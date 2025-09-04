Pražská hygiena podle Válka šíření žloutenky zvládá, nehrozí podstatné riziko

Válek na tiskové konferenci zdůraznil osobní prevenci, dbaní na důkladnou hygienu, zvlášť umývání rukou mýdlem pod tekoucí vodou.
Lékaři v Praze zachytili od začátku letošního roku do konce srpna 505 případů žloutenky typu A, nejvíc od roku 2008. "Není to určitě dobře, ale je třeba si říct, jaká je to komunita, to je lokalizované do určité oblasti, není to tak, že na Václavském náměstí chytnete žloutenku," uvedl Válek. Situace je podle něj podobná i v některých dalších krajích. Zmínil, že díky očkování se podařilo vyřešit situaci po loňských záplavách na severu Moravy.
Hygienická stanice Hlavního města Prahy a Fakultní nemocnice Bulovka ve středu informovaly, že v celé ČR bylo případů více než 1300, situace v metropoli je z krajů nejhorší.
Průběh nemoci je vážný, pokud mají pacienti poruchu imunity, chronické onemocnění jater nebo jsou vyššího věku. S návratem dětí do škol očekávají hygienici další komplikace, zapojí zřejmě i pracovníky z dalších odborů hygienické stanice. Děti tvoří asi šestinu z dosud evidovaných nakažených.
Lidé v Praze by podle hygieniků měli dbát na zvýšenou hygienu, důraz je třeba klást na mytí a dezinfekci rukou po použití toalety a před jídlem. Vyzývají také k očkování, potřeba jsou dvě dávky vakcíny proti hepatitidě A. Není hrazená z veřejného zdravotního pojištění, stojí 1700 korun za dávku. Většina pojišťoven na ně řádově stokoruny přispívá.