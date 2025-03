Upustit od nákupu F-35 a místo tanků drony. Piráti míří za Černochovou

"Pokud se nemůžeme spolehnout na to, že náš spojenec nevypne software našich stíhaček, tak bychom ty stíhačky nakupovat neměli," tvrdí pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. I s takovým vzkazem se Piráti více zaměřili na české ozbrojené síly a míří za Janou Černochovou. Jednání na ministerstvu obrany, kde by rádi představili své návrhy, má proběhnout v příštích dnech.

"Musíme zamezit tomu, aby se kupovalo to, co je výhodné pro určité lobbisty, a jít směrem toho, co je výhodné pro naši bezpečnost a obranyschopnost," tvrdí pirátská europoslankyně Markéta Gregorová. | Foto: Václav Vašků

Čeká se, že výdaje na obranu a modernizace české armády budou jedním z ústředních témat podzimních voleb do sněmovny. Vedle jiných se už na problematiku zaměřila i Česká pirátská strana. Její předseda Zdeněk Hřib podporuje rychle rostoucí rozpočet na armádu. Tvrdí dokonce, že to byli právě (dnes opoziční) Piráti, díky kterým vláda Petra Fialy změnila svůj záměr dávat na obranné výdaje "v roce 2030 tři procenta hrubého domácího produktu" na "minimálně tři procenta".

A promlouvat do české obranné politiky chtějí i dál. V pondělí Piráti oznámili, že se svými návrhy míří v prvních dubnových dnech na ministerstvo obrany. Že jednání proběhne, potvrdil Aktuálně.cz mluvčí resortu David Šíma. Podle něj však přesný termín "informační schůzky" zatím nebyl stanoven.

"Setkání naváže na nedávné jednání zástupců politických stran o obranyschopnosti a bezpečnosti Česka, které svolal premiér Petr Fiala," doplnil Šíma.

"Trump chtěl, ať se Evropa osamostatní"

Jak si Piráti představují podobu české armády, nastínili novinářům v pondělí. Problém mají například s nákupem čtyřiadvaceti amerických letounů F-35, které naopak zástupci armády považují za jednu ze svých priorit.

"Donald Trump v podstatě chtěl, ať se Evropa osamostatní a Amerika neplatí evropskou obranu. Nicméně on zároveň doufal, že my budeme všechny ty věci nakupovat v Americe, až navýšíme obranné rozpočty na pět procent (HDP). S tímto bychom neměli souhlasit. Protože pokud se nemůžeme spolehnout na to, že náš spojenec nevypne software našich stíhaček (myšleno F-35), tak bychom ty stíhačky nakupovat neměli," přibližuje europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Podle ní by se mělo na celoevropské úrovni domluvit, kolik těchto letounů páté generace je pro společnou obranu kontinentu potřeba, a podle toho postupovat.

"Pokud se shodneme, že jako Evropa potřebujeme určitý počet letounů F-35 včetně těch českých, tak si nemyslíme, že je nutné nákup rušit. Kdyby to však byla pouze debata česká, pak podle nás to momentálně není moudrý nákup," pokračuje europoslankyně.

"Místo na tanky se zaměřme na drony"

A u stíhaček neskončila. Gregorová zúčtovala i se záměrem vlády pořídit až 77 německých tanků Leopard 2A8 s předběžnou úhrnnou cenou 52 miliard korun. "Pokud jeden stojí třeba třicet milionů eur a my jsme schopni ten tank vyřadit hejnem dronů, které v součtu stojí jeden milion eur, tak bychom se měli zaměřit na nákup dronů, ne nových tanků," myslí si Pirátka.

"To je taky otázka korupce - musíme zamezit tomu, aby se kupovalo to, co je výhodné pro lobbisty, a jít směrem, co je výhodné pro naši bezpečnost a obranyschopnost," prohlásila dále.

Pirátský expert na bezpečnost Jan Hora upřesnil, že dokončuje tabulku s věcmi, které by rád probral s úředníky Jany Černochové. "Přineseme na ministerstvo obrany seznam konkrétních položek, u kterých si myslíme, že jde urychlit jejich nákup či navýšit počet toho, co se pořizuje, tak, aby to bylo smysluplné," tvrdí Hora.

Piráti se na setkání chtějí dotknout i velkého tématu posledních dnů. Tedy novely zákona o vojácích z povolání, která podle některých reakcí myslí především na nováčky a ty déle sloužící profesionály přehlíží. Piráti by jim chtěli navýšit tabulkové platy, na něž by se navíc vztahovala i automatická valorizace.

