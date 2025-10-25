Domácí

Pozor, výluka. Část metra o víkendu nejezdí, cestující musejí tramvají

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Provoz metra na lince C v centru Prahy bude po celý víkend kvůli pokračující rekonstrukci stropní desky ve stanici Florenc přerušen. Vlaky v úseku Hlavní nádraží - Vltavská se znovu rozjedou v pondělí ráno. Cestující mohou do té doby místo metra použít náhradní tramvajovou linku XC nebo běžné tramvajové linky.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Thinkstock

Na svém webu o tom pražský dopravní podnik.

Náhradní tramvaje XC po dobu výluky metra pojedou na trase Hlavní nádraží v Opletalově ulici přes Masarykovo nádraží, Bílou labuť, Vltavskou na Strossmayerovo náměstí, Letenské náměstí a Špejchar.

Oprava stropní desky nad podchodem a vestibulem stanice Florenc, kterou dopravní podnik provádí od roku 2022, si vyžádala zastavení provozu metra C už několikrát. Do konce příštího roku by ale práce měly skončit.

Rekonstrukce na Florenci není jediným důvodem, kvůli kterému dopravní podnik v posledních letech vlaky na trase C zastavuje. Dalším je modernizace zabezpečovacího zařízení kvůli plánovanému nasazení automatických vlaků a několik let podnik také postupně vyměňuje původní dřevěné pražce za nové, betonové.

 
Mohlo by vás zajímat

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

"V kádi mohla být i několik let." Odkryté ďáblické šachty ve stínu těl parašutistů

"V kádi mohla být i několik let." Odkryté ďáblické šachty ve stínu těl parašutistů
domácí Aktuálně.cz Obsah metro DPP výluka Praha MHD

Právě se děje

Aktualizováno před 22 minutami
Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Noskové odstoupila soupeřka, ve třetím finále sezony vyzve Švýcarku

Linda Nosková postoupila do finále turnaje v Tokiu poté, co její soupeřka Jelena Rybakinová odstoupila kvůli problémům se zády.
před 38 minutami
Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Turek ostrouhá, Babišova vláda vzniká bez něj. Na tablu se rýsují i jména matadorů

Vrací se nejen známé tváře hnutí ANO. Do nové vlády mohou usednout také bývalí šéfové několika státních podniků a asociací či političtí veteráni.
před 43 minutami
Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde bude sněžit

Chladnější, větrné a na srážky bohaté počasí přetrvá i na začátku příštího týdne. Na horách silný vítr bude doprovázen i sněhovými srážkami.
před 47 minutami
Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta
12:06

Důkazy pohřbili do betonu v poušti. Sen o úspěchu se změnil v pád zábavního giganta

Na začátku byl sen o úspěchu, na konci hrob v poušti. Příběh firmy Atari dodnes varuje, že tlak na zisk může zničit celé impérium.
Aktualizováno před 50 minutami
"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

"Vycházím s ním velmi dobře." Trump na "misi Asie", přeje si potkat vůdce KLDR

S čínským prezidentem Si Ťin-pchingem chce Trump hovořit i o sporném tématu Tchaj-wanu.
před 1 hodinou
Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Zpožděné vlaky při střídání času? Prostě to musí dojet, říká Vietnamec na kolejích

Z pohledu cestujících jde o drobnost. Z pohledu těch, kteří na železnici pracují, ale změna času znamená noční směnu s lehce rozhozeným rytmem.
Aktualizováno před 1 hodinou
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Další zprávy