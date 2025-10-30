Domácí

Předpověď počasí: Sychravý víkend v Česku opět proprší, pak přijde změna

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Po pátečním vyjasnění se o víkendu obloha v Česku zatáhne a bude pršet. Teploty ale postupně vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Na pátek předpovídají meteorologové jasno až polojasno.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Pexels

"Pátek bude ve znamení zmenšené oblačnosti, ráno a večer s místními mlhami nebo nízkou inverzní oblačnosti," popsali počasí na Facebooku meteorologové. V noci na pátek mohou teploty klesnout až na minus jeden stupeň. "Ranní teploty při uklidnění větru poklesnou pod nulu, odpolední většinou nepřekročí 15 stupňů Celsia," uvedli meteorologové.

Sobota pak přinese ochlazení a bude oblačno s mrholením. Noční teploty budou mezi osmi až čtyřmi stupni nad nulou a denní mezi devíti až 13 stupni. Jen při vyjasnění by se mohly přes den pohybovat až kolem 15 stupňů. V neděli bude oblačno až zataženo s deštěm, ale teploty stoupnou. V Čechách bude přes den deset až 14 stupňů a na Moravě a ve Slezsku 13 až 17 stupňů.

Související

Obrat v počasí. Mapy odhalují, kde bude v Česku nejtepleji a kde zaprší

mraky, oblaky, mikroby, příroda, vliv, nemoc, slunce, nebe, počasí

"O víkendu přibude oblačnost, v neděli se přidají i srážky," uvedli meteorologové. "Začátek příštího týdne bude ještě s velkou oblačnosti a s deštěm, ovšem postupně pod vlivem tlakové výše začne oblačnosti a srážek ubývat. Naopak budou přibývat mlhy a nízká inverzní oblačnost," doplnili. Teploty v pondělí budou mezi osmi až 13 stupni a v dalších dnech mezi deseti až 15 stupni.

 
Mohlo by vás zajímat

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká
4:14

Další výpadek eDokladů: aplikace byla půl dne nedostupná

Další výpadek eDokladů: aplikace byla půl dne nedostupná

"Takový film ještě nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka

"Takový film ještě nevznikl." OnlyFans je emocionální dřina, říká dokumentaristka
28:47
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí meteorolog meteorologie teplota déšť

Právě se děje

před 1 minutou
Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Řidička tramvaje koukala do telefonu, nevšimla si mladíka na kolejích a usmýkala ho

Tramvaj muže zachytila a vláčela více než kilometr po plzeňské Koterovské třídě až k další zastávce.
před 4 minutami
Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká
4:14

Hayato na protestu proti bratru Tomiovi: "Nikdo v naší rodině SPD nevolí," říká

"Můj bratr Tomio mnoho a mnoho let pustošil českou společnost, jel prokremelské dezinformace," sdělil Aktuálně.cz Hayato Okamura.
před 11 minutami
Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Z volebního taháku je noční můra. Obědy zdarma v Indonésii otrávily 15 tisíc dětí

Hlavními příčinami zdravotních problémů po konzumaci jídla ve školách je podle úřadů nevhodné skladování potravin.
před 22 minutami
Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Afghánistán a Pákistán se dohodly na obnovení mírových rozhovorů v Istanbulu

Islámábád ve středu oznámil, že jednání o trvalém příměří mezi oběma stranami v Istanbulu selhala.
před 23 minutami
Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Francouzská policie zatkla pět dalších osob v souvislosti s krádeží v Louvru

Klenoty se stále nepodařilo najít. Podle pracovníků muzea bude obtížné restaurovat korunu císařovny Eugénie, které se zloději při útěku zbavili.
před 1 hodinou
Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Nejdřív si Paříž pochvaloval, teď si stěžuje. Alcaraz na konci sezony sklízí posměch

Carlosi Alcarazovi zmrznul úsměv, když vypadl hned v prvním utkání posledního Masters sezony.
před 1 hodinou

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW

„Mám jen jedny ruce.“ Bývalý hokejista Hanzal z NHL pouští sbírku motorek Jawa a BMW
Prohlédnout si 28 fotografií
Bývalý profesionální hokejista Martin Hanzal miluje motorky.
Pořádá fichtl cup v Českých Budějovicích, v minulosti závod i několikrát vyhrál. "Teď už máme tak velkou účast, že je to daleko těžší," směje se.
Další zprávy