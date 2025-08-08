Domácí

Překvapivě ostrý expremiér Špidla. O mzdy je třeba se řezat hlava nehlava, vzkazuje

před 20 minutami
Bývalý první muž ČSSD i vlády Vladimír Špidla už dávno není politikem s ambicí sedět ve sněmovně. To ale neznamená, že by na politiku rezignoval a o veřejné dění se nezajímal. Je činný jako předseda v Masarykově demokratické akademii, která má blízko k SOCDEM. A co víc, redakce Aktuálně.cz ho zastihla ve chvíli, kdy mezi mladými mluvil o nutnosti radikalizovat se ve snaze získat vyšší mzdu.
Aktuálně.cz zachytilo bývalého předsedu ČSSD a premiéra Vladimíra Špidlu, jak mluvil o radikalizaci v případě lidí s nízkou mzdou. | Video: Radek Bartoníček

V deštivém červencovém počasí nevypadal stan uprostřed parku Královka na pražském Břevnově zrovna jako místo, které by lákalo k návštěvě. Zvláště když u něj bylo jen několik málo lidí, takže se zdálo, že jde spíše o nějakou kamarádskou sešlost. Ve skutečnosti tady ale pražská sociální demokracie pořádala debatu s názvem "Proč je Česko zemí levné práce?".

Hlavní slovo měl Vladimír Špidla, nestor sociální demokracie, svým způsobem poslední přímý účastník slavné éry této strany. Mnozí jiní ji už opustili. A také unikát mezi českými premiéry, protože stále zůstává věrný své straně, zatímco většina ostatních z nich odešla. Ať už šlo o Václava Klause, Petra Nečase a Mirka Topolánka v případě ODS, nebo Miloše Zemana a Michala Šmardu u sociální demokracie.

To Špidla se stále snaží působit na své spolustraníky, aniž by ztrácel elán a energii. Spíše naopak. Při besedě o nízkých mzdách několikrát zdůraznil, že zaměstnanci musí o své mzdy v krajním případě i bojovat.

"Odvaha se prostě 'mydlit'. Bez boje a bez konfliktu to není možné," uvedl Špidla. Poukazoval na to, že zaměstnanci jsou oproti zaměstnavatelům vždy v nevýhodě. "Jinak to možné není. Prostě oni hodní nejsou," prohlásil.

Přístřešek SOCDEM, pod kterým diskutoval Vladimír Špidla o tom, jak by měli lidé postupovat, pokud jim zaměstnavatel poskytuje nízkou mzdu.
Přístřešek SOCDEM, pod kterým diskutoval Vladimír Špidla o tom, jak by měli lidé postupovat, pokud jim zaměstnavatel poskytuje nízkou mzdu. | Foto: Radek Bartoníček

Na jeho slova reagovala místopředsedkyně pražské SOCDEM a hlavní organizátorka setkání Alžběta Kálalová. "Jak rád říkáte, politika bez konfliktu není politikou," poznamenala s úsměvem.

"Samozřejmě. To neexistuje, protože jde o moc a přerozdělování," reagoval expremiér Špidla. Také tvrdil, že nejdůležitější je kolektivní postup protestujících a jejich vzájemná solidarita. "Je důležité nezalézat. Když je minimální důstojná mzda a oni řeknou, že by zvýšení peněz podnikatelé nemohli zvládnout, tak to znamená, že podnikatelé nejsou dobří a nemají podnikat. Je třeba se řezat hlava nehlava," uvedl.

Příliš krotké odbory

Kritizoval přitom odbory, které jsou podle jeho názoru příliš krotké a za zaměstnance dostatečně nebojují. "Naše odbory se nestaly nositelem kolektivní akce a zápasu. Odbory nezvládly svou úlohu. Ze své praxe si za ty roky nepamatuji žádný jejich pořádný zápas o mzdy nebo pracovní podmínky," postěžoval si Špidla.

Podle něj jsou jedinou výjimkou odbory ve Škodovce. Vysvětluje si to tím, že firma je německá a panují v ní jiné poměry než v českých firmách.

Při zmiňovaném setkání Špidla nijak nemluvil o momentálně nejprobíranějším tématu v sociální demokracii, tedy rozhodnutí vedení SOCDEM jít do voleb na kandidátce hnutí Stačilo! například s šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou.

Bývalý předseda strany se obsáhleji vyjadřoval k dění v SOCDEM letos v květnu, kdy se objevily spekulace, že by předsedkyně Jana Maláčová a někteří další lidé byli na kandidátce hnutí ANO. Proti tomu se Špidla ostře vymezil a v dopise napsal, že by to byla strategická chyba. "Snaha dostat sociální demokracii do sněmovny za každou cenu je extrémně riziková a může stranu nevratně poškodit," varoval.   

 
