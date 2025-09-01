Domácí

Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Radek Bartoníček Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
před 19 minutami
Začátek školního roku odstartoval nejen návrat dětí do lavic, ale také ostrou fázi volební kampaně. Politické strany zaplavují ulice billboardy a přidávají na intenzitě svých mítinků. V centru pozornosti stojí zejména hnutí ANO a jeho lídr Andrej Babiš, ale na plakátech i ve veřejném prostoru se výrazně prosazují také Starostové nebo uskupení Stačilo!.
Politická šikana 1. 9. 2025 | Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček

Volební kampaň hnutí ANO sází na osvědčené tváře a masivní vizuální přítomnost. "Když jsem přijel do České Třebové, měl jsem pocit, že Andrej Babiš visí doslova všude - s roztaženýma rukama před českou vlajkou vypadal skoro jako Ježíš," popsal kampaň Vratislav Dostál.

Podle Radka Bartoníčka se předvolební agitace zaměřuje na každodenní starosti lidí, od drahých potravin až po dlouhé čekací lhůty u lékařů. "Je to jednoduché - voliči neřeší geopolitiku, ale zdražování a praktické problémy," dodal Bartoníček.

Adam Vojtěch opět na cestě do ministerského křesla

Související

Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí

politická šikana 14
41:40

Diskusi vyvolala také role bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se po čtyřech letech vrací do Babišova týmu. "Pro mě je to překvapivé - s covidem mám jeho jméno spojené s chaosem," podotkla Nováčková. Bartoníček ale oponuje, že mezi částí voličů se Vojtěch stále těší jisté popularitě. "Pro Babišovi příznivce představuje spolu s Alenou Schillerovou nebo Robertem Plagou záruku zkušenosti," vysvětlil Bartoníček.

Ani druhá strana ovšem neusíná. Koalice Spolu i Starostové rozjíždějí vlastní kampaně a snaží se získat body v rámci vládního bloku. Vít Rakušan dokonce oznámil, že jeho ambicí je post premiéra. "Na jednu stranu je pochopitelné, že STAN hledá výraznější pozici, na druhou stranu to může působit až úsměvně - s deseti procenty v průzkumech premiérské ambice nezískáte," poznamenal Dostál. Přesto přetahování hlasů uvnitř vládního tábora nemůže rozhodnout o tom, zda se podaří snížit náskok hnutí ANO.

Emoční okénko Radka Bartoníčka

Politika ovšem není jen o číslech a billboardech. Jak připomněl Bartoníček, velká část lidí v kampaních nečte průzkumy, ale žije svůj každodenní život. "Na pouti na sv. Antonínku jsem potkal desítky lidí, kteří řeší hlavně rodinu, víru a to, aby se jim dobře žilo. Politika jde v tu chvíli stranou."

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak vypadá kampaň z pohledu novinářů v terénu nebo kdo se s kým popere o nejvíce voličů, poslechněte si nejnovější epizodu podcastu Politická šikana. Najdete ji už nyní ve všech podcastových aplikacích.

 
Mohlo by vás zajímat

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Městský soud v Brně odeslal stížnost Jiřikovského proti vazbě na krajský soud

Městský soud v Brně odeslal stížnost Jiřikovského proti vazbě na krajský soud
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš Robert Plaga Adam Vojtěch STAN Spolu Podcasty Aktuálně.cz Politická šikana Volby do sněmovny 2025 Rozcestník IG

Právě se děje

před 4 minutami
Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Alcaraz ztuhl, když slyšel o Lehečkovi. Ten v New Yorku "natřel" vlastního kouče

Po Australian Open došel Jiří Lehečka mezi osm vyvolených také na US Open, odborníci přitom českého hráče popisují jako "mechanického agresora".
Aktualizováno před 14 minutami
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

ŽIVĚ
Ruských dronových útoků na Ukrajinu ubylo, vyplývá ze srpnové analýzy

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami
Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil
32:21

Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil

Kolem Babiše se pořád točí stejná jména: Plaga, Schillerová, Vojtěch, Havlíček. Je to dobrá volba? Poslechněte si další díl podcastu Politická šikana.
před 46 minutami
Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nový žebříček nejbohatších Čechů: kdo všechno je v elitní desítce

Nejbohatším Čechem podle webu e15.cz je s majetkem v hodnotě 393 miliard korun dědička finanční skupiny PPF Renáta Kellnerová s rodinou.
Aktualizováno před 58 minutami
Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Část nábřeží u Karlova mostu se bude jmenovat po Karlu Schwarzenbergovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého Karla Schwarzenberga.
před 1 hodinou
Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Čínské batohy z Ruska už jsou v české armádě. Dodavatel vyměnil vojákům přezky

Eskapády s 800 čínskými batohy pro armádu zadržených v Rusku jsou, zdá se, u konce. Řeší se už jen penále, které by měla slovenská firma zaplatit.
před 1 hodinou
Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Nechoďte spát a dívejte se k severu. V Česku se v noci může objevit polární záře

Po několika měsících bychom se nad Českem opět mohli dočkat výraznější polární záře. Počasí bude pozorovatelům přát hlavně na východě republiky.
Další zprávy