporuje probíhající vyšetřování v nadaci", uvedl jeho mluvčí podle agentury AP. Charles je prezidentem nadace, ale nepodílí se na jejím každodenním chodu.

Douglas Connell řekl, že o žádných nekalostech v nadaci, ani jejím okolí nevěděl, ale kvůli uklidnění situace raději odstoupil, uvedla agentura AFP.