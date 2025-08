Zůstat ve vládě a vymezit se vůči ODS. STAN řeší rovnici, na které vydělá jen opozice

Podle expertů oslovených redakcí Aktuálně.cz se Starostové a nezávislí už zase ocitají v pasti. Ta spočívá v tom, že se sice snaží vymezit vůči ODS v souvislosti s bitcoinovou kauzou, současně ale vědí, že by se jim nevyplatila vládní nestabilita, o pádu vlády ani nemluvě. Nejspíš nás tedy čeká hledání obojaké pozice.

Nyní už bývalý koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř tento týden definitivně potvrdil, že neplánuje vypracovat závěrečnou zprávu o svých zjištěních a doporučeních v souvislosti s bitcoinovou kauzou. A to se nikterak nezamlouvá Starostům a nezávislým.

Ostatně pokud měl být Uhlíř garantem objasnění celé kauzy, v danou chvíli to ze všeho nejvíc skutečně působí tak, že kličkuje a kauzu se snaží spíše zamést pod koberec.

"Nerozumíme tomu, proč navzdory příslibu paní ministryně, že zpráva pana Uhlíře bude zveřejněna, byl dnes veřejnosti oznámen opak. Podle našeho názoru paní ministryně nedostatečně vysvětluje důvody, proč tato zpráva nebude vypracována a zveřejněna," uvedli v úterý Starostové a nezávislí v tiskovém prohlášení s tím, že na středu svolávají jednání vedení své strany.

Jenomže co se asi stane? Skoro jistě nic, snad kromě verbálního žonglování. STAN vládu neopustí, a pokud někteří jeho zástupci nyní volají po rezignaci ministryně spravedlnosti Evy Decroix, je skoro jisté, že předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan bude takové požadavky večer krotit. Výsledkem tedy bude opět spíše pachuť a lavírování, na čemž si smlsne leda tak opozice.

Redakce Aktuálně.cz se pokoušela některé zástupce Starostů oslovit s tím, jaká je jejich pozice. "Jdeme si přímo od ministryně spravedlnosti Evy Decroix poslechnout, jak to se zprávou pana Uhlíře je a proč. Požadavek na odstoupení ministryně včera v diskusi členů předsednictva nezazněl," řekl nám předseda STAN Vít Rakušan.

První místopředseda strany a ministr průmyslu Lukáš Vlček pak uvedl, že je s rodinou na dovolené a že večerní jednání vedení STAN, na kterém bude přítomna i ministryně spravedlnosti Eva Decroix, nebude dopředu komentovat. "Můj postoj je stejný jako naše včerejší vyjádření," dodal Vlček pro Aktuálně.cz.

Kritické hlasy ve straně

"Již záhy poté, co se kauza bitcoiny objevila a hnutí ANO ve sněmovně iniciovalo pokus o vyslovení nedůvěry vládě, jsem zdůrazňoval, že je možné, že se někteří poslanci nebudou řídit doporučením vedení své strany," připomíná politolog Ladislav Cabada.

"To nakonec nenastalo, nicméně v diskusi na půdě sněmovny i v médiích se ze STAN objevovaly kritické hlasy a podněty k většímu tlaku na ODS," dodává.

Někteří zástupci Starostů si podle něj již tehdy pohrávali s myšlenkou, že by nebylo od věci více rozvolnit vazby STAN na současnou vládu. "Asi nejviditelnější byl v této věci poslanec Evropského parlamentu Jan Farský," připomíná Cabada.

Podle politologa to úzce souvisí s tím, že STAN nemá charakter klasické hierarchicky organizované politické strany, ale nadále je primárně sdružením lokálních a regionálních politiků.

"V takovém subjektu či hnutí je typické, že se k řadě otázek vyskytují disidentní hlasy, které nesouzní s postoji vedení," pokračuje Cabada v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Pokud tedy včera poslankyně za STAN Hana Naiclerová v médiích požadovala tvrdší postup STAN vůči ministryni spravedlnosti Evě Decroix včetně možnosti, že by STAN diskutoval odchod z vlády, zapadá to přesně do decentralizovaného modelu její strany," dodává.

