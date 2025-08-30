Domácí

Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

ČTK ČTK
před 55 minutami
Ministerstvo obrany neuspělo se stížnosti proti rozhodnutí policie zastavit vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala armádě sportovní obuv. Podle úřadu byly boty nekvalitní, a žádal proto zaplacení vzniklé škody a smluvní pokuty skoro 700 milionů korun. Společnost Xena Praha se tomu vyhnula sloučením se zahraniční společností, která posléze zkrachovala.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Případem se zabývala policie, porušení zákona ale nezjistila. Státní zástupce nyní její závěry potvrdil, uvedl web iROZHLAS.cz.

Policisté se případem začali zabývat před pěti lety na základě trestního oznámení ministerstva obrany. Věc prověřovali pro možné poškození věřitele. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ale podle mluvčího Jaroslava Ibeheje nezjistila nic, kvůli čemu by mohla zahájit trestní řízení. Případ proto policie letos odložila.

Související

Pár týdnů do voleb, Černochová utrácí desítky miliard. Ale na to hlavní zapomíná

Leopard 2A8

Resort obrany s rozhodnutí policie nesouhlasil, a podal proto stížnost k dozorujícímu státnímu zástupci. "Ministerstvo obrany, potažmo Česká republika, obdrželo usnesení státního zastupitelství o zamítnutí stížnosti. V tuto chvíli neexistují další kroky, kterými by měl resort možnost jej zvrátit," napsal nyní mluvčí ministerstva Marek Vala webu iROZHLAS.cz. Stát tím definitivně ztratil naději, že by vymohl čtyřmilionovou škodu a smluvní pokutu bezmála 700 milionů.

Ministerstvo obrany uzavřelo smlouvu na nákup sportovní obuvi pro vojáky za 45,1 milionu korun v roce 2015. V té době stál v čele resortu Martin Stropnický (za ANO). Kvůli stížnostem na kvalitu odebral stát od firmy Xena Praha jen asi 10 tisíc párů za deset milionů korun. Ministerstvo zjistilo, že boty neodpovídají zadávací dokumentaci, neměly například trojitou podešev.

Související

Ze 17 milionů na 40. Černochové se prodražují právníci, kteří radí s "bévépéčky"

CV90

Dodavatelská firma patřící podnikateli Vlastislavovi Římskému se v roce 2019 sloučila s italskou společností Milano Lavora. Ta během policejního vyšetřování zanikla. "Z důvodu zaniknutí odpovědné osoby není po kom uvedenou částku vymáhat. Podle posledního rozhodnutí státního zastupitelství je tak zřejmé, že škodu, která vznikla dodáním vadné obuvi nakoupené na základě rámcové smlouvy uzavřené v roce 2015, již není možné nadále vymáhat," řekl iROZHLASu Vala. Dodal, že ministerstvem požadovaných 700 milionů korun nepředstavuje vzniklou škodu, protože jde o peníze, které resort nikdy neměl a nezaplatil.

Italskou firmu formálně vlastnil invalidní důchodce z Kutné Hory, který čelil exekucím na šest milionů korun a jehož majetek insolvenční správkyně odhadla na 50 tisíc korun. Původní majitel společnosti Xena Praha Římský, který je momentálně ve vězení za stamilionový daňový únik, tvrdil, že prodej firmy byl pouze obchodní taktikou a s vymáháním pokuty nesouvisel.

 
Mohlo by vás zajímat

Zapomeňte na pocit. Věda říká, jaká je ideální teplota pro maximální výkon v práci

Zapomeňte na pocit. Věda říká, jaká je ideální teplota pro maximální výkon v práci

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Lilo jako z konve, experti řekli, kde napršelo nejvíc. Bouřky hrozí i o víkendu

Lilo jako z konve, experti řekli, kde napršelo nejvíc. Bouřky hrozí i o víkendu
domácí Aktuálně.cz Obsah armáda Ministerstvo obrany ČR ministersvo obrany ministr obrany

Právě se děje

před 2 minutami
Muchová - Nosková. Ukáže Muchová další kouzla? Ve třetím kole ji čeká české derby

ŽIVĚ
Muchová - Nosková. Ukáže Muchová další kouzla? Ve třetím kole ji čeká české derby

Sledujte online přenos z utkání třetího kola tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou.
před 5 minutami
Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Prezident Donald Trump tento měsíc povolal stovky příslušníků Národní gardy do ulic Washingtonu. Vyhlásil stav nouze kvůli údajně vysoké kriminalitě.
Aktualizováno před 14 minutami
McLaren vyzrál na domácí hvězdu, v kvalifikaci obsadil první dvě místa

McLaren vyzrál na domácí hvězdu, v kvalifikaci obsadil první dvě místa

Kvalifikaci na VC Nizozemska formule 1 ovládl McLaren. První byl Oscar Piastri před Landem Norrisem. Domácí hvězda Max Verstappen skončil třetí.
Aktualizováno před 32 minutami
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

ŽIVĚ
Hon na kurýra s elektrokolem. Ve Lvově zavraždili exšéfa ukrajinského parlamentu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Propadák na EuroBasketu. Češi prohráli i potřetí, proti Estonsku neměli nárok

Propadák na EuroBasketu. Češi prohráli i potřetí, proti Estonsku neměli nárok

Čeští basketbalisté prohráli i svůj třetí zápas na ME v Rize. Estoncům podlehli jasně 75:89 a jejich šance na postup ze skupiny klesla na minimum.
před 55 minutami
Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Pozor, rozchod! Peníze za nekvalitní boty pro vojáky stát nezíská, definitivně

Ministerstvo obrany neuspělo se stížnosti proti rozhodnutí policie zastavit vyšetřování firmy Xena Praha, která dodávala armádě sportovní obuv.
před 2 hodinami
"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

"Nemožné." Šéfka Červeného kříže varuje před rozsáhlými evakuacemi z města Gaza

Izraelská armáda v pátek uvedla, že ukončuje každodenní přestávky v bojích pro doručování humanitární pomoci ve městě Gaza.
Další zprávy