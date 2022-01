O zahraniční politice bude Zeman mluvit jen s Fialou. Další politiky ostře kritizoval

Prezident Miloš Zeman dal najevo, že se o zahraniční politice nebude bavit s nikým jiným než s premiérem Petrem Fialou. Další vládní politiky, kteří by připadali v úvahu, v rozhovoru na Frekvenci 1 ostře kritizoval. Ať už šlo o ministra zahraničí za Piráty Jana Lipavského, předsedu Senátu za ODS Miloše Vystrčila, nebo šéfku sněmovny a TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou.

"Zcela určitě ano," odpověděl prezident Miloš Zeman v neděli v podvečer v rozhovoru pro Frekvenci 1 na otázku, zda se bude chtít bavit o zahraniční politice s premiérem Petrem Fialou. A hned dodal, že se o ní nemíní bavit s nikým jiným, pokud jde o nynější vládní politiky. "Já si myslím, že v nové situaci úplně stačí, jestliže se o zahraniční politice bude bavit pouze s premiérem," uvedl doslova.

V minulém volebním období za premiéra Andreje Babiše se přitom Zeman setkával na schůzkách o zahraniční politice i s dalšími politiky, nyní dal ale najevo, že nic takového nemá v úmyslu.

Na ministrovi zahraničí Janu Lipavském (Piráti) mu vadí mimo jiné výroky ohledně zimních olympijských her v Číně, šéfce sněmovny a TOP 09 Markétě Pekarové Adamové vyčítá výroky k Maďarsku a předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) podle svých slov nemůže zapomenout rozhodnutí ohledně možného zbavení pravomocí v době jeho nemoci.

"Mé výhrady k ministru zahraničí už zazněly," připomněl Zeman situaci před jmenováním vlády, kdy nechtěl Lipavského jmenovat ministrem zahraničí. Po setkání s premiérem Petrem Fialou ale nakonec oznámil, že jmenuje i Lipavského, protože se za něj Fiala zaručil.

"Přiznávám se, že kdyby tato garance nebyla, tak bych i nadále odmítal jmenovat pana Lipavského. Myslím, že jednoho krásného dne sama vláda uzná, že je zatížena panem Lipavským jako velmi slabým ministrem a že přehodnotí svoje postoje. My jsme měli celou řadu dobrých ministrů zahraničí a ve srovnání s nimi mi připadal pan Lipavský jako velmi slabý kus ve stádě," tvrdil Zeman.

Nyní se mu nelíbí to, že Lipavský kritizuje českého velvyslance v Číně Vladimíra Tomšíka, který v rozhovoru s čínským deníkem Beijing Daily tvrdil, že všichni čeští politici olympiádu v Číně podporují. "Všichni od prezidenta přes Český olympijský výbor až po mne jakožto českého velvyslance v Číně, všichni maximálně podporujeme pořádání zimních olympijských her v Pekingu," citoval velvyslance deník.

Lipavský mu takové vyjádření vytkl, oznámil mu, ať se podobných výroků zdrží, a nevyloučil vůči němu další kroky.

K poradě o zahraniční politice by si Zeman nesedl ani s předsedou Senátu Vystrčilem. "Pokud jde o další potenciální účastníky takové porady, tak předseda Senátu má bohužel u mě vroubek. To je slabé slovo. Jeho vystupování v době mé nemoci považuji za hyenismus," řekl Frekvenci 1 Zeman.

Miloš Vystrčil v minulosti několikrát svůj postup obhajoval a vysvětloval, že zahájil jednání o možném dočasném odebrání Zemanových pravomocí jen proto, že podle zpráv lékařů na tom nebyl Zeman dobře. Ve chvíli, kdy se začal zotavovat, tak Vystrčil jednání o odebrání jeho pravomocí zastavil.

"No a setkat se s paní Pekarovou a bavit se s ní o zahraniční politice, když tomu vůbec nerozumí, pokládám za ztrátu času," pokračoval prezident v kritice vládních politiků v rozhovoru pro Frekvenci 1. Zemanovi se nelíbí vyjádření předsedkyně sněmovny na adresu maďarského premiéra Viktora Orbána. "Češi svého Babiše už vyhnali. Pevně doufám, že se to povede i Maďarům," uvedla nedávno Pekarová Adamová.

"Je to výrok naprosto nekvalifikovaný. Paní Pekarová bohužel dělá medvědí službu naší zahraniční politice, do které by se raději neměla vůbec plést. Je to hrubé vměšování do vnitřních záležitostí spřáteleného státu. Udělala by mnohem lépe, kdyby mlčela," reagoval v rozhlase prezident Zeman.

Udělám několik kroků, oznámil Zeman

Prezident Zeman se v rozhovoru zmínil také o svém zdraví, které se podle jeho slov zlepšuje. "Začal jsem chodit s pomocí hole a s pomocí jednoho bodyguarda. Hůl v levé ruce, bodyguard mě drží za pravou ruku. A jsem potěšen tím, že alespoň několik kroků už udělám. Samozřejmě, nadále zůstávám na vozíku, ale pro mě je to velmi radostné zlepšení," sdělil Zeman.

Jak zároveň uvedl, nadále dostává přes žaludeční sondu umělou výživu. "Myslím si, že mně to pomáhá," upozornil a dodal, že se může nyní hodně věnovat knihám.

Vzhledem ke zlepšení zdravotního stavu plánuje, že se příští měsíc na nějaký čas přesune z Lán na Pražský hrad. "Dne 26. února v rámci svého osobního zotavování poprvé, a nikoliv naposled, navštívím Pražský hrad. Jednak, abych tam jmenoval, teď nevím, jestli soudce nebo někoho jiného, ale je tam jeden milý důvod. Předám tam ze svého fondu, na který pravidelně přispívám, zase šek Klokánkům, protože to je, na rozdíl od jiných neziskových organizací, organizace, které si vážím a je užitečná," řekl Zeman.