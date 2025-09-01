Politická šikana: Babiš recykluje lidi, do politiky vrací i ty, které dříve ponížil

Volební kampaň hnutí ANO sází na osvědčené tváře a masivní vizuální přítomnost. "Když jsem přijel do České Třebové, měl jsem pocit, že Andrej Babiš visí doslova všude - s roztaženýma rukama před českou vlajkou vypadal skoro jako Ježíš," popsal kampaň Vratislav Dostál.
Podle Radka Bartoníčka se předvolební agitace zaměřuje na každodenní starosti lidí, od drahých potravin až po dlouhé čekací lhůty u lékařů. "Je to jednoduché - voliči neřeší geopolitiku, ale zdražování a praktické problémy," dodal Bartoníček.
Adam Vojtěch opět na cestě do ministerského křesla
Diskusi vyvolala také role bývalého ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který se po čtyřech letech vrací do Babišova týmu. "Pro mě je to překvapivé - s covidem mám jeho jméno spojené s chaosem," podotkla Nováčková. Bartoníček ale oponuje, že mezi částí voličů se Vojtěch stále těší jisté popularitě. "Pro Babišovi příznivce představuje spolu s Alenou Schillerovou nebo Robertem Plagou záruku zkušenosti," vysvětlil Bartoníček.
Ani druhá strana ovšem neusíná. Koalice Spolu i Starostové rozjíždějí vlastní kampaně a snaží se získat body v rámci vládního bloku. Vít Rakušan dokonce oznámil, že jeho ambicí je post premiéra. "Na jednu stranu je pochopitelné, že STAN hledá výraznější pozici, na druhou stranu to může působit až úsměvně - s deseti procenty v průzkumech premiérské ambice nezískáte," poznamenal Dostál. Přesto přetahování hlasů uvnitř vládního tábora nemůže rozhodnout o tom, zda se podaří snížit náskok hnutí ANO.
Emoční okénko Radka Bartoníčka
Politika ovšem není jen o číslech a billboardech. Jak připomněl Bartoníček, velká část lidí v kampaních nečte průzkumy, ale žije svůj každodenní život. "Na pouti na sv. Antonínku jsem potkal desítky lidí, kteří řeší hlavně rodinu, víru a to, aby se jim dobře žilo. Politika jde v tu chvíli stranou."
