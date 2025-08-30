Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Případem se zabývala policie, porušení zákona ale nezjistila. Státní zástupce nyní její závěry potvrdil, uvedl web iROZHLAS.cz.
Policisté se případem začali zabývat před pěti lety na základě trestního oznámení ministerstva obrany. Věc prověřovali pro možné poškození věřitele. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ale podle mluvčího Jaroslava Ibeheje nezjistila nic, kvůli čemu by mohla zahájit trestní řízení. Případ proto policie letos odložila.
Resort obrany s rozhodnutí policie nesouhlasil, a podal proto stížnost k dozorujícímu státnímu zástupci. "Ministerstvo obrany, potažmo Česká republika, obdrželo usnesení státního zastupitelství o zamítnutí stížnosti. V tuto chvíli neexistují další kroky, kterými by měl resort možnost jej zvrátit," napsal nyní mluvčí ministerstva Marek Vala webu iROZHLAS.cz. Stát tím definitivně ztratil naději, že by vymohl čtyřmilionovou škodu a smluvní pokutu bezmála 700 milionů.
Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na nákup sportovní obuvi pro vojáky za 45,1 milionu korun v roce 2015. V té době stál v čele resortu Martin Stropnický (za ANO). Kvůli stížnostem na kvalitu odebral stát od firmy Xena Praha jen asi 10 tisíc párů za deset milionů korun. Ministerstvo zjistilo, že boty neodpovídají zadávací dokumentaci, neměly například trojitou podešev.
Dodavatelská firma patřící podnikateli Vlastislavovi Římskému se v roce 2019 sloučila s italskou společností Milano Lavora. Ta během policejního vyšetřování zanikla. "Z důvodu zaniknutí odpovědné osoby není po kom uvedenou částku vymáhat. Podle posledního rozhodnutí státního zastupitelství je tak zřejmé, že škodu, která vznikla dodáním vadné obuvi nakoupené na základě rámcové smlouvy uzavřené v roce 2015, již není možné nadále vymáhat," řekl iROZHLASu Vala. Dodal, že ministerstvem požadovaných 700 milionů korun nepředstavuje vzniklou škodu, protože jde o peníze, které resort nikdy neměl a nezaplatil.
Italskou firmu formálně vlastnil invalidní důchodce z Kutné Hory, který čelil exekucím na šest milionů korun a jehož majetek insolvenční správkyně odhadla na 50 tisíc korun. Původní majitel společnosti Xena Praha Římský, který je momentálně ve vězení za stamilionový daňový únik, tvrdil, že prodej firmy byl pouze obchodní taktikou a s vymáháním pokuty nesouvisel.