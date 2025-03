Evropské obavy. USA můžou vypnout aktualizace pro F-35, uškodily by tím ale i sobě

Administrativa prezidenta USA Donalda Trumpa od svého nástupu již několikrát neváhala zkritizovat své evropské spojence. Minulý týden rozhodla o dočasném pozastavení veškeré vojenské pomoci Ukrajině, kterou již obnovila. Kvůli nepředvídatelnosti Trumpových kroků však vzrůstají v Evropě obavy, zda by Američané nemohli v krajním případě celoplošně vyřadit z provozu například stíhačky F-35.

"Evropa zatím nedokáže vyrobit bitevní letouny páté generace, jakými jsou americké F-35. V oblasti kolektivní obrany se bez USA neobejdeme," řekl před časem pro Aktuálně.cz Jiří Šedivý, výkonný ředitel Evropské obranné agentury.

I proto například Němci či Švýcaři plánují miliardové investice do nákupu těchto amerických stíhaček, které dle expertů představují nejvyspělejší bojový letoun na světě. Rovněž Češi si vloni objednali 24 letounů páté generace F-35. První by měly dorazit do Česka v horizontu pěti let, komplet se očekává do roku 2035. Cena všech strojů má být 150 miliard korun. Po celém světě si F-35 pořídilo nebo závazně objednalo skoro 20 zemí.

Samotné F-35 jsou přitom vybaveny velmi sofistikovanými systémy, které má pod kontrolou americký výrobce Lockheed Martin. "Dodáváme veškerou systémovou výbavu a data potřebná pro všechny odběratele F-35, aby jejich stíhačky zůstaly provozuschopné. Zahraniční vojenské zakázky jsou transakcemi mezi vládami, takže s čímkoliv dalším je nejlepší obrátit se na vládu USA nebo příslušné zákazníky," uvedla firma dle britského listu The Financial Times.

Možnost omezení schopností F-35 na dálku je tak na základě britského listu reálná. Problémem by bylo například omezení přístupu ke kryptografickým klíčům či ukončení aktualizace softwaru. "Potíž se skutečně sofistikovaným obranným vybavením je v tom, že potřebuje tolik podpory od dodavatele, že pokud se rozhodne ji utnout, vybavení přestane správně fungovat. Pokud ne okamžitě, tak velmi, velmi rychle," řekl pro britský list Sash Tusa, analytik specializující se na vzdušnou obranu.

Podle informací na webu českého ministerstva obrany jde při absenci aktualizací o obdobnou situaci jako s mobilními telefony. "V okamžiku, kdy není k dispozici nejnovější aktualizace, lze letoun používat dál, i když modernější software může umožňovat nové funkce," tvrdí obranný resort.

"Většina evropských armád silně závisí na USA, pokud jde o komunikační podporu, podporu elektronického boje a zásobování municí v jakémkoli vážném konfliktu," doplňuje pak Justin Bronk, analytik z londýnského think-tanku Royal United Services Institute (RUSI). Například Izraelci si proto prosadili, že jejich verze stíhačky je uvnitř vybavená izraelským softwarem. Tak, aby schopnosti letounů nikdo nemohl ovlivnit.

Nepostradatelné jsou pak od Spojených států i některé náhradní díly. Američané by nicméně jakýmikoliv zásahy do funkčnosti stíhaček dle expertů uškodili výrazně i sami sobě. Zaprvé by se tím vystavili riziku absolutní ztráty důvěry svých spojenců a oslabení svého vlivu v Evropě, v některých případech možná i porušení smlouvy. "Nepředpokládáme, že by Spojené státy americké záměrně svým aliančním partnerům znemožňovaly využívání techniky. Byly by samy proti sobě," uvádí i české ministerstvo obrany.

Evropané navíc podle listu The Financial Times některé komponenty ke stíhačkám také dodávají, což ilustruje následující grafika.

Dalším faktorem, který mluví proti tomu, aby USA něco podobného udělaly, je fakt, že pro Američany je na tomto poli Evropa významný obchodní partner. Dle aktuální zprávy respektovaného Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) směřovalo nejvíc amerických zbraní právě do Evropy (35 procent).

Pro další budoucnost evropské obrany pak bude mimo jiné zásadní červnový summit v Haagu. Jedním z jeho hlavních výstupů by měl být nový závazek k investicím do obrany, což požadují právě USA.

