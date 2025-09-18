Domácí

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
Zájem o volby v Lovosicích byl velký.
Foto: Ondřej Stratilík
před 14 minutami
Studentské volby na 637 českých středních školách skončily. Hlasovalo téměř 91 tisíc žákyň a žáků starších patnácti let. Vítězem se s 20,6 procenty stalo Spolu, druzí mezi středoškoláky skončili Piráti s 19,7 procenty a "bronzoví" pak Starostové a nezávislí s 18,02 procenty. Naopak Stačilo, SPD či Přísaha se mezi žáky středních škol a gymnázií nedostaly přes tři procenta.

"Největší přízni studentů se stejně jako ve Studentských volbách v roce 2021 těší politické subjekty, které následně sestavily vládní koalici, tedy SPOLU, Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. I součet získaných hlasů těchto uskupení je velmi podobný, letos 58,3 procent, v roce 2021 59,8 procent. Pořadí na prvních třech místech je poměrně," komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel projektu Jeden svět na školách, který Studentské volby pravidelně pořádá.

"Hnutí ANO 2011, favorit říjnových voleb, u náctiletých nedosáhlo na dvouciferný výsledek. Neuspěly Stačilo! a Svoboda a přímá demokracie, oba subjekty získaly pod tři procenta hlasů," komentuje data Strachota.

Mezi regiony se preference středoškoláků příliš nelišily. Ve většině krajů se na stupních vítězů střídají Spolu, STAN a Piráti. Výjimkou jsou kraje Karlovarský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský, ve kterých jsou Motoristé sobě na třetím místě," popisuje Strachota.