STAN z vlády neodejde

Podle Cabady je nicméně nesmysl si myslet, že STAN nyní odejde z vlády. "Máme méně než dva měsíce do voleb a snažit se nyní takovým krokem sugerovat, že STAN nemá se současnou vládou nic společného, by nedávalo smysl," má jasno politolog.

Podobně to vidí i jeho kolega Lubomír Kopeček. "Jsme před volbami, což pochopitelně ovlivňuje chování politických aktérů," má jasno.

A také on připomíná, že STAN v červnu zaujal - pod vlivem blížících se voleb - tvrdý postoj spojený s požadavky na vysvětlení kauzy. "Teď mu nezbývá nic jiného, než v tom pokračovat, přestože je zjevné, že kdyby přišel s hrozbou odchodu z vlády, působilo by to hodně zvláštně a patrně i nerealisticky," uvažuje Kopeček v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

"Je sedm týdnů před volbami a vnést do kampaně vládní krizi ani z hlediska Starostů a nezávislých nedává dle mého názoru smysl. Podle mne jde teď STAN primárně o to, neztratit tvář a z celé záležitosti vyjít s co nejmenšími škodami na své image," uvažuje Kopeček.

"Případné volání po hlavě Evy Decroix bude dnes večer kroceno Vítem Rakušanem," doplňuje Kopečka politolog a expert na politický marketing Otto Eibl.

Také on si myslí, že v tuto chvíli nemá vůbec smysl uvažovat o nějakém rozklížení vládních struktur. "Čtu to ale jako snahu o to, komunikovat s nerozhodnutými voliči, pro něž může být nesmířlivý postoj k bitcoinové kauze důvodem, proč nevolit Spolu a přiklonit se ke Starostům. Je to ale trochu slabé a krátkozraké. STAN nejspíš čekal lepší výsledky v průzkumech, a tak zkouší vícero cestami více nástrojů," uvažuje Eibl.

Výsledek bude podle Eibla takový, že to celé skončí jako "nahrávka" opozici. "Opozičním stranám to sice nic nového nepřinese, zároveň ale platí, že se tak vládní tábor opakovaně střílí do vlastní nohy - a pokud se přímo nestřílí, tak si je aspoň vzájemně okopávají," má jasno Eibl.

Povolební spolupráce s ANO?

Již citovaný Cabada nicméně nabízí ještě jinou perspektivu k celé šlamastyce. Vysvětluje, že nelze přehlédnout spekulace, podle kterých může být STAN tím aktérem, který po volbách naruší nynější logiku bariéry mezi vládou a opozičními subjekty a bude ochoten ke spolupráci s očekávaným vítězem voleb - tedy hnutím ANO Andreje Babiše.

"Odchod z vlády by tyto spekulace posílil, současně by zřejmě zavřel možnost k vzniku jakékoli vlády bez hnutí ANO," uvažuje Cabada.

STAN by tím podle něj vnesl rozkol do vztahů s koalicí Spolu, zejména pak s ODS. "Výsledek by ale nakonec mohl být opačný - tedy že by se po volbách mohla formovat spolupráce mezi ANO a ODS, případně mezi hnutím ANO a Spolu. A to mimo jiné proto, aby STAN nebyl případným podílem na vládě za nynější zradu odměněn," myslí si politolog.

I on ale věří, že Rakušan bude vášně tlumit. "A sdělovat bude také to, že i on sám nadále předpokládá řádné vyšetření všech okolností spojených s převzetím bitcoinového daru ministerstvem spravedlnosti. Taková obojaká pozice bude dobře zapadat i do snah profilovat STAN jako subjekt, jenž se snaží přemostit znepřátelené tábory a vrátit politickou diskusi k věcným sporům a pragmatismu," uzavírá Cabada.