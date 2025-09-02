S Klausem se lišíme v názoru na Ukrajinu, říká šéf Motoristů. Děsí ho Konečná

"Proboha, proč Východ? To je nesmysl. Já ani nevěřím, že by někdo něco takového skutečně pro naši zemi chtěl. Kromě pár nějakých naprostých bláznů," prohlašuje předseda Motoristů sobě Petr Macinka. Při těchto slovech vjíždí z Valtic na rakouskou stranu hranice v místech, kde stála železná opona, která do roku 1989 držela obyvatele tehdejšího Československa v područí Sovětského svazu v nesvobodě a výrazném ekonomickém zaostávání za Západem.
Je poslední srpnový víkend roku 2025, Macinka sedí za volantem cenného veterána z roku 1937 v rámci předvolební kampaně před volbami, které už za pár dní můžou výrazně ovlivnit další směřování České republiky. A Macinka se svými Motoristy v tom může sehrát významnou roli, protože není vyloučeno, že jeho strana může usednout v příští vládě. A to za situace, kdy se kritici Motoristů obávají, jestli jejich případné vládnutí s Andrejem Babišem a jeho ANO neohrozí dosavadní jasné prozápadní směřování země, stejně jako možnou spolupráci ANO, SPD a Stačilo!.
Aktuálně.cz vyrazilo o víkendu za Macinkou a jeho lidmi na osmý ročník Pálavského Oldtimeru (jde o projížďku historickými auty), aby mu položilo několik otázek k politice Motoristů a zároveň sledovalo, s čím oslovují v kampani voliče. A to v situaci, kdy jim průzkumy veřejného mínění přisuzují přibližně od čtyř do šesti procent hlasů - ke vstupu do sněmovny potřebují alespoň pět procent.
Macinka přitom seděl přímo za volantem jednoho z těchto aut a na zastávkách ve Valticích, v Mikulově a v Lednici měli Motoristé sobě svůj stánek, u kterého rozdávali předvolební materiály. O politickou propagaci se snažil v polovině srpna na jiné motoristické akci jejich europoslanec Filip Turek, který dopadl mnohem hůř. Když chtěl jet jako spolujezdec historického závodního auta na Barum Czech Rally ve Zlíně, vedení závodu tomu zamezilo. Macinka ovšem sdělil, že on se naopak setkal ve svém případě s velkou vstřícností.
"Nedávno mi zavolal organizátor Pálavského Oldtimeru a řekl mi, že mě zve a že mi dokonce zajistí i jedno auto, se kterým budu moci jet," vysvětloval Macinka, který nabídl reportérovi Aktuálně.cz místo spolujezdce. Byla tak možnost strávit s ním několik hodin a mimo jiné se ho zeptat třeba na to, zda exprezident Václav Klaus nadále Motoristy podporuje. Zejména, když Seznam zprávy s odkazem na své zdroje nedávno uvedly, že se Klausovi údajně nelíbí Macinkovy názory na válku Ruska proti Ukrajině.
"Trošku je tam nějaký nesoulad v programu, protože to není program Institutu Václava Klause, ale Motoristů sobě," připustil pro Aktuálně.cz Macinka, který je už 17 let mluvčím zmiňovaného institutu, který vznikl po odchodu Klause z postu prezidenta. Konkrétně se zmínil rozdíl právě ohledně pohledu na Rusko a Ukrajinu.
"Já mám osobně blíž k tomu světu, který se tam odehrává dnes, a Václav Klaus jako emeritní politik si může dovolit hodnotit to z pohledu nějakého dlouhodobého pragmatismu," řekl Macinka.
Na doplňující dotaz, v čem konkrétně se oba liší, začal Macinka vysvětlovat, že Klaus nevidí příčinu války jen a jen v chování Ruska, ale spoluzodpovědnost vidí i v postoji Ukrajiny a řady západních zemí včetně Česka. Macinka například připomněl, že Klaus krátce před napadením Ukrajiny poslal dopis premiérovi Petru Fialovi, ve kterém tvrdil, že chování Česka a dalších zemí může vést ke zničujícímu konfliktu pro Ukrajinu.
"Prezident Klaus mi říká: Válka měla nějaké příčiny. Ale já odpovídám: Dobře, ale bez ohledu na nějaké příčiny jednoho dne někdo nastartoval tanky a přejel s nimi do sousední země a začal raketami odstřelovat hlavní město Ukrajiny. Takže bez ohledu na nějaké příčiny a nepříčiny je toto špatně, tím pádem Rusko ze sebe udělalo jednoznačného agresora a porušilo všechno, co porušit šlo. A mně je docela jedno, co tomu předcházelo," uvedl o víkendu šéf Motoristů.
Kromě toho přiznal, že s Klausem se trochu liší i v názoru na to, jak dělat předvolební kampaň. Klaus si nemyslí, že jsou až tak důležité sociální sítě, protože sám jako politik mnohokrát sázel na bezprostřední kontakt s lidmi v terénu.
"Samozřejmě kampaň komentuje, řada věcí se mu nemusí líbit, protože si vzpomíná na doby, kdy jezdil s ODS po kampaních. Ale to bylo před 30 lety, dnes je ta doba trošku jiná… On nedoceňuje některé současné trendy, třeba komunikaci na sociálních sítích. Logicky, 84letý člověk nežije ve světě sociálních sítí, neví, co se tam odehrává, neví, jakým způsobem to může někoho ovlivnit," podotkl Petr Macinka.
Během povídání s Aktuálně.cz ale mluvil o Klausovi v naprosté většině pochvalně a pozitivně, bylo patrné, že má k němu stále velmi blízko. Jak Macinka prozradil, každou neděli chodí s Klausem už řadu let na pivo do stejné hospůdky v centru Prahy, na čemž se nic nezměnilo ani v poslední době. "Mám s ním dlouhodobý pracovní, ale i lidský vztah, nemusíme se ve všem shodnout. Politika a svět přece není o tom, že máme všichni stejné názory," upozorňuje.
Jen opakuješ, co tě naučili, tvrdil kritik Motoristů
Na Petru Macinkovi i dalších lidech z Motoristů sobě ale bylo o víkendu především patrné, že se snaží oslovit co nejvíce lidí. Ve Valticích, v Mikulově i v Lednici, kudy historická auta projížděla, měli svůj stánek s několika spolustraníky, kteří kolemjdoucím nabízeli materiály a občas se s nimi pouštěli do debaty.
Někteří lidé Motoristům připomínali chování Filipa Turka, který jel po dálnici rychlostí přes 200 kilometrů v hodině, nelíbilo se jim, že se zpočátku neomluvil a nedostal ani za samotnou rychlost pokutu. "To byla od něj klukovina, všichni děláme chyby, jsme jenom lidi," reagoval na jednoho ze starších kritiků mladý dobrovolník od Motoristů.
"Jen opakuješ to, co tě naučili. Kdyby aspoň jako chlap vylezl a řekl, že udělal hovadinu," pokračoval kritik, jemuž mladík připomněl, že Turek se nakonec omluvil. "To už ale byla se zpožděním a z donucení, po velkém tlaku," namítl senior, který tvrdil, že rozhodně Motoristy volit nebude.
Mimochodem, samotný mladík uvedl, že rád takto s lidmi debatuje a Motoristům pomáhá. "Dělám to z přesvědčení. Moje rodina byla v těžké životní situaci, chtěla se spoléhat na stát, ale ten ji v tom nechal. Tak jsem zjistil, že člověk se musí spoléhat hlavně sám na sebe," vysvětloval.
Další mladý podporovatel, dobrovolník Motoristů Štěpán Four zase tvrdil, že nálada se spíš otáčí proti vládě než třeba proti Motoristům. "Samozřejmě, reakce lidí jsou různé, ale převažují ty pozitivní, když někdo nadává, tak hlavně na internetu. Jezdíme nejen po městech, ale hodně i po vesnicích, například i v Brně, které se tváří jako liberální, progresivní a provládní, tak vidíme, že lidé chtějí nějakou změnu," tvrdí Štěpán, který byl šest let členem ODS, a to od své plnoletosti. "V momentě, kdy se ODS rozplynula ve středolevicové, liberální koalici Spolu, tak jsem neprodloužil členství, považuji se za Klausovce," prohlásil.
Samotný Macinka moc předvolebních materiálů nerozdává. Hodně se věnoval různým organizačním věcem ať už ohledně jeho lidí na zmiňované akci, nebo celkově strany. Když například zmizel na dlouhé minuty při zastávce ve Valticích, následně přiznal, že měl důležité jednání. "Jeden člověk nám slíbil finanční podporu, tak jsem s ním měl tady schůzku," prozradil.
Pokud jde o volební výsledek, Macinka i jeho spolustraníci jsou velcí optimisté. I když jim některé průzkumy dávaly pod pět procent, zrovna o víkendu zatím poslední volební model agentury STEM přiřadil Motoristům 5,1 procenta. "Věřím, že budeme ve sněmovně zárukou jisté stability a dokážeme odfiltrovat některé šílené až extrémní názory některých politických stran a zároveň, aby se populisticky nerozhazovaly peníze," uvedl Macinka.
Pokud jde o Babiše a ANO, které je ve stejné evropské frakci jako Motoristé sobě, Macinka tvrdí, že rozhodně nesouhlasí se vším, co chce ANO v Česku prosazovat. "Vidíme tam různé nebezpečí a nedomyšlené věci. Například inkluze ve školství, kterou prosazuje jejich exministr školství Robert Plaga, považujeme za velký problém. Stejně tak chceme pohlídat, kdyby vláda rozhazovala peníze," podotkl Macinka, který dal jasně najevo, že je pro ně nepřijatelné Stačilo! Kateřiny Konečné i SPD Tomio Okamury.
"Jestli se něčeho bojím, tak je to vyvolávání nálad o opouštění NATO, protože NATO není organizace, která nás nějak vychovává, je to obranný pakt, který zajišťuje kolektivní bezpečnost. Stejně tak se děsím probouzení autentické předlistopadové nostalgie, což je hra, kterou vyvolává hlavně komunistická strana a Stačilo!," míní Macinka, který je přesvědčený, že jeho strana má v Česku nejblíže k republikánům v USA.
VIDEO: Macinku naštvala Bobošíková, kritici vyčítali Motoristům Turka (reportáž z předvolební jízdy s veteránem, který řídil předseda Motoristů sobě Petr Macinka)