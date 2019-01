Praha zřídí ombudsmana pro "vymáhání" informací z městských firem. Má jím být Kužílek

Praha bude mít informačního ombudsmana, který má zabránit opakování situací, kdy město či jeho dceřiné firmy a příspěvkové organizace odmítají poskytovat informace, i když má na ně veřejnost právo. K dokumentům se navíc často nemohou dostat ani sami zastupitelé. Městské firmy totiž tvrdí, že se na ně nevztahuje zákon o svobodném přístupu k informacím.

"V minulosti docházelo k tomu, že městské společnosti neposkytovaly informace, přestože podle zákona 106/99 o svobodném přístupu k informacím na ně byl nárok. Chceme zajistit, aby Praha byla v tomto směru otevřeným městem," uvedla pražská radní Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu), které má na starosti legislativu.

Zkušenosti s tím má nový radní za piráty Adam Zábranský. Ten v minulosti opakovaně jako zastupitel požadoval informace po několika městských firmách. Ale neuspěl, ač mu daly loni na jaře v případě Pražské plynárenské soudy včetně Ústavního.

Zábranský požadoval, aby mu Pražská plynárenská Servis distribuce, kterou prostřednictvím mateřské Pražské plynárenské stoprocentně vlastní hlavní město, poskytla údaje o odměnách statutárním orgánům. Firma to ale odmítla s odůvodněním, že je soukromou společností a zákon o svobodném přístupu k informacím se na ni nevztahuje. A není tedy nikomu povinna poskytovat informace.

Zábranský se proto obrátil na soud, který mu dal zapravdu a řekl, že i dceřiné společnosti městských firem musí poskytovat informace, protože jsou vlastněny hlavním městem. A firma neuspěla ani s dovoláním a ústavní stížností.

Jenže i když u Ústavního soudu neuspěla, společnost Zábranskému, který se mezitím stal radním, odmítá poskytovat informace dál. "Musel jsem podat už podruhé žalobu," říká Zábranský. Podobně přes soud usiluje o informace i od další městské firmy, Výstaviště Praha. To mu zase odmítá poskytnout smlouvy na pronájem prostor ve svém areálu, které uzavřelo.

Kužílek se vrací

O zřízení informačního ombudsmana měla původně rozhodnout rada města na svém pondělním jednání, ale Marvanová nakonec tento bod z programu stáhla. "Ještě to není úplně připraveno," vysvětlila.

Informačním ombudsmanem se má stát Oldřich Kužílek, který je jako bývalý poslanec spoluautorem uvedeného zákona. "Jsme s ním již předběžně domluveni, nyní se bavíme o přesném zařazení a aparátu, který bude mít k dispozici," uvedl Zábranský.

"Není to na plný úvazek, bude to expertně nadhledová činnost," říká Kužílek, který nyní čeká na to, jaké přesně dostane kompetence a zázemí včetně nejnutnějšího aparátu. Právě kvůli vyjasnění kompetencí i začlenění do úřadu se projednání na radě odsunulo.

Podle něj už je jasné, že se musí "odšpuntovat" některé nejhorší a zbytečně se táhnoucí případy, jako je v úvodu zmíněné nerespektování rozhodnutí Ústavního soudu. "Tady by už mohla zasáhnout sama rada," poukazuje na to, že rada hlavního města jako akcionář má pravomoc udělovat pokyny firmám.

Sám Zábranský přitom připouští, že ne všechny informace musí městské firmy či příspěvkové organizace poskytovat. Někdy totiž může jít o obchodní tajemství. Řadu otázek však firmy odmítají zodpovědět, i když není žádný důvod je tajit.

"Některé z těch případů je nutné individuálně posuzovat. Nejen ohledně možného obchodního tajemství, ale i možný konflikt práva na ochranu osobních údajů s právem na informace," připouští Zábranský s tím, že Kužílkův úkol bude vše koordinovat a musí nastavit jasnou metodiku.

Může jít o neznalost, ne obstrukce

Sám Zábranský připouští, že v některých případech nemusí jít o obstrukce úředníků, ale i třeba to, že oblasti práva na informace prostě nerozumějí.

"Firma či příspěvková organizace může mít právníky, kteří se ale zabývají úplně jinými oblastmi práva, a myslím, že by sami uvítali pomoc člověka, co tomu rozumí," říká smířlivě Zábranský. Tím vysvětluje i to, proč nevyužijí jako nejjednodušší řešení na poskytování informací to, že by město jako akcionář vyměnilo vedení firem, které poskytovat informace odmítá.

Spojené síly pro Prahu přitom měly ve svém programu, že zavedou post ne informačního, ale protikorupčního ombudsmana. Podle Marvanové to ale není ústup z předvolebního programu.

"Toto opatření je jedno z klíčových protikorupčních opatření. Nyní řešíme dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím, pak se budeme zabývat i dodržováním zákona o registru smluv," říká Marvanová.

"Bereme to jako pilotní projekt. Kompetence se mohou rozšiřovat tak, aby to mělo víc funkcí než jen metodická pomoc u zákona o svobodném přístupu k informacím. Je to první krok. Výsledkem by měl být ombudsman pro otevřenou radnici," dodává Zábranský.