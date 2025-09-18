S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

"Největší přízni studentů se stejně jako ve Studentských volbách v roce 2021 těší politické subjekty, které následně sestavily vládní koalici, tedy SPOLU, Česká pirátská strana a Starostové a nezávislí. I součet získaných hlasů těchto uskupení je velmi podobný, letos 58,3 procent, v roce 2021 59,8 procent. Pořadí na prvních třech místech je poměrně," komentuje výsledky Karel Strachota, ředitel projektu Jeden svět na školách, který Studentské volby pravidelně pořádá.
"Hnutí ANO 2011, favorit říjnových voleb, u náctiletých nedosáhlo na dvouciferný výsledek. Neuspěly Stačilo! a Svoboda a přímá demokracie, oba subjekty získaly pod tři procenta hlasů," komentuje data Strachota.
Mezi regiony se preference středoškoláků příliš nelišily. Ve většině krajů se na stupních vítězů střídají Spolu, STAN a Piráti. Výjimkou jsou kraje Karlovarský, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký a Zlínský, ve kterých jsou Motoristé sobě na třetím místě," popisuje Strachota.