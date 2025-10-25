Pozor, výluka. Část metra o víkendu nejezdí, cestující musejí tramvají

Na svém webu o tom pražský dopravní podnik.
Náhradní tramvaje XC po dobu výluky metra pojedou na trase Hlavní nádraží v Opletalově ulici přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, Vltavskou na Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí a Špejchar.
Oprava stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc, kterou dopravní podnik provádí od roku 2022, si vyžádala zastavení provozu metra C už několikrát. Do konce příštího roku by ale práce měly skončit.
Rekonstrukce na Florenci není jediným důvodem, kvůli kterému dopravní podnik v posledních letech vlaky na trase C zastavuje. Dalším je modernizace zabezpečovacího zařízení kvůli plánovanému nasazení automatických vlaků a několik let podnik také postupně vyměňuje původní dřevěné pražce za nové, betonové.