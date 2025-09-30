Domácí

Vysvobodili kočárek z řeky nebo dělníky z tubusu. Prezident Pavel ocenil zachránce

ČTK ČTK
před 36 minutami
Ocenění za nejlepší záchranářské činy loňského roku, Zlaté záchranářské kříže, převzali v úterý vyznamenaní zachránci z rukou prezidenta Petra Pavla při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě. Ocenění se netýkalo jen profesionálů, ale i laiků.
Oceněný Generálporučík Vladimír Vlček (vlevo) a prezident Petr Pavel při předávání ocenění Zlatý záchranářský kříž za nejlepší záchranářské činy roku 2024.
Oceněný Generálporučík Vladimír Vlček (vlevo) a prezident Petr Pavel při předávání ocenění Zlatý záchranářský kříž za nejlepší záchranářské činy roku 2024. | Foto: ČTK

Čestné uznání získal například loni šestnáctiletý student Jan Baloun, který v loňském lednu v centru Ostravy zachránil dvanáctiletého chlapce napadeného skupinou agresorů. Soutěž vyhlásil časopis Rescue report, který obdržel 74 nominací. Po vyloučení duplicit jich zůstalo 64. Prezident předal sedm zlatých záchranářských křížů, tři čestná uznání a dvě zvláštní ceny.

„Dětství jsem strávil mezi záchranáři,“ říká režisér nového dokumentu o Horské službě

Prezident Pavel řekl, že si jen stěží dovede představit šlechetnější činnost než nasadit svoje zdraví nebo život při záchraně života. "Jsem rád, že se příběhy, které tady dnes uslyšíme, připomínají. Protože by bylo skvělé, abychom všichni považovali za svůj - řekněme - morální imperativ pomoci někomu v nouzi bez ohledu na to, jestli nám to přinese, nebo nepřinese osobní potíže," řekl. Spolu s ním předávali ocenění například ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nebo ředitel České televize Hynek Chudárek.

Za záchranu dvou dětí z vody v Českém Meziříčí na Rychnovsku obdržel Zlatý záchranářský kříž v kategorii laiků Jiří Hanuš. Událost se stala loni v prosinci. Podle tehdejších informací hodila matka své dvě děti do vody z mostu v centru města a poté za nimi skočila. Děti do řeky spadly z více než čtyřmetrové výšky. Čestné uznání obdržel i ředitel základní školy Ivan Rybár, který loni v září šel jednat s útočnicí z řad žákyň, která nožem napadla dva jiné žáky. Podařilo se mu ji přesvědčit, aby nůž odhodila.

Zlatý záchranářský kříž pro děti a mládež do 18 let získal dvanáctiletý Jan Veverka. Loni v srpnu u Hluboké nad Vltavou uviděl, jak se zřejmě nedostatečně zajištěný kočárek s kojencem rozjel ze svahu dolů. Kočárek spadl do řeky, kde začal nabírat vodu a potápět se. Veverka za ním skočil, podařilo se mu dítě z kočárku vyprostit a zamířil s ním ke břehu.

Zlatý záchranářský kříž v kategorii profesionálů jednotlivců si odnesl poručík Radovan Boško, který při loňských zářijových povodních s pomocí dobrovolných hasičů zachránil několik lidí ze zaplavených domů. Společně s místními dobrovolnými hasiči se podařilo v jeho obci evakuovat 22 lidí. Podařilo se mu kromě jiného zachránit i seniora, který odmítal opustit zbytky svého domu.

Největší důvěru Čechů mají hasiči a policisté, na chvostu jsou vláda, sněmovna a EU

V kategorii týmů Zlatý záchranářský kříž získali pardubičtí profesionální hasiči, tamní policisté a záchranná služba za zásah při srážce mezinárodního rychlíku s nákladním vlakem v Pardubicích. Zahynuli při ní čtyři lidé a šlo o jednu z nejtragičtějších nehod na železnici.

Čestné uznání obdržel z prezidentových rukou tým zasahujících policistů Pyrotechnické služby za likvidaci nebezpečné pumy z druhé světové války v areálu litvínovské rafinerie. Britskou pumu našli dělníci při výkopových pracích 21. srpna. S pumou se nesmělo několik dnů kvůli nebezpečí samovolného výbuchu hýbat. Pro pyrotechniky byl zásah specifickou událostí, podobnou pumu na území ČR v minulosti nelikvidovali. Obsahovala chemický časový zapalovač, který mohl vybuchnout až šestý den po dopadu při bombardování nebo po manipulaci. Pyrotechnici ji pak zlikvidovali řízeným výbuchem.

Kříž za nejkurióznější záchranářský čin získali hasiči ze Šumperka, kteří vyprostili skupinu dělníků z tubusu tlakového přivaděče přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. S dělníky se převrhl montážní vozík během natěračských prací.

Za humanitární čin mimo území ČR získal ocenění Útvar rychlého nasazení Policie České republiky. "Konkrétní operace z bezpečnostních důvodů zpravidla nelze zveřejňovat," píšou pořadatelé. Policisté však podle nich čelili útokům například v Afghánistánu nebo Iráku.

Jak přežít bez elektřiny. Tohle byste si měli připravit na 72 hodin blackoutu

Elektřina

Kříž za výjimečný přínos pro záchranářství obdržel generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Cenu generálního ředitele HZS získal hasič Martin Provazník, který zabránil srážce vlaku s kamionem uvízlým na železničním přejezdu. Cenu policejního prezidenta získali policisté Martin Šefr a Ladislav Kotrba za zásah v hořícím panelovém domě.

 
Další zprávy