Domácí

Obrat v počasí. Mapy odhalují, kde bude v Česku nejtepleji a kde zaprší

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 2 hodinami
Po chladném a deštivém rozjezdu týdne se v Česku začíná oteplovat. Ve středu odpoledne dosáhnou teplotní maxima až 17 stupňů Celsia, uvádí aktuální předpověď počasí České hydrometeorologického ústavu.
Foto: Nikola Bernard

"Ve středu bude zpočátku převažovat spíše velká oblačnost a ojediněle i slabě zaprší, během dne se ale od jihu dočkáme většinou polojasné oblohy beze srážek. Až večer bude oblačnosti opět přibývat," uvedli meteorologové na síti X. "Odpolední teploty budou díky zesilujícímu jihozápadnímu proudění a malé oblačnosti citelně vyšší než v úterý - nejčastěji naměříme mezi 12 a 17 stupni Celsia," dodali.

Nejtepleji by mělo být na jihu Moravy a Čech, nejchladněji pak na západě a severovýchodě Čech a na severu Moravy. Na horách v nadmořské výšce nad 1000 metrů bude většinou kolem 7 stupňů Celsia, na Šumavě ještě o trochu tepleji.

Z dlouhodobého výhledu počasí vyplývá, že celé období 27. října do 23. listopadu bude teplotně průměrné až slabě nadprůměrné.

"Pravděpodobně nejchladnějším bude poslední týden období s průměrem minimálních nočních teplot kolem minus jednoho stupně Celsia a maximálních denních kolem tří stupňů Celsia," uvedli meteorologové. Srážkově bude období průměrné.

Na českých horách napadlo v říjnu nejvíce sněhu za 16 let

V nejvyšších polohách Šumavy, Krkonoš a Jeseníků napadly během úterka desítky centimetrů sněhu. Naposledy se to v tomto období stalo před 16 lety. Na síti X o tom informoval Český hydrometeorologický ústav. 

Současná sněhová pokrývka ale na horách ještě nevydrží. Může za to oteplení, mrznout v dalších dnech nebude ani v noci. Sníh tak postupně odtaje ve druhé polovině týdne i z nejvyšší poloh.

Nejvíce sněhu leželo v úterý ráno na šumavském Velkém Javoru, kde naměřili 48 centimetrů. Na Labské boudě to bylo 42 centimetrů, Plechý hlásil 35 centimetrů a například Praděd v Jeseníkách 22 centimetrů. Meteorologové upozornili na to, že nesněžilo jen na hřebenech, ale sníh přechodně napadl i v nižších polohách hor.

V okolí hory Praděd v Jeseníkách dnes ráno správci běžeckých tras díky silné vrstvě sněhu upravili první cvičnou stopu z Ovčárny k rozcestí na Praděd a Švýcárnu, běžkaři ale možnost nevyužili. "Nikoho jsme tady na běžkách neviděli," řekl Jiří Hejtmánek z Horské služby Jeseníky. V Jeseníkách panovalo nevlídné počasí doprovázené sněhovými přeháňkami a silným větrem.

Sníh na tuzemských horách touto dobou nebývá často k vidění. "Minimálně 20 cm leží v říjnu někde na horách v ČR v průměru jednou za tři roky. Avšak aby sníh ležel zároveň na Šumavě, v Krkonoších i v Jeseníkách, tak to se nám již hledá v archivu hůře. Naposledy k tomu došlo v roce 2009," uvedl ČHMÚ.

V říjnu před 16 lety ale bylo na horách mnohem více sněhu než dnes. Na Lysé hoře v Beskydech byl dokonce více než metr sněhu, konkrétně 103 centimetrů, což je zatím říjnový rekord. Luční bouda měla 87 centimetrů sněhu a přes půl metru ho bylo také na hřebeni Jeseníků a Krušných hor. "Navíc tenkrát ležel sníh často již od středních poloh, hodně sněhu napadlo na Liberecku a Jablonecku a třeba i na Českomoravské vrchovině leželo 15 až 30 cm a sníh padal i ve vyšších polohách Prahy," podotkli meteorologové.

 
Mohlo by vás zajímat

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky
3:32

Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní

Kotek: Slz padlo víc, než jsem čekal. Soukromí syna pro mě bylo při natáčení zásadní
34:09
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí Český hydrometeorologický ústav sníh Přehled zpráv

Právě se děje

před 7 minutami
Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Linda Fruhvirtová porazila Francouzku Astrid Lew Yan Foonovou, Nikola Bartůňková naopak nestačila na Kimberly Birrellovou z Austrálie.
před 10 minutami
Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Šéf Bílého domu čeká několik důležitých jednání. Závěrečnou destinaci jeho asijského turné doprovází jednání s Čínou a možná i se Severní Koreou.
Aktualizováno před 11 minutami
Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas
1:25

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení.
před 14 minutami
"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr sí odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud. Při požáru se zranilo 15 lidí.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Pirátka Olga Richterová versus Aliance pro rodinu - opravdu 1:0?

Aktualizováno před 40 minutami
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

ŽIVĚ
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky
3:32

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Podle Petra Macinky se budoucí vládní koalice domluvila na snižování státního dluhu a konsolidaci veřejných financí. "To můžu prozradit," sdělil.
Další zprávy