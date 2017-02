Mašínová odmítla nabídku na mimosoudní vyrovnání, o statek v Lošanech se chce dál soudit

před 2 hodinami

Státní pozemkový úřad u kolínského okresního soudu nabídl Zdeňce Mašínové odkup části rodinného statku v Lošanech na Kolínsku za 7,1 milionu korun. Druhou možností bylo, že Mašínová dostane rodný dům Josefa Mašína a část polnosti, tak aby odpovídal jejímu spoluvlastnickému podílu. Obě varianty Mašínová odmítla. V roce 1940 nechal Josef Mašín statek přepsat na své tři nezletilé děti. Později ho zabral stát. Po listopadu 1989 získala čtvrtinu statku Zdena Mašínová, zbytek zůstal státu, protože bratři Mašinové zůstali ve Spojených státech.

Kolín - U Okresního soudu v Kolíně pokračuje soudní jednání ve věci žádosti Zdeňky Mašínové o převod rodinného statku v Lošanech na Kolínsku. Žaloba se týká určení vlastnictví statku. Státní pozemkový úřad drží tři čtvrtiny nemovitosti, zbytek patří Mašínové. Rozsudek má padnout prvního března.

Zdena Mašínová se v pondělí rozhodla odmítnout nabídku státního pozemkového úřadu, který navrhl dvě možnosti vypořádání spoluvlastnictví. "Paní Mašínová buď může odkoupit spoluvlastnický podíl nemovitostí za 7,1 milionu korun. Druhou variantou je pak reálné rozdělení nemovitostí s tím, že Mašínová by získala rodný dům generálmajora Josefa Mašína a část polností tak, aby hodnota odpovídala velikosti jejího spoluvlastnického podílu," popsal mluvčí pozemkového úřadu Hynek Jordán.

To Mašínová prostřednictvím svých právníků odmítla. "Pro nás návrh Státního pozemkového úřadu není přijatelný. Není možné, abychom získali zpět majetek v hodnotě přes dva miliony korun a státu zůstal majetek v hodnotě přes sedm milionů korun," řekl její právní zástupce Milan Janoušek. Stát si chce ponechat pozemky, na nichž jsou například silnice nebo čerpací stanice Čepro.

V roce 2012 se Mašínová pokusila vyřešit situaci podáním žaloby k Okresnímu soudu v Kolíně. Domáhala se zrušení takzvané postupní smlouvy, na jejímž základě kdysi statek přešel z otce na děti.

Otec podle ní smlouvu uzavíral za specifických válečných okolností a čistě proto, aby rodina o majetek nepřišla v případě jeho odhalení a potrestání. Dále měla žaloba vést k určení, že ke dni své smrti byl Josef Mašín stále majitelem statku. V praxi by to znamenalo nové dědické řízení, v němž by rodina mohla získat plnou kontrolu nad statkem.

Okresní soud v Kolíně ale žalobu z procesních důvodů zamítl kvůli tomu, že o určení vlastnictví požádala jen Mašínová - tedy pouze jeden z několika dědiců. Verdikt postupně potvrdil jak Krajský soud v Praze, tak Nejvyšší soud. Mašínová se obrátila na Ústavní soud, který jí v roce 2015 vyhověl a vrátil spor kolínskému okresnímu soudu s odůvodněním, že chyboval a postupoval příliš formalisticky. Nepoučil prý Mašínovou o povinnosti postupovat koordinovaně s ostatními dědici a rovnou její žalobu zamítl.

Rod Mašínů na statku žil po staletí. V roce 1940 jej protinacistický odbojář Josef Mašín nechal přepsat na své tři nezletilé děti. Později statek zabral stát. Po listopadu 1989 získala čtvrtinu statku Zdena Mašínová, zbytek zůstal státu, protože bratři Ctirad a Josef Mašínové se do Česka nevrátili - zůstali ve Spojených státech.

Věděli jsme, že když děláme poslední desku, tak musíme překonat svůj limit. Mám pocit, že jsme vyčerpali svoje téma, říká Jaromír Švejdík. | Video: Daniela Drtinová | 22:19

autoři: Domácí, ČTK