Vláda schválila navýšení obranných výdajů o 0,2 procenta HDP ročně až do roku 2030

Vláda ve středu rozhodla o postupném navýšení výdajů na obranu o 0,2 procenta hrubého domácího produktu (HDP) ročně až do roku 2030, oznámil premiér Petr Fiala (ODS). V roce 2026 by měl být podle něj obranný rozpočet 2,2 procenta HDP, v roce 2030 by mělo Česko na obranu vydávat tři procenta HDP.

Zvýšení prostředků na obranu je podle premiéra nutné a nezbytné, důležité pro bezpečnost Česka. "Mezinárodní situace je velmi složitá, procházíme změnou mezinárodního řádu, nedaleko od nás probíhá válka, agresivní režimy se netají svými ambicemi a my musíme být schopni se bránit a musíme na tuto situaci reagovat tak, že položíme na stůl peníze a zbraně," řekl Fiala. Navýšení výdajů na obranu je podle něj ale také příležitostí pro českou ekonomiku, pro výzkum a inovace, dodal. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) si je jistá, že navýšené výdaje na obranu se podaří vynakládat smysluplně, děje se to podle ní už nyní. Příští rozpočty podle ní už nebudou o obrovských modernizačních projektech, jako jsou bojová vozidla pěchoty či letouny F-35. Počítá s nákupem tanků Leopard 2A8, chce pracovat i na protivzdušné obraně, jejíž důležitost podle ní připomněla válka na Ukrajině. Fiala označil bezpečnost za základní podmínku státu, bez které nelze myslet ani na zlepšování sociálního státu či vzdělávacího systému. "Musíme být dostatečně silní a mít dostatečnou odstrašující sílu," uvedl. Černochová ocenila, že nynější kabinet na rozdíl od dřívějších nebere kapitolu obrany jako tu, kde škrtat při hledání peněz pro ostatní. "Svoboda není zadarmo a něco stojí, bezpečí a obrana je základní podmínkou pro fungování státu," řekla. Česko podle ministerstva obrany v roce 2024 splnilo dosavadní dvouprocentní závazek, ke kterému se zavázalo jako člen Severoatlantické aliance (NATO). V letošním roce hospodaří resort obrany s 154,4 miliardy korun. V dalších kapitolách rozpočtu je na výdaje na obranu vyčleněno 6,4 miliardy korun, celkem tak dosahují 160,8 miliardy korun. "Pokud by hrozilo, že finančních prostředků nebude v tomto rozpočtovém roce dostatek, vláda byla upozorněna na to, že můžeme měnit i rozpočet pro rok 2025," uvedla dnes Černochová.