Lékaři varují: nebezpečná žloutenka v Česku raketově sílí. Některé vakcíny schází

"Chtěli jsme vyslyšet varování hygieniků a nechat naše dcery naočkovat. Ideálně ještě před začátkem školního roku, kdy se setkají se spolužáky," popisuje otec dvou holčiček Aleš V. z pražského Karlína. Jenomže když se s manželkou začali po vakcíně proti žloutence typu A pídit, narazili. "Nepochodili jsme ani v několika karlínských lékárnách, ani v nemocnici na Bulovce," říká.
Po týdnu hledání se sice dostali na objednávkový list očkovacího centra, jistotu ale nemají. "Slyšeli jsme, že tam mají jenom několik posledních dávek a že je o ně větší zájem než jindy. Takže uvidíme," krčí rameny.
Podobně jsou na tom i další rodiče. Podle epidemiologa a místopředsedy České vakcinologické společnosti Romana Prymuly se totiž dětských vakcín proti hepatitidě typu A skutečně nedostává. Zvlášť v některých regionech. "Vakcína od jednoho výrobce úplně vypadla z trhu a její dodávky se mají oficiálně obnovit až koncem roku. Další je u nás jen v omezeném množství - z terénu dostávám zprávy, že někde ještě několik kusů mají, rozhodně to ale nestačí," říká. Centra si tak podle něj zájemce vzájemně přeposílají.
V září přijde 35 tisíc dávek
Jeho slova potvrzují i lékárníci. Podle šéfa Grémia majitelů lékáren Marka Hampela musejí pacienty s receptem na vakcínu často odmítat. "Já osobně tady žádnou dětskou vakcínu proti hepatitidě typu A nemám," říká Hampel, který spravuje tři zařízení na severu Moravy. Očkovací látku podle něj nelze ani objednat, distributoři ji totiž nemají na skladě.
Vakcínu lidem nezajistí ani lékárnice Dominika Doubová z Říčan. "Ani já v systému nevidím, že by ji některý z distributorů aktuálně měl," potvrzuje.
Podle náměstka ministra zdravotnictví Jakuba Dvořáčka ale situace nikterak dramatická není. "Je pravda, že vakcína Havrix má do konce roku oficiálně přerušené dodávky. Do Česka by ale mělo v půlce září dorazit v nadstandardním režimu zhruba 35 tisíc dalších dávek. Je to trojnásobek toho, co je tady běžně k dispozici," řekl Aktuálně.cz.
Nad rámec toho by podle něj měla být k mání i další očkovací látka Vaqta. "Podle mých informací by se k ní měli všichni potenciální zájemci dostat už nyní," uvedl Dvořáček.
Nedostatek vakcín neregistruje ani Státní ústav pro kontrolu léčiv. "Přes avizované přerušení dodávek problém s dostupností vakcíny není," napsala mluvčí ústavu Jitka Zinke.
Stát zaspal
Podle Prymuly přesto stát zaspal. "Očekával bych, že když tady máme několik měsíců největší epidemii hepatitidy za posledních patnáct let, tak zasáhne mnohem dřív," kritizuje situaci jakožto místopředseda vakcinologické společnosti.
Čísla nakažených totiž rostou - jen za prvních sedm měsíců tohoto roku dostalo žloutenku typu A podle zdravotního ústavu celkem 1053 lidí. To je osminásobek oproti běžným letům. "Máme i deset úmrtí, což už tady taky dlouho nebylo," pokračuje Prymula.
Hepatitida se podle něj v prvních týdnech držela hlavně mezi obyvateli z rizikových skupin - tedy bezdomovci, narkomany a lidmi se špatnými hygienickými návyky. "Postupně se ale dostává i do dětských kolektivů, a to přes různé letní tábory," připomíná. Jakmile děti zamíří do škol, může se začít šířit ještě rychleji. Žloutenku lze navíc podle Prymuly chytit i na místech, kde by to lidé nečekali - například v tramvaji, vlaku nebo obchodě.
Epidemie trápí i Slovensko a Maďarsko
"Virus hepatitidy je totiž velmi odolný a dokáže na površích madel a dalších předmětů setrvávat dlouho. Mohou to být hodiny i týdny - podle toho, jak je osvícen," říká Prymula. Takový přenos je podle něj dokonce pravděpodobnější než při přímém kontaktu s nemocným. Lidé by proto měli být obezřetní a bedlivě dodržovat hygienické zásady. "Hlavně dětem je třeba vysvětlit, aby si pečlivě myly ruce," nabádá Prymula.
Před epidemií hepatitidy typu A varuje i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Choroba se podle něj rozmohla nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. "Pokud se tedy chystáte do některé z těchto zemí, zvažte očkování," uvedli odborníci z centra už v půlce června na svém webu.
Orgánům ochrany veřejného zdraví zase centrum doporučuje, aby se zaměřily na testování lidí z rizikových skupin a zajistily jim očkování. "Měly by jim taky zpřístupnit hygienické potřeby, jako je voda a mýdlo. A to hlavně v místech, kde jsou veřejné toalety či potravinové banky," doporučuje ECDC.